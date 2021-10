Nasheli Juliana Ortiz-González es la nueva directora ejecutiva del Taller Puertorriqueño

Después de tener el mismo líder intrépido durante 22 años, Taller Puertorriqueño finalmente ha anunciado quién llenará los zapatos del icono Carmen Febo San Miguel.

El 13 de octubre de 2021, siete meses después de que San Miguel anunciara sus intenciones de retirarse, Nasheli Juliana Ortiz-González fue anunciada como la nueva directora ejecutiva de la mayor organización artística puertorriqueña y latina de Pensilvania.

Ortiz-González, nacida en Caguas (Puerto Rico), llega a Taller desde el Moore College of Art and Design, donde fue directora del departamento de moda.

La moda es su vía de acceso al mundo del arte, y su enfoque combina técnicas que ha aprendido de otros diseñadores de la República Dominicana, Italia, Nueva York y Puerto Rico.

Durante su estancia en Moore, Ortiz-González revolucionó su departamento de moda, que combinaba el lado humano de la industria con su impacto global. Los estudiantes disfrutaron de una tasa de graduación del 98%, y ella también desempeñó un papel importante en la virtualización del plan de estudios durante los primeros días de la pandemia del COVID-19,

Aparte de su trabajo en el mundo académico, Ortiz-González es la fundadora de la empresa de ropa Nasheli Juliana, basada en la justicia social. Sus diseños han aparecido en algunos de los mayores escenarios de la moda, como las Semanas de la Moda de París, Londres y Nueva York.

También es cofundadora y directora del estudio 22, dirigido por mujeres, que opera entre Estados Unidos y Puerto Rico.

En 2020, Ortiz-González también fue seleccionada para aparecer en el programa de Netflix, Next in Fashion, y fue honrada como parte de la clase inaugural de AL DÍA 40 Under 40.

Al hablar del impacto de Taller a lo largo de su historia, lo relacionó con las fuertes raíces de la organización en la comunidad del norte de Filadelfia.

"Taller es justicia... es una poderosa incubadora... es el hogar", dijo Ortiz-González en un comunicado de prensa.

Ella tomará oficialmente el timón de la organización el 27 de diciembre de 2021, al final del semestre de otoño de Moore.