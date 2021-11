‘Encanto’ rompe récords en taquilla este fin de semana

La película de Disney ‘Encanto’, que fue inspirada en Colombia, se posicionó como la película más taquillera, con ingresos de 40,3 millones de dólares únicamente en Estados Unidos, de acuerdo con 'Boxoffice Pro'.

La película le ganó a otras dos de las cintas estrenadas recientemente: 'House of Gucci' y 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City'. La primera, protagonizada por Lady Gaga, recaudó 21,8 millones de dólares, mientras que la segunda llegó a los 8,8 millones de dólares.

Fuera de los Estados Unidos, la película de Disney también ha sido todo un éxito durante su semana de estreno, llegando a 29,3 millones de dólares en un marco de 47 mercados en tres días, de acuerdo con 'Boxoffice Pro'.

Los países en donde mejor desempeño ha tenido ‘Encanto’ son Francia (3,5 millones de dólares), Reino Unido (2,4 millones), Corea del Sur (2,2 millones), Italia (2,1 millones) y por supuesto, el país en el que se inspiró, Colombia (2,6 millones).

"La cinta animada termina su fin de semana de estreno mundial con 69,6 millones de dólares", dijo Boxoffice pro.

Hasta el momento, las ganancias de 'Encanto', en sus cinco primeros días en cines, se alejan mucho de las de películas como 'Frozen II' (125 millones de dólares) y 'Coco' (72,9), afirmó The Hollywood Reporter. Ambas cintas animadas también se estrenaron durante las festividades de Acción de Gracias, pero en 2019 y 2017, respectivamente.

El ‘Encanto’ de Colombia

Con música original de Lin-Manuel Miranda, "Encanto" cuenta la historia de una familia en las montañas de Colombia dotada de poderes especiales - excepto la hija Mirabel, que acaba teniendo que salvar a los demás.

De acuerdo a cifras publicadas por Munir Falah, director de Cine Colombia, ‘Encanto’ fue vista por 641.000 personas aproximadamente durante el fin de semana posterior a su estreno en el país.

Ayer domingo, Noviembre 28-2021, la industria en Colombia logra un nuevo récord en asistencia a cine en un solo día, en épocas de pandemia, superando los 291,000 espectadores del pasado sábado.



Ingresaron ayer 350,000 personas en todo el país, la gran mayoría a “Encanto”. pic.twitter.com/3BhrevT9u6 — Munir Falah (@MunirFalah) November 29, 2021

“La industria en Colombia logra un nuevo récord en asistencia a cine en un solo día, en épocas de pandemia [...] Ingresaron ayer (domingo) 350,000 personas en todo el país, la gran mayoría a ver Encanto”, dijo Falah a través de su cuenta de Twitter.

La película podría mantenerse en este primer puesto con las festividades navideñas en el país y ya se perfila como un nuevo clásico de Disney.