Cuatro libros escritos por autoras haitiano-americanas para tener en tu radar

El Black History Month apenas acaba de entrar en librerías. Y aunque una festividad de este tipo, que honra las contribuciones de las personas de color, no sería necesaria si el panorama cultural hubiera puesto el foco en la enorme diversidad de expresiones y riqueza de sus comunidades en lugar de invisibilizarlas, aprovechamos que el Mississipi pasa New Orleans para enumerar algunos de los grandes libros escritos por autoras haitiano-americanas.

Una nueva generación de escritoras como Francesca Momplaisir, Edwidge Danticat, o Roxane Gay cuyas obras y activismo han sido reconocidas tanto dentro como fuera del país, sumándose al gran acervo literario norteamericano a través de historias sobre la diáspora.

My Mother’s House

Más que meros cobijos, las casas son organismos vivos dentro de muchas historias. Como si no hubiera diferencia entre el espacio y la persona, a veces se convierten en una trampa mental. En otras ocasiones, alcanzan tal grado de autonomía que observan a sus habitantes y emiten juicios sobre sus pecados. Lucien, el protagonista del terrorífico y brillante debut literario de Francesca Momplaisir, lo sabe.

Con un estilo poético que a menudo se le compara al de Tony Morrison, Francesca Momplaisir explora en su debut literario los complejos entresijos del sueño americano a través de una familia haitiana que se muda a una casa deteriorada al sur de Ozone Park, en Nueva York, con la esperanza de reinventarse. Sin embargo, como fichas de dominó que caen una tras otra, se darán cita abusos indecibles. Horrores que ni una casa debería ver.

Ayiti

Una mujer que concibe a su hija en un río mientras huye de una horrible masacre; una hija que marcha a Estados Unidos en busca de una vida nueva pero el olor a sangre la persigue; un matrimonio que busca un pasaje en barco para salir del país…

La escritora y activista Roxane Gay, que zarandeó al mundo con ensayos como Mala Feminista, debutó en el relato corto con una colección de historias que exploran la diáspora haitiana.

El desamor, la violencia, los abusos, los estereotipos y los procesos de asimilación son tratados por Gay a través de una prosa cortante y desafectada que imprime una gran sensación de verdad en el lector, sin condescendencia y cargada de humanidad.

Everything Inside: Stories

Edwidge Danticat no es sólo de las escritoras más brillantes de la literatura haitiana sino quien ha logrado transmitir una poética de la sutiliza la experiencia de la diáspora hoy y a través de la historia en novelas tan brillantes como Cosecha de Huesos (1998). O como la misma Danticat señala, “los grandes milagros de las cosas pequeñas, de misterios profundos”.

Publicada en 2019, Everything Inside es una galardonada colección de relatos cortos sobre la identidad haitiano-estadounidense a través de historias como la de una profesora de Nueva York que viaja a Miami para conocer a su padre enfermo.

One of the Good ones

Novedad de este 2021, las hermanas Moulite vuelven a la carga con una historia eminentemente actual que trata sobre la violencia policial y la forma en que lloramos a las víctimas y las convertimos en mártires. Y lo hacen a través de Happi, una chica cuya hermana ha sido asesinada bajo custodia policial en una manifestación.

Happi decide honrar a su hermana y hacer el viaje por carretera que ella organizó utilizando como guía el Negro Motorist Green Book. Pero esa carretera la lleva a un destino que jamás imaginó.

¿Se esconde bajo el asfalto el moho de un pasado racista que sigue igual de vivo hoy?