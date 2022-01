El “Hamlet” latino llega a Uruguay 

Tras una larga espera debido a la pandemia del covid19, “Hamlet” llegó a Uruguay. Esta vez el clásico de William Shakespeare aterrizó renovado con una puesta en escena “muy latinoamericana y moderna”, de la mano del director argentino Marcelo Díaz.

“Es una obra de suspenso, de política… Creo que es con lo que se va a encontrar el espectador: una especie de Netflix teatral” contó Díaz en una entrevista para Efe.

El estreno de la obra se realizará el próximo 8 de enero en el Teatro El Galpón de Montevideo

El director “moderniza” y enlaza finamente la historia clásica de Shakespeare con el que considera es un problema Latinoamericano: la relación entre el poder y los medios de prensa. Para Díaz sería “un despropósito” dejar la obra estancada en su época, cuando el propio Shakespeare “modernizaba las cosas”.

“Acá no hay más que un golpe de Estado, esto fue un golpe de Estado. El nuevo rey mató al otro rey, se instauró en el poder y el partido que lidera Hamlet, con su gente amiga, está en la oposición, en la resistencia. Y esto es muy latinoamericano, tiene que ver con nuestra historia”, afirma Díaz.

Para el director, la historia tiene un paralelo con la historia latinoamericana, así, su obra es una versión actualizada de una obra importante y vigente, lo que, para Díaz, puede atraer a un público joven, acostumbrado a consumir otro tipo de entretenimiento.

“Creo que le hacemos un mal al teatro cuando lo tratamos como una pieza de museo. Shakespeare es maravilloso porque nos hace conscientes de que, en el fondo, seguimos siendo lo mismo, el mundo no cambió tan notablemente como nosotros creemos, porque si no estas obras no podrían ser tan actuales”, afirma Díaz.

A pesar del aumento de contagios de la variante ómicron, el estreno de la obra continúa en pie.