Resistencia cultural hasta la médula

La diseñadora de moda Nasheli Juliana Ortiz-González fue anunciada el pasado 13 de octubre como la nueva directora ejecutiva de Taller Puertorriqueño, la organización de arte latino y de la ‘isla del encanto’ más grande de Pensilvania.

Ortiz-González es la diseñadora principal de su propia marca, Nasheli Juliana, una empresa de indumentarias basada en los valores de justicia social. Además, es cofundadora y directora de 22 Studio, una firma de diseño transdisciplinario dirigida por mujeres que funciona en Puerto Rico y los Estados Unidos.

Su trabajo se ha exhibido en las semanas de la moda de París, Londres, Nueva York y Miami y se ha presentado en Vogue, Harper’s Bazaar, GQ y Forbes, entre otras publicaciones.

Todas sus colecciones tienen un mensaje más profundo y una perspectiva educativa. Le encanta aprovechar el poder que tiene la moda para moldear la mente de las personas. Sus colecciones tienen todas detrás una investigación histórica, política o social.

“Cada una de mis colecciones tiene un mensaje y una perspectiva educativa. Me obsesiona la influencia que tiene la moda en las personas”, dijo Ortiz-González.

“Cada una de mis colecciones tiene un mensaje y una perspectiva educativa. Me obsesiona la influencia que tiene la moda en las personas”, dijo Ortiz-González.

Boricua hasta la médula

Nació en Caguas (Puerto Rico) y a menudo entrelaza sus raíces con su trabajo, alegando que la búsqueda persistente de la justicia social se deriva del trauma generacional de la colonización en su isla.

“Vivir como una ciudadana de segunda clase, como es el caso de los puertorriqueños, mujer, queer, madre, es una lista que sigue sumando capacidad de juicio social y, por tanto, un peso increíble para poder salir de situaciones de pobreza educativas, culturales, económicas, entre otras. El hilo conductor de mis colecciones es la búsqueda de esa justicia que todos nos merecemos, sin peros”, dijo Ortiz-González a AL DÍA.

La talentosa diseñadora de moda se topó por primera vez con su oficio como una forma de fisioterapia. Tuvo meningitis a los dos años y su madre la sumergió en la pintura, la música y la danza para desarrollar sus habilidades motoras.

Antes de que su madre la metiera en todas estas actividades, los médicos pensaron que nunca podría caminar, ni hablar. En la escuela secundaria no solo demostró que los médicos estaban equivocados, sino que también empezó a diseñar ropa para sus muñecas Barbie.

Cuando llegó el momento de elegir una escuela secundaria, su madre la inscribió en una vocacional llamada Taller de Diseño de Ropa. Ortiz-González no estaba contenta con la decisión. Sin embargo, después de completar con éxito su primera prenda de vestir rápidamente se dio cuenta de que la costura era su pasión para toda la vida. En ese momento, todo pareció cobrar sentido.

Se consideró costurera hasta que estudió en The Savannah College of Art and Design, donde recibió su maestría en diseño de moda. “Los profesores cambiaron mi vida; me apoyaron emocional y económicamente, sobre todo creyeron en mi talento. Ahí es donde nació Nasheli Juliana, la marca”, dijo Ortiz-González.

La moda como sociedad

En el sitio web de Ortiz-González puede leerse: “la moda es el reflejo de la sociedad”. Y eso se evidencia en su trabajo, que se enfoca principalmente en el feminismo, su identidad boricua y la moda lenta y sostenible.

“Utilizo la ropa como un conductor de protesta en el espacio de la pasarela, que es muy privilegiado y elitista. Cada costura está pensada para servir al concepto presentado”, dijo.

La investigación es una parte vital de sus técnicas y métodos creativos y, a veces, puede tardar años en completarse. “La investigación es fundamental en mi proceso, entendiendo y justificando cada elemento, cada decisión en las piezas, entendiendo el contexto social y la codificación en los elementos de comunicación visual seleccionados. La conexión con el espectador y llevarlo a interactuar de forma activa con la pieza y la narrativa”, señaló.

Cada colección de Ortiz-González es única y las ama a todas por igual por diferentes motivos. Está Architettura morta, su colección para la tesis, que alcanzó los Estados Unidos y fue financiada por su profesora Patti Cappalli para que pudiera terminar su maestría.

Reconocimiento mundial

Las siguientes colecciones, como Suora y Stranded, la llevaron al otro lado del Atlántico. “Suora me llevó a la Semana de la Moda de Londres y fue un desafío desde el principio. Pero Stranded me llevó a la Semana de la Moda de París y fue la que más sentí en mi corazón ”, contó.

Suora, que significa “hermana” en italiano, fue una reinterpretación moderna del uniforme tradicional de las Hermanas de Loreto, un grupo de monjas que participan en movimientos de derechos humanos. Las Hermanas de Loreto “trabajan por la justicia y actúan por la paz, porque es lo que el Evangelio urge”, explicó la diseñadora, que gracias a Suora logró un Premio Internacional de Diseño al Diseñador de Moda Emergente del Año.

Por su parte, Stranded hizo su debut en la Semana de la Moda de París en octubre de 2018 y fue el resultado de tres años de investigación y trabajo. Los diseños que aparecen en la colección incluyen fotos de diferentes escenas representativas de las dificultades políticas y económicas de Puerto Rico desde que se convirtió en colonia estadounidense, en 1896.

“Hay ocho atrocidades cometidas por Estados Unidos contra Puerto Rico. Las siluetas están inspiradas en las tendencias de la época, pero los patrones hablan de la injusticia, aunque para verlos con claridad es necesario utilizar gafas 3D. Esas gafas representan la distancia, pero también el siguiente dicho puertorriqueño: ‘Nadie sabe lo que hay en la olla, más que la cuchara que la menea’”, añadió Ortiz-González.

En febrero de 2020, apareció en Next in Fashion, el popular concurso de Netflix. No llegó muy lejos, pero pudo relacionarse con un grupo de diseñadores de diversos orígenes y amplió sus horizontes como artista.

“Fue una experiencia enriquecedora, conocí gente increíble, diseñadores, y entendí que la moda comercial y la moda rápida no son lo mío, y estoy feliz con eso”, aseguró.

En ese momento, Ortiz-González era maestra en el departamento de moda en Moore College, una escuela de arte y diseño para mujeres. Muchos de sus alumnos eran de primera generación y formaban parte de grupos marginados que normalmente no se ven representados en la industria de la moda y el diseño. Pero su participación en el concurso, proyectado en la plataforma de streaming más grande del mundo, fue impactante para sus estudiantes, al ver un episodio de Next in Fashion que pasaba en su universidad.

La resistencia cultural del Taller

La próxima colección de Ortiz-González será una ofrenda y un homenaje a todas las mujeres de su vida, para honrar a todas las mujeres “sabias” que la criaron y apoyaron a lo largo de su vida.

“He encontrado una fuerza curativa en el proceso de amar a mi pareja, mis amigos, mis estudiantes, mi madre y verlo como un reflejo del amor propio”, explicó.

Ortiz-González está muy ilusionada de ser la nueva líder del Taller Puertorriqueño, ya que fue el primer lugar al que acudió cuando llegó a Filadelfia en 2017.

Igual que para su predecesora, el centro representaba para ella un hogar lejos del hogar y uno hacia el que ella gravitaba por su importancia cultural para la ciudad y la región.

“Había escuchado muchas historias de Carmen Febo San Miguel y la misión de Taller. Es un honor que conlleva una gran responsabilidad para la sostenibilidad de la comunidad puertorriqueña, un gran símbolo de resistencia cultural que es necesario para seleccionar el camino de nuestro país desde un lugar informado”, dijo.

San Miguel anunció su retirada como directora del Taller en marzo, después de 22 años al frente de la organización y convertirla en una potencia cultural de la región.

Como nueva directora ejecutiva, Ortiz-González quiere usar las artes y el diseño para otorgar más poder económico y de agencia a su comunidad. “Quiero que siga siendo una organización dedicada a la preservación, promoción y resistencia cultural de la comunidad puertorriqueña. Y quiero que sea una conexión con la comunidad puertorriqueña dentro y fuera de la isla”, añadió.

Ortiz-González asumirá oficialmente su nuevo cargo el 27 de diciembre de 2021.