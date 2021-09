Negros como compañeros - Responsablidad blanca | OP-ED

Al igual que el cambio climático y el COVID-19, el racismo sistémico es una fuerza que amenaza la vida y alimenta la frustración, la impaciencia y la ira de los negros. Alternativamente, Black Lives Matter, un movimiento con tracción internacional diversa, enciende las inseguridades blancas, en lugar de inspirar un cambio sustancial. Ahora es el momento de que los líderes empresariales, institucionales y políticos blancos de Filadelfia actúen con valentía y convicción para revertir el campo y abordar, no diferir, el racismo sistémico. El cambio requiere más que una búsqueda indefinida de la equidad de los negros y que Filadelfia sea la ciudad más equitativa de Estados Unidos. Esta última es una barra relativamente baja cuando se considera la demografía negra en ciudades comparables. El cambio también requiere algo más que programas de enfoque restringido, con poco potencial para producir resultados transformadores. El status quo actual debería ser mutuamente inaceptable.

Aunque las mujeres y los hombres negros tienen un poder que debería centrarse más en lograr resultados transformadores, los hombres blancos controlan de manera desproporcionada el poder necesario para desmantelar el racismo sistémico. Es un hecho simbolizado por Joe Manchin y un puñado de poderosos senadores blancos (bipartidismo de infraestructura) que no demuestra preocupación por la América negra, a menos que coincida con el interés propio de los blancos. Ellos, como muchos líderes de Filadelfia, están impidiendo que lo perfecto se interponga en el camino de lo bueno. Traducción: América negra, ESPERA, Godot está de camino.

En una América ideológica, social y racialmente dividida, es incorrecto, peligroso y negligente continuar retrasando la respuesta de Estados Unidos al racismo sistémico. El hecho de que los directores ejecutivos no presenten planes de acción contra el racismo sistémico (prioridad baja) y permitan que la acción afirmativa tenga un desempeño inferior con respecto al empleo, el liderazgo y las adquisiciones de los negros no es accidental. Se tomarían medidas correctivas agresivas si se creyera que el racismo sistémico afecta los márgenes de beneficio o los presupuestos. Los directores ejecutivos hacen suposiciones equivocadas partiendo de informes de gastos conjuntos con clases protegidas que son precisos, pero camuflan el sesgo y la discriminación. Los informes económicos conjuntos no revelan la amplia brecha de mujeres blancas y negras y su porcentaje de contratación.

Los CEO deben responsabilizar a sus ejecutivos y directivos para que establezcan culturas, valores y normas básicas que produzcan resultados de diversidad representativos en el curso normal de los negocios.

¿Con qué rapidez pueden responder los CEO? Los anuncios de televisión en los que aparecían negros inundaron los canales días después del asesinato de George Floyd. Interés propio, no responsabilidad social.

Los líderes blancos y los directores ejecutivos deben convertirse en agentes de cambio en temas que trascienden el interés personal de los blancos. El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Diamond, pidió recientemente a sus compañeros que salieran de las sombras para participar política y públicamente. El presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, quien logró que la Corte Suprema tomara una decisión unánime en el caso de Brown contra la Junta de Educación; John y Bobby Kennedy, quienes sacrificaron sus vidas en parte para luchar contra el racismo sistémico; y Lyndon Johnson, que eligió contra la pobreza antes que preservar el poder político en los estados del sur, son modelos a seguir, que hicieron más que meter los pies en la piscina. Líderes blancos valientes deben llenar el vacío actual, si lo que se quiere es luchar contra la división racial sin violencia. ¿Dónde se ha ido, Mrs. Robinson?

¡El tiempo es vital! El miedo, la mala conducta de la policía, la violencia con armas de fuego, la insurrección y la política disfuncional son un desafío para los valores estadounidenses. La publicidad corporativa apoya a las personalidades de la televisión, que son agentes libres de la verdad. Las redes sociales proporcionan plataformas sin filtros. Los extremistas aplauden a los talibanes, amenazan a los refugiados afganos y abogan por la guerra civil para proteger el control blanco. El Tribunal Supremo socava el derecho de la mujer a elegir y elude los precedentes sin una deliberación seria. Los ateos climáticos y pandémicos desinforman al público, dejando un rastro de muerte evitable. La supresión de votantes republicanos contradice los valores constitucionales que profesan amar. Una respuesta irracional a la teoría crítica de la raza ha encendido la oposición a la enseñanza de la historia negra. Todo ocurre bajo el paraguas de un ensordecedor silencio blanco y la expectativa de la tolerancia negra.

En “Color of Law”, Richard Rothstein pinta el racismo sistémico como una caja registradora blanca que se aprovecha de la explotación negra. Thomas Jefferson predijo el interés propio de los blancos: “Tenemos al lobo de la oreja y no podemos ni abrazarlo ni dejarlo ir con seguridad. La justicia está en una escala y la autoconservación en la otra". Los líderes blancos de Filadelfia deben distinguirse de Jefferson, la caja registradora y la historia. Filadelfia necesita un equipo de líderes empresariales, cívicos, políticos, religiosos, laborales y comunitarios blancos y negros, a través de generaciones (el "Equipo") que se reúnan para confrontar el racismo sistémico con la visión de túnel de la comunidad hotelera y empresarial de Filadelfia. Existen diversos estudios que argumentan que desentrañar el racismo sistémico sería un estímulo económico extraordinario para Estados Unidos. Los líderes negros deberían sacar a luz estos estudios y preguntar por qué se ignoran, política y comercialmente.

Filadelfia debería dejar de mirar a ciudades con iniciativas distintivas de éxito, pero sin antecedentes de superación del racismo sistémico o de lograr comunidades y negocios negros vibrantes. Perdamos el complejo de inferioridad y lideremos.

Filadelfia debería establecer un think tank negro para responder al impacto del racismo sistémico en los negros pobres y de clase media, en pequeñas empresas y negocios negros consolidados. El racismo sistémico no tiene una solución única para todos y la historia ha demostrado ser fruto fácil y el progreso incremental no es la respuesta. El think tank propondría soluciones integrales y supervisaría el progreso. Aunque no es un think tank como tal, la John Street’s Neighborhood Transformation Initiative (Iniciativa de Transformación del Vecindario de John Street), combinada con la compra del Navy Yard, la construcción de estadios, la expansión del centro de convenciones y el continuo crecimiento del centro y la ciudad universitaria, demostró el impacto transformador de la planificación integral y el liderazgo visionario. Las próximas elecciones a la alcaldía abren una oportunidad para hacer una declaración de intenciones sobre el futuro de Filadelfia y el liderazgo de su sector privado.

Aunque apoyaría la creación de un centro de poder diverso y reconocido, que todavía no existe, éste no puede ser una voz particular o el centro de poder e influencia. Filadelfia es una ciudad diversa con una variedad de comunidades de liderazgo importantes, pero no todas están ubicadas en el centro de la ciudad.

La demografía negra de Filadelfia confirma la necesidad de abordar el racismo sistémico y sus consecuencias. Por cada mujer negra, niño u hombre que escapó de la pobreza durante el último cuarto de siglo, alguien reemplazó su silla inmediatamente. La demografía negra se ha mantenido sin cambios, a pesar de los compromisos con el crecimiento inclusivo. Ningún líder serio está tomando los riesgos de desestabilizar la nave cada día, hasta que llegue el cambio (Martin & Malcolm). De hecho, los líderes de Filadelfia han reemplazado las discusiones iniciales sobre racismo sistémico con la búsqueda conveniente de la equidad negra (indefinida) en el contexto de la recuperación económica, el gasto en infraestructura y la colaboración para evitar alienar a los amigos. La Equidad Negra es conveniente porque estará en el ojo subjetivo del espectador.

¿Cómo se puede lograr el cambio sin una definición compartida de Equidad Negra? ¿Cómo se puede gastar una cifra de dólares en infraestructura sin precedentes de manera inclusiva por parte de un personal de adquisiciones acostumbrado a discriminar a las empresas negras? ¿Qué están haciendo las empresas e instituciones locales para revertir la discriminación en el empleo, el liderazgo y las adquisiciones? Multiplicar por dos lo ocurrido en el pasado y no saber las respuestas a preguntas clave es de miope, alimenta la inercia, recompensa el racismo sistémico y deja la puerta abierta a la frustración de la que Sadie Alexander se quejaba en 1963: “La gran masa de nuestro pueblo está desanimada por tantos años de puertas cerradas". Debido a que la comunidad de líderes de Filadelfia está postergando el racismo sistémico, su trabajo no servirá para abrir ninguna puerta.

Este memorando desafía a los líderes blancos a enfrentar intencionalmente el racismo sistémico. Sin embargo, desmantelarlo también es una responsabilidad individual. Individualmente debemos desafiarnos para evaluar objetivamente nuestro comportamiento basado en la raza y no llegar a conclusiones egoístas injustificadas del tipo "yo no soy el problema". Así como las vacunas son necesarias para alcanzar la inmunidad colectiva al COVID-19, los comportamientos individuales modificados son necesarios para alcanzar la inmunidad colectiva al racismo sistémico. Para cada uno de nosotros se trata del reto de Michael Jackson (mujeres) frente al espejo.