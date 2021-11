Las cosas que no están bien con las elecciones en Nicaragua

Nicaragua celebrará elecciones generales para presidente, en las que el actual mandatario Daniel Ortega buscará su tercera reelección y su quinto periodo presidencial. Además, se elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.

De acuerdo con el calendario oficial del Consejo Supremo Electoral publicado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, las campañas electorales de los candidatos registrados comenzaron el pasado 21 de agosto y deberán concluir el próximo 3 de noviembre para que las elecciones se lleven a cabo el domingo 7. Se prevé que los resultados provisionales estén listos el 15 del mismo mes.

En medio de estas elecciones, muchos casos han prendido las alarmas sobre una posible elección fraudulenta. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Mínimos candidatos

El 2 de agosto se inscribieron siete fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente en el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, esta lista se redujo poco después a seis, luego de que al partido CxL le fuera retirada su personería jurídica.

Los candidatos por el partido de Ciudadanos por la Libertad (CxL) eran el excomandante de la contrarrevolución Óscar Sobalvarro y la ex Miss Nicaragua 2017 Berenice Quezada, aunque Quezada fue acusada por el Ministerio Público de "provocar y conspirar para cometer actos terroristas".

Los seis candidatos restantes son el actual presidente Daniel Ortega por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, Marcelo De Jesús Montiel Fernández por el Partido Alianza Liberal Nicaragüense, el diputado Mauricio Orúe Vásquez por el Partido Liberal Independiente, el diputado Walter Espinoza por el Partido Liberal Constitucionalista, el pastor Guillermo Osorno por Camino Cristiano Nicaragüense y Gerson Gutiérrez Gasparín por el Partido Alianza por la República.

Así mismo, Cristiana Chamorro, la aspirante a la presidencia que tenía mayor probabilidad de derrotar al actual mandatario, el sandinista Daniel Ortega, fue detenida por “traición a la patria” y presunto lavado de dinero y se encuentra en arresto domiciliario desde junio pasado e inhabilitada para participar en las elecciones a pedido del Ministerio Público.

La oposición en el país

Al menos 39 políticos opositores y activistas han sido detenidos por la Policía Nacional de Nicaragua, entre ellos siete precandidatos presidenciales que no pudieron inscribirse en estas elecciones.

Tres de los precandidatos señalados han sido acusados oficialmente de cometer el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional", señalamientos que han sido rechazados por los opositores, sus abogados y sus familiares.

Figuran entre estos Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Noel José Vidaurre Argüello, Medardo Mairena Sequeira, Miguel Mora Barberena y Juan Sebastián Chamorro.

Todos los precandidatos han rechazado los cargos en su contra.

“Elecciones Fake”

De acuerdo a Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, las elecciones de Nicaragua son “completamente un fake” y de ellas no se puede esperar ningún “resultado legítimo”.

El diplomático español dijo que la situación en el país centroamericano es “una de las más graves que hay en la actualidad” en todo el continente.

“Más me preocupa Nicaragua, que hay elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones. No podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar, sino todo lo contrario”, afirmó Borrell en un encuentro con medios extranjeros en Perú.

Estados Unidos en contra

Funcionarios norteamericanos comentaron a la agencia Reuters que el gobierno de Estados Unidos trabaja con socios internacionales en nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua.

La Casa Blanca también ha iniciado una revisión de la participación de Nicaragua en un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y ya ha detenido el apoyo a cualquier actividad de “desarrollo de la capacidad comercial” que se considere que beneficien al régimen de Ortega, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

El gobierno de Biden, basándose en las sanciones impuestas por su predecesor Donald Trump, ha aplicado medidas financieras de castigo y prohibiciones de viaje a decenas de funcionarios nicaragüenses, incluidos los miembros de la familia Ortega, por la represión del gobierno centroamericano antes de la elección.

Facebook contra las fake news

Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, anunció la eliminación de más de 1.000 cuentas falsas en Nicaragua que, según dice, eran parte de una campaña de desinformación del gobierno.

Meta dijo en un informe que quienes manejaban las cuentas incluían personal del organismo regulador de telecomunicaciones y la Corte Suprema.

La empresa indicó que además de las 937 cuentas falsas en la red social, también suprimió 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram, todas ellas pertenecientes a la misma red.

Ben Nimmo, líder de Inteligencia para Operaciones de Influencia de Meta, le dijo a la agencia AFP que las cuentas estaban controladas por el gobierno de Daniel Ortega y el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).