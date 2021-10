Mural Arts Philadelphia cerrará octubre con fuerza con una serie de eventos del Mes del Arte Mural

En los más de 35 años que lleva funcionando Mural Arts Philadelphia, el centro artístico no se ha detenido ante nada para buscar el cambio a través del desarrollo cultural de su programa de artes murales.

Este mes de octubre, cuando la organización concluye la celebración del Mes de las Artes Murales, Mural Arts Philadelphia organizará una serie de eventos para destacar la importancia de los programas de artes murales.

Para iniciar las celebraciones del Mes de las Artes Murales, la organización puso en marcha una muestra de bienvenida con la inauguración de We Are Universal.

We Are Universal es un mural de 30 metros de largo que celebra a las personas trans y no conformes con el género, situado a lo largo de la avenida Frankford en la calle West Thompson.

El mural fue creado en colaboración por la artista Kah Yangni y los residentes de Morris Home, un centro residencial de recuperación diseñado específicamente pensando en las personas trans y no conformes con el género.

Morris Home es el único centro residencial de recuperación del país destinado específicamente a ayudar a las personas trans y no conformes con el género.

Pero los acontecimientos se detuvieron con la revelación de We Are Universal.

Incluso ahora, a menos de dos semanas de noviembre, Mural Arts Philadelphia tiene ocho eventos previstos para finales de octubre.

En primer lugar, el miércoles 20 de octubre se celebrará el evento "Dedicación del proyecto Mensajes a nuestros vecinos" en el parque de Mifflin Square, de 6 a 7 de la tarde.

El acto pondrá de relieve el "arduo proceso de adquisición de la ciudadanía estadounidense" y cómo se pueden modificar las tradiciones vigentes para que la ciudadanía sea más fácil de conseguir.

Otros actos incluyen la presentación de un nuevo mural de John Coltrane, un mural que examina el legado de la Declaración de Independencia y un acto de la iniciativa sobre el cambio climático.

El evento de la Iniciativa de Justicia Climática de la organización se celebrará el miércoles 27 de octubre de 6 a 8:30 p.m. en el muelle de Cherry Street. El evento será organizado por Oro 5 y contará con un DJ.

Colaboradores de la Iniciativa de Justicia Climática, activistas de primera línea, artistas y organizadores estarán presentes para debatir muchos aspectos de la crisis medioambiental y climática en nuestra región.

Tómese su tiempo para consultar la lista completa de eventos del Mes del Arte Mural que se celebrarán próximamente. Los horarios y las actividades varían según el evento.

Se puede confirmar la asistencia a los eventos en el sitio web de Mural Arts. La lista completa de los eventos de octubre de Mural Arts Philadelphia se puede encontrar aquí.