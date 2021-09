La líder de la justicia climática en California

Como tantas personas que crecieron en un área metropolitana, la representante Nanette Barragán no supo de los peligros medioambientales hasta mucho más adelante en su vida. Barragán se crió en Harbor City, una comunidad de Los Ángeles flanqueada por dos autopistas a cada lado y la Pacific Coast Highway que atraviesa su centro.

“Cuando era niña, no tenía idea de que estar cerca de una autopista era tan malo debido a la contaminación del aire, los autos, los camiones y el combustible diesel”, dijo.

Más adelante, supo que la razón por la cual ella y otros miembros de su familia tenían alergias y enfermedades respiratorias, eran la contaminación del aire, los camiones y las refinerías.

“En otros lugares, los vecinos tenían tasas de cáncer más altas que las que habíamos visto antes, por lo que al crecer no lo entendí, pero pude ver el impacto de todo eso. Y ahora, el distrito que represento es 90% latino y negro y sufren la misma situación, ¿verdad? Porque es el mismo lugar “, dijo.

En los años transcurridos desde su infancia, la calidad del aire ha mejorado ligeramente en Los Ángeles, pero al mismo tiempo, el tráfico de camiones ha aumentado en la miríada de autopistas que serpentean por la ciudad.

“Hay más autos y más camiones ... y todo ese tráfico va desde el centro y desde el Inland Empire hacia los puertos”, dijo Barragán, refiriéndose al puerto de Los Ángeles. “Y así vemos los impactos”.

Ahora que está en el Congreso, donde representa al distrito 44 de California desde 2015, Barragán aborda la crisis climática buscando maneras que ayudarían principalmente a su distrito, que incluye a Compton y South Gate, LA, aunque estas iniciativas también servirían a toda la nación si se implementaran.

“El objetivo de mis iniciativas es reducir la contaminación, especialmente para las comunidades que sufren las peores injusticias medioambientales. Y aquí se incluye nuestro distrito”, dijo Barragán.

De proyecto de ley en proyecto de ley

La representante Barragán tiene una serie de iniciativas centradas en el clima que se han presentado en el Congreso.

La Ley de Puertos Climáticamente Inteligentes, por ejemplo, está destinada a ayudar a limpiar el aire y la contaminación del aire para las comunidades que viven cerca de los puertos mediante la inversión en tecnología de cero emisiones. Si se implementa, afectaría al 40% de los estadounidenses que viven a menos de tres millas de un puerto.

La mayoría de las veces, se trata de comunidades negras y comunidades de color.

“He estado en estas áreas y muchos de ellos son inmigrantes”, dijo Barragán. “Personas que no van a hablar por su estatus, o porque fueron criadas para permanecer calladas”.

Su Ley de Subvenciones de Justicia Climática ayudaría de manera similar a las comunidades locales, ayudándolas a emprender proyectos comunitarios de mitigación y adaptación climática mediante la solicitud de financiación. El proyecto de ley de microrredes de Barragán, la Ley de Comunidades Resilientes a la Energía, también ayudaría a las comunidades locales afectadas por fenómenos meteorológicos extremos.

“De modo que si se corta la energía, al menos podrá tener redes más pequeñas donde pueda mantener abiertos servicios como el hospital público, la estación de bomberos y la biblioteca”, dijo.

También vivimos en una época en la que las comunidades están constantemente recuperándose de fenómenos meteorológicos extremos. Desde los incesantes incendios forestales de California cada año, el “Texas Freeze” a principios de 2020, a las cada vez más frecuentes temporadas de huracanes cada año que pasa.

Barragán recordó cómo los impactos que se sintieron por los incendios forestales en California variaron según el estado financiero. Las comunidades más ricas pudieron empacar y quedarse en un hotel todo el tiempo que lo necesitaran.

“Las personas en comunidades económicamente desfavorecidas no pueden hacer eso”, dijo.

En algunos casos, Barragán dijo que los proyectos de ley centrados en el clima necesitan incentivos. Dicho proyecto de ley ofrece reembolsos a los propietarios de flotas que instalen estaciones de carga de vehículos eléctricos para sus vehículos eléctricos.

“Si se pone a buscar por dónde pasan estos vehículos pesados, descubrirá que siempre es por en medio de las comunidades de color”, dijo. “Así que este fue un proyecto de ley que dijimos, ‘qué incentivo podemos ofrecer ... para que ya no haya una excusa de que no hay suficiente infraestructura”.

Lo mismo ocurre con los espacios verdes, por los que Barragán también tiene factura.

“Existe una gran disparidad de espacios verdes en las comunidades de color frente a las comunidades más ricas, y puedes mirar lugares como Malibú en comparación con lugares como nuestro distrito. Los números son bastante elevados ”, dijo.

Líder de la justicia climática

En marzo de 2021, Barragán continuó llevando al Congreso sus iniciativas sobre el clima como la nueva presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático del Caucus Hispano del Congreso.

El grupo de trabajo es nuevo y se creó para que los latinos pudieran opinar sobre la política centrada en el clima que se hace desde la capital, identificando proyectos de ley de los miembros del CHC para abordar el cambio climático y las injusticias ambientales.

“Así que somos nosotros quienes expresamos nuestra opinión y estamos usando nuestro poder colectivo para hacerlo. Ha sido una gran oportunidad para el diálogo, pero también para impulsar los proyectos de ley de los miembros y entren en estos paquetes ”, dijo Barragán.

Para explicar por qué quería liderar el grupo de trabajo climático, Barragán pone la vista en el pasado, en el impacto que le produjo el duro entorno que rodeó su juventud.

“La injusticia ambiental ha sido algo muy cercano y querido para mí durante mucho tiempo y es una de mis prioridades, así que creo que la gente estaba dispuesta a dejar que la liderara”, dijo.

De cara al futuro, algunas de estas iniciativas, e incluso algunos de sus proyectos de ley copatrocinados, están luchando por ser aprobados como parte del proyecto de ley de infraestructura del presidente Joe Biden. Pero hay obstáculos.

Obstáculos

“Estamos viendo que el obstáculo está sucediendo en este momento”, dijo Barragán. “Cuando miras el proyecto de ley de infraestructura bipartidista. ¿Qué es lo primero que querían hacer los republicanos?”, añadió. “Querían eliminar todo lo relacionado con el clima”.

Si bien recientemente ha habido algunos partidos bipartidistas apoyando proyectos de ley centrados en el clima, todavía hay muchos negacionistas, personas respaldadas por corporaciones petroleras o miembros cuyos constituyentes trabajan en gran medida con fuentes de energía no renovables.

“Creo que cuando tienes eso,se convierte en un obstáculo más grande para lograr que las cosas pasen porque tenemos personas que se defienden y se oponen a algo porque no creen. Así que tenemos que seguir construyendo nuestras coaliciones ”, dijo Barragán.

Para ella, lograr la aprobación de la infraestructura climática se trata de obtener poder colectivo.Como a través del caucus Quad, por ejemplo.

“Cuando intentas usar tu poder colectivo para hacer cosas, es mejor si puedes conseguir la aceptación bipartidista para que todos nos beneficiemos y tengamos un mensaje más abrumador del que estamos enviando”, dijo Barragán, y agregó que debido a la e interés separado que viene con este tipo de colaboración, abre caminos hacia adelante que no serían posibles con un solo grupo.

“Por eso creo que mucha gente está haciendo un gran esfuerzo y hay muchos proyectos de ley, pero es una cuestión de construir una coalición de apoyo”, dijo.

Negacionistas del clima en el Congreso

“No son conversaciones fáciles de tener y, a veces, se trata de abordar sus inquietudes”, dijo Barragán.

Si uno de sus colegas tiene una gran presencia petrolera en su distrito, entonces se convierte en un motivo de preocupación por la pérdida de puestos de trabajo. En este caso, se trata de centrarse en una transición justa a la energía renovable y asegurarse de que esos trabajadores no se queden atrás por el bien del progreso.

Sin embargo, el aspecto de esta “transición justa” sigue siendo cuestionado.

“Todavía es un trabajo en progreso, porque todavía no tienes el esquema que miran y dicen, ‘está bien, me siento bien con eso’”, dijo Barragán.

Se necesitarán largas conversaciones con colegas, algunos que están dispuestos a escuchar y otros que no creen que haya un problema o que no creen que el problema se deba a los combustibles fósiles.

“Creen que es solo porque Dios lo decidió. Y hay personas al otro lado del pasillo que creen que eso es normal, y eso es lo que sucede, y que no hay nada que los humanos podamos hacer que empeore esto, y eso no es cierto “, dijo.

La actividad humana está provocando el cambio climático, está provocando fenómenos meteorológicos extremos, está provocando que la Tierra se caliente y el mundo está sufriendo devastación como resultado, desde la migración masiva hasta el aumento del nivel del mar.

“Incluso vemos el impacto que está teniendo en lugares como el Triángulo Norte, con el corredor seco, los huracanes allí. ¿Y qué está pasando ahora? Está provocando que la gente emigre ”, dijo Barragán.

El impacto ha sido global y merece una respuesta global.

Futuro

Barragán dijo a AL DÍA que espera algún día ver implementadas sus iniciativas en todo el país.

“Al final del día, el cambio climático es un problema global, y estamos viendo los impactos devastadores en lugares como California a través de olas de calor y sequías récord”.

Si no fuera por las iniciativas locales y estatales, poco se haría en el frente climático. Barragán destacó los pasos dados por su estado natal, que en última instancia impulsarán el cambio a nivel nacional.

“Si no fuera por California, no serían líderes en los estándares de combustible para automóviles, que luego deben implementarse en todo el país, ¿verdad? Porque los fabricantes de automóviles no van a fabricar diferentes modelos por estado ”, dijo Barragán.

Ella dijo que siempre se espera el rechazo de los moderados y conservadores, pero por muy lentas que se muevan las iniciativas de cambio climático, especialmente la de ella, no desaparecerá.

“Creo que ha llegado el momento de hacerlo”, dijo Barragán. “Realmente no pueden esperar, y ciertamente el clima no puede esperar, cuando mira la devastación”.