¿Qué son los Facebook Papers?

Los "Facebook Papers" son una serie de documentos entregados por el asesor legal de Frances Haugen, una exempleada de Facebook, que ofrecen una visión profunda de la cultura interna de Facebook, su enfoque de la desinformación y la moderación del discurso de odio, la investigación interna sobre su algoritmo de newsfeed, la comunicación interna relacionada con el 6 de enero y más.

Frances Haugen, denunció ante el congreso de Estados Unidos las prácticas de la empresa y presentó más de 10.000 páginas de documentos internos de Facebook como revelaciones a la Comisión de Valores y Bolsa.

Esta serie de documentos fueron revisados por un consorcio de 17 organizaciones de noticias estadounidenses, que, desde el viernes 22 de octubre comenzaron a publicar una serie de artículos llamados colectivamente ‘The Facebook Papers’ basados en los archivos desclasificados.

Los documentos profundizan en la cultura interna de la compañía Facebook, su enfoque de la desinformación y la moderación del discurso de odio, la investigación interna sobre su algoritmo de newsfeed, la comunicación interna relacionada con el 6 de enero y más.

Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook, rechazó las acusaciones contra la compañía.

“En el centro de estas historias hay una premisa que es claramente falsa: que no ponemos en primer lugar a las personas que utilizan nuestro servicio, y que realizamos investigaciones que luego ignoramos sistemáticamente. Sí, somos una empresa y obtenemos beneficios, pero la idea de que lo hacemos a expensas de la seguridad o el bienestar de las personas malinterpreta lo que hacemos y dónde están nuestros propios intereses comerciales”, mencionó Clegg.

Las revelaciones

En los documentos se dio a conocer que los empleados de Facebook alarmaron en repetidas ocasiones por la incapacidad de la compañía para frenar la difusión de mensajes que incitan a la violencia en países “de riesgo” como Etiopía, donde una guerra civil ha hecho estragos durante el último año, según muestran documentos internos vistos por CNN.

Además, según los documentos revelados, Facebook también ha sabido, al menos desde 2018, de la existencia de traficantes de personas que utilizaban sus plataformas de esta manera, según los documentos.

En su testimonio ante el Congreso, Haugen dijo que “los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia”.

“Los dirigentes de la empresa saben cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque han antepuesto sus astronómicos beneficios a las personas. Es necesario que el Congreso actúe. No resolverán esta crisis sin su ayuda”, añadió la ex empleada.