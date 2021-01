El ICE estuvo a punto de desafiar la moratoria a las deportaciones de 100 días del presidente Joe Biden

Durante su primera semana en el cargo el presidente Joe Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas que marcan una transformación positiva en la política. Hasta el momento, Biden ha presentado un paquete de estímulo de alivio de COVID-19, ha revocado la prohibición de viajar impuesta a 13 países de mayoría musulmana, se ha reincorporado al Acuerdo de París y mucho más.

El viernes 22 de enero las autoridades de inmigración estadounidenses comenzaron a aplicar una moratoria de 100 días en las deportaciones de determinados inmigrantes como parte de un importante cambio en la política de aplicación de la ley de inmigración.

La congelación de las deportaciones, una promesa que hizo Biden durante su campaña, protege temporalmente a la mayoría de los inmigrantes de ser expulsados de EE.UU. hasta mayo, siempre que hayan entrado en el país antes del 1 de noviembre de 2020.

A pesar de la congelación, Javier Castillo Maradiaga, un hombre de 27 años que llegó a Nueva York desde Honduras cuando era niño, tenía previsto ser deportado por el ICE a las 2 de la madrugada de hoy. Maradiaga fue arrestado por la policía de Nueva York en 2019 por lo que su abogado dijo que era una violación de peatones que luego fue desestimada.

Javier Castillo Maradiaga is a 27 y/o DACA-eligible Bronx resident facing deportation tomorrow.



His mother, an essential worker, demands his immediate release & return to the Bronx.



“They don’t want us here, but they want us to do the job.” #HaltAllDeportations #FreeThemAll pic.twitter.com/0ofEhyBFEG — eddie (@EddieATaveras) January 24, 2021

Según su abogada, Rebecca Press, que trabaja con UnLocal, una organización sin ánimo de lucro que ofrece representación legal gratuita a los inmigrantes, los funcionarios del ICE llevaron a Maradiaga a la custodia federal tras su detención y ha estado allí desde entonces.

Press dijo que funcionarios de la oficina de campo del ICE de Nueva York le dijeron el domingo que Maradiaga no debía ser enviado a Honduras debido a la orden ejecutiva firmada por Biden. Pero en Luisiana, donde Maradiaga estaba recluido en un centro de detención federal, Press dijo que los funcionarios del ICE le dijeron que iban a expulsarlo independientemente de la moratoria.

"Lo que es muy preocupante aquí es que esto parece estar en violación, o al menos contradiciendo directamente lo que dice la moratoria y ciertamente el espíritu de la misma", dijo Press. "Estamos recibiendo información contradictoria. ¿Por qué Nueva York cree una cosa y Luisiana otra?".

La familia de Maradiaga y los defensores de la inmigración, incluido el congresista demócrata Ritchie Torres, sostienen que el ICE estaría infringiendo la ley si la agencia lo envía a Honduras.

En una carta al director interino del ICE, Tae Johnson, el congresista explicó que Maradiaga es elegible para la protección contra la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

I sent a letter to @ICEgov Acting Director, demanding that the agency follow @POTUS's executive order and halt the deportation of Javier Castillo Maradiaga, who is DACA-eligible & has been in the US since age 7. The deportation is illegal and should be stopped immediately. pic.twitter.com/wEtIGYVmpL — Rep. Ritchie Torres (@RepRitchie) January 24, 2021

En una entrevista con MSNBC el domingo, Torres expresó su preocupación no sólo por el hecho de que el ICE desafíe abiertamente la moratoria del Presidente, sino también por la agencia en su conjunto, afirmando que debería ser revisada de "arriba a abajo."

"Aunque Biden sea el presidente de los Estados Unidos, me preocupa que el ICE siga siendo leal a la ideología nativista de Donald Trump, por lo que no se puede confiar en que el ICE se autovigile", dijo Torres.

Unreal. The president halted deportations for 100 days but ICE is refusing to fully cooperate. https://t.co/L6omEgte4y — josie duffy rice (@jduffyrice) January 25, 2021

Durante una manifestación en Foley Square, Nueva York, este domingo la trabajadora esencial Alma Maradiaga habló sobre por qué su hijo no merece ser deportado a un país en el que no ha estado desde que era un niño.

"Pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo con no darle un abrazo a su hijo? Si mi hijo es deportado mañana, hace 14 meses que no he podido darle un abrazo. Durante 14 meses, no he podido prepararle una comida. Durante 14 meses, no he podido abrazar a mi hijo", dijo a la multitud.

Continuó detallando algunos de los traumas emocionales que ha experimentado al estar separada de su hijo.

"No importa la edad que tenga, es mi hijo. Todas las noches no puedo dormir. Y me despierto todos los días a las 4:30 de la mañana para intentar devolver a mi comunidad lo que se merece", dijo Maradiaga

Alrededor de las 10 de la mañana del 25 de enero, Unlocal anunció en Twitter que el vuelo de Maradiaga había sido cancelado.

"Sabemos que él y los demás estarían a salvo un día más. Ahora el trabajo vuelve a ser conseguir que Javier sea liberado y devuelto a su familia en el Bronx", escribió la organización.