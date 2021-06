Descubriendo los helados únicos de Milk Jawn, la última sensación heladera de Filadelfia

La pandemia de COVID-19 obligó a muchas personas con inquietudes a encontrar un pasatiempo divertido y seguro en el que pudieran concentrarse sin abandonar la seguridad de sus propios hogares.

Así fue como nació Milk Jawn, un nuevo negocio de helados a domicilio ubicado en Kensington, que ha acabado convirtiéndose en una popular marca de helados de Filadelfia.

Amy Wilson, su fundadora, es una amante de todo lo relacionado con los helados y ha estado elaborando helados por diversión durante más de una década.

“Empecé a probar con diferentes recetas, estábamos jugando, y decidimos convertirlo en un negocio”, dijo Wilson en una entrevista reciente con AL DÍA News.

Se puso en contacto con su amigo Ryan Miller, un chef local con más de dos décadas de experiencia, que se quedó sin trabajo como millones de otros estadounidenses en medio de la pandemia de COVID-19.

"Estaba buscando algo nuevo y divertido que hacer, y aquí estamos, trayendo alegría a los hogares de la gente", dijo Miller.

Los dos amigos empezaron a trabajar juntos justo cuando estalló la pandemia.

“Estábamos demasiado metidos en esto para no comenzar nuestro negocio”, dijo Miller.

En lugar de olvidarse de su sueño de ser dueños de una heladería única, Wilson y Miller lo intentaron y abrieron Milk Jawn en junio de 2020.

Sus sabores inusuales rápidamente llamaron la atención de la gente del barrio.

El negocio se basa en que los clientes hagan sus pedidos online y el helado se entregue directamente a domicilio.

"¿Quién no desea que le envíen helado directamente a su casa?", dijo Miller.

El negocio ha sido un éxito, pero Wilson y Miller no tienen prisa por abrir un local físico.

“Estamos trabajando lentamente en la ubicación de nuestra empresa”, dijo Miller. "De momento, tenemos una ubicación comercial para poder elaborar nuestro helado".

Algunos de sus sabores más icónicos incluyen el helado “Take Me Out to the Phillies”, que está hecho con una base de palomitas de maíz Pop Secret con mantequilla, mezclado con maní y caramelo.

El sabor "Take me Out to the Phillies" es una edición limitada.

Además de la entrega a domicilio, los clientes también pueden recoger su pedido de helado en Stone's Beverage, en Fairmount Ave.

Los helados Milk Jawn también se encuentran en otras ubicaciones del área de Filadelfia, como Pizza Brain en Fishtown, Parlous Ice Cream Shop en Ardmore y Alif Brew & Mini Mart en West Philly.

Alrededor del 90% de los helados de Milk Jawn se elaboran con solo cinco ingredientes.

"Tratamos de utilizar ingredientes locales, todas nuestras mezclas están hechas desde cero", dijo Miller. "Tratamos de hacer que nuestro helado sea simple y bueno".

Uno de sus sabores de helado más conocidos es el helado Earl Grey Honeycomb.

El sabor se crea al remojar el té directamente en leche y nata. Luego infunden el helado con sus dulces caseros en forma de panal. El caramelo le da al helado notas dulces y fragantes.

“Nuestras ideas provienen de diferentes lugares”, dijo Wilson.

Si se considera atrevido y quiere probar algo nuevo, como su helado Malted Toffee Crunch, ¡pruebe Milk Jawn y haga que se lo lleven directamente a su puerta!