Jasmine Camacho-Quinn gana el oro en los 100 metros vallas femeninos para Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Jasmine Camacho-Quinn representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganó la medalla de oro en los 100 metros vallas femeninos el lunes 2 de agosto. Es una vallista profesional, velocista y atleta de campo que tiene una larga carrera con sólo 24 años.

Terminó en 12,37 segundos y ganó por 0,15 segundos, derrotando a Keni Harrison, de Estados Unidos, y a Megan Kapper, de Jamaica, que se llevó la medalla de bronce.

Camacho-Quinn se convirtió en la segunda puertorriqueña en ganar una medalla de oro y en la primera puertorriqueña de ascendencia afrolatina de la historia en hacerlo representando a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos. La tenista Mónica Puig ganó la primera medalla de oro de Puerto Rico en 2016.

Ganar el oro este año también completa una historia de regreso para Camacho-Quinn. En 2016, fue descalificada de la carrera en Río por chocar con una valla.

"Este año he entrenado muy duro. No tengo compañero de entrenamiento, me entreno sola, así que di todo lo que tenía y esto es lo que quería para este año", dijo al New York Post. "Quería ser medalla de oro y lo he conseguido".

La medallista de oro es ahora una inspiración para millones de personas en Puerto Rico, principalmente para las jóvenes que se inspiran en ser atletas olímpicas.

"Para un [territorio] tan pequeño da esperanza a la gente pequeña", dijo. "Me alegro de ser la persona que lo hace".

Camacho-Quinn nació y creció en North Charleston, S.C. Su madre nació en Trujillo Alto, Puerto Rico. Sus padres fueron atletas, su padre compitió en vallas y su madre como velocista y saltadora de longitud. Su hermano, Robert Quinn, es también un jugador de fútbol americano de la NFL que juega en los Chicago Bears.

Cuando tenía nueve años, sus padres le enseñaron el mundo del atletismo. Los recuerdos que creó duraron toda la vida y la empujaron a alcanzar sus propios sueños atléticos.

Camacho-Quinn dijo en una entrevista que siempre se inspiró en la herencia puertorriqueña de su madre y quiso representar a la isla en honor a la patria de su madre.

"Crecí conociendo a mi lado Camacho de la familia y dejé que eso se supiera", dijo a People Magazine. "En 2016, pude conocer a mi abuela biológica y eso significó mucho. Ella falleció el año pasado, pero pude conocer a mi abuela y siempre quise hacerlo."

Su herencia puertorriqueña también la ayudó a combatir la frustración por haber perdido en los Juegos Olímpicos de Río.

"Me sentí avergonzada como si hubiera defraudado a todo el país", dijo en 2018 a People, "pero también recibí mucho amor. Todo el mundo me apoyó y se sintió orgulloso de mí por haberlo logrado, siendo tan joven y saliendo a representar a Puerto Rico. No voy a dejar que esta carrera determine mi futuro".

Por ahora, Camacho-Quinn está disfrutando de todo el amor de su familia, sus amigos y, por supuesto, de su isla.