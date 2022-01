Un libro sobre los activistas por el agua en El Salvador gana el premio Méndez de derechos humanos en América Latina

The Water Defenders: How ordinary people saved a country from corporate greed ("Los defensores del agua: Cómo la gente corriente salvó a un país de la avaricia de las empresas". Beacon Press, 2021), de Robin Broad y John Cavanagh, ha sido nombrado ganador del Premio Juan E. Méndez 2021 de Derechos Humanos en América Latina, otorgado cada año por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte.

Basándose en más de una década de investigación y en su propio papel como aliados internacionales de las comunidades de El Salvador, Broad y Cavanagh desvelan una historia repleta de avaricia empresarial, desde una demanda transnacional ante un tribunal secreto del Banco Mundial en Washington, a amenazas violentas, asesinatos y, sorprendentemente, un triunfo.

Los autores, que a la vez son marido y mujer, sumergen al lector en las vidas de los aldeanos salvadoreños, los viajes de los activistas locales que buscaban la verdad sobre los efectos de la minería del oro en el medio ambiente y las maniobras entre bastidores de los ejecutivos de las empresas mineras y sus abogados a principios del 2000.

Como señalan los escritores a Duke Today, el libro no trata solo de El Salvador, sino de "cómo las grandes corporaciones globales -ya sea Big Gold o Big Pharma o Big Tobacco o Big Oil o Big Banks- se introducen en las comunidades más pobres de países de todo el mundo".

Broad y Cavanagh ponen de manifiesto cómo el capital global internacional, en particular el sector minero, afectan al cambio climático y los derechos humanos en su afán de extracción de beneficios a costa de las comunidades locales.

“Esta es una historia inspiradora sobre cómo personas con recursos limitados fueron capaces de organizarse y proteger a su comunidad. Está bien contada y es muy relevante para los acontecimientos actuales, como los movimientos de protesta por la minería y los daños medioambientales en toda la región", dijo María McFarland Sánchez-Moreno, asesora jurídica principal de Human Rights Watch y antigua ganadora del premio Méndez, a Duke Today.

Por su parte, los autores dijeron sentirse “profundamente honrados por este premio, que aceptamos en nombre de los cientos de defensores del medio ambiente que son asesinados cada año en todo el mundo por luchar por los derechos humanos más básicos. También nos honra el hecho de que el premio lleve el nombre del venerable campeón de los derechos humanos, Juan Méndez. Que las victorias de los defensores del agua salvadoreños nos inspiren a todos a repensar lo posible".

El Premio Méndez al Libro de Derechos Humanos, concedido por primera vez en 2008, distingue al mejor libro actual de no ficción publicado en inglés sobre derechos humanos, democracia y justicia social en la América Latina contemporánea. Los libros son evaluados por un jurado de expertos procedentes del mundo académico, del periodismo, de los derechos humanos.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el martes 22 de febrero a las 17h y podrá seguirse online . Para inscribirse, visite la página web del Centro de Derechos Humanos de Duke en https://humanrights.fhi.duke.edu/.