Los ex novios de JLo la llenan de halagos en una entrevista

Ben Affleck y Marc Anthony fueron entrevistados recientemente para el nuevo perfil de JLo en la revista InStyle para su edición de mayo. Las dos ex parejas de la artista se abrieron en la entrevista sobre lo que realmente piensan de ella. Ambos se refirieron a Lopez con cariño y admiración, resaltando siempre su ética laboral.

Jennifer López es la portada de mayo de la revista InStyle y en homenaje ha los 30 años de carrera artística de la cantante, actriz, bailarina y mujer de negocios, han realizado un reportaje que incluye las opiniones de sus ex Marc Anthony y Ben Affleck sobre diferentes temas, desde su visión y empuje hasta su belleza sin edad.

Ben Affleck y JLo fueron pareja del 2002 al 2004, estuvieron brevemente comprometidos y trabajaron en algunos proyectos juntos. "Pensaba que yo tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente humilde y asombrado por lo que ella se comprometía a hacer día tras día, la seriedad con la que se tomaba su trabajo, la forma silenciosa y dedicada con la que se dedicaba a cumplir sus objetivos, y luego cómo volvía a redoblar sus esfuerzos", dijo Affleck.

Con Marc Anthony, Lopez estuvo casada 10 años, y tienen dos hijos juntos, “lo que caracteriza a Jennifer es su capacidad para ver y entender las cosas antes de que sucedan", dijo Marc.

"Antes de que ella plantee una idea, la ha visualizado mil veces. Y si alguien le dice que quizá no sea la mejor idea, ella dirá: 'Es que todavía no lo ves'. Nueve de cada diez veces, ella lo clava. Es la primera en la sala y la última en salir. Es la más trabajadora que he conocido. He aprendido mucho de ella. Ella es la original", afirma el cantante.

En el reportaje que saldrá en mayo, JLo confesó a la revista, “me encanta lo que hago. Me apasiona. Cada día no me parece un trabajo. Puedo decir honestamente que estoy viviendo un sueño, y estoy agradecido cada día que me despierto. Tengo energía incansable para lo que hago”, afirmó López, quien aprovechó el espacio para agradecer a su increíble equipo de trabajo, “realmente creo que lo más importante es tener gente fantástica a tu alrededor”, añadió.

Y aunque para celebrar y validar la trayectoria de JLo no necesitamos que sus ex parejas sentimentales hablen de ella, las opiniones de ambos coinciden en que es esa mujer fuerte y decidida que vemos en las pantallas.