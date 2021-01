En Puyero, en el sur de Filadelfia, el sueño de compartir la cultura venezolana a través de la comida se mantiene fuerte en medio de la COVID-19

El dueño Gilberto Arends y su esposa Manuela abrieron su propio restaurante, Puyero, en 2017.

¿Su objetivo?

La pareja quería que Filadelfia experimentara su cultura venezolana a través de la comida.

"Cuando llegué a los Estados Unidos en 2011, visité el sur de Filadelfia y me sorprendió mucho que no hubiera ningún restaurante venezolano", dijo Arends.

Así que pidió ayuda a su hermano y a su esposa para abrir el suyo propio en 2017.

Arends quería que su cultura se expusiera en toda la ciudad a personas que nunca han probado la cocina venezolana.

"El negocio iba muy bien, pudimos conseguir muchos clientes, lo cual fue algo de lo que me sentí muy orgulloso", dijo.

Esa buena fortuna continuaría durante los próximos tres años, hasta el 2020.

Ese año, en marzo, la pandemia de coronavirus golpeó y sacudió a los pequeños negocios como Puyero hasta la médula.

Hablando con AL DÍA en enero de 2021, Puyero todavía está en una batalla para mantenerse a flote.

"No creo que nunca hayamos pensado que esto sucedería, al principio, pensé que la pandemia desaparecería en 2-3 meses, ya ha pasado casi un año", dijo.

Arends también habló de los dramáticos cambios que experimentó su restaurante, especialmente para sus clientes que estaban acostumbrados a cenar en su restaurante.

"Siendo un restaurante bastante nuevo, era aterrador", dijo. "Probamos varias cosas que funcionarán con nosotros, hicimos muchas entregas personales y tratamos de limitar nuestras horas."

A lo largo del drástico cambio, el mismo mensaje de la apertura de Puyero sigue siendo cierto.

"Mi principal objetivo era entregar comida a clientes curiosos que nunca han probado la cocina venezolana. La gente puede aprender mucho de la comida y quería que mis clientes se identificaran con mi cultura venezolana", dijo Arends.

También pudo recibir subvenciones para pequeños negocios y otras subvenciones locales.

"Recibimos subvenciones del PPP, de la Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia, este dinero nos ha ayudado a sobrevivir y a ser capaces de pagar nuestras facturas y establecer algún tipo de asiento al aire libre para los clientes", dijo Arends.

Dijo que el negocio ha sido estable. Los fines de semana están ocupados, y las entregas a través de empresas como DoorDash, Caviar, UberEats y GrubHub han sido beneficiosas para ellos.

"Obviamente, estas empresas reciben un porcentaje de nuestro dinero, por lo que no es una venta limpia, pero tenemos muchas más entregas ahora que antes", explicó.

Para ayudar, la ciudad de Filadelfia limitó la cantidad de lo que un servicio de entrega puede cobrar por las pequeñas entregas.

"Los servicios de entrega sólo reciben el 15% de los pedidos, así que no es tan malo, era mucho más, pero como la ciudad limitó la cantidad", dijo Arends.

Mientras que a los restaurantes locales de Filadelfia se les dio luz verde para empezar a comer en el interior a una capacidad del 25%, Arends no planea hacer ese movimiento en un futuro próximo.

"Será mucho trabajo para nuestro personal, no tenemos mucho personal y no quiero poner en riesgo su salud, quiero que todos estén seguros y saludables, no tenemos realmente la necesidad de hacerlo todavía", dijo.

Aún así, Arends se dedica a dar a sus compañeros residentes de Filadelfia una muestra de lo que fue su niñez, creando apetitosas comidas que tuvo mientras crecía en Venezuela.

"Nuestros famosos alimentos tendrían que ser arepas, que son hamburguesas de maíz que rellenamos con diferentes cosas como aguacates, carne y pollo, también tenemos patacones que son sándwiches de plátano, lo rellenamos con muchas cosas", dijo.

Echa un vistazo al menú de Puyero y únete al creciente número de filadelfianos que están aprendiendo a apreciar la cultura de Arends.