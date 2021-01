Cómo Luis Roche se abrió camino a través de la COVID-19

Luis Roche, alias "Hazel Roche" o el "Amante Latino", ha estado en el negocio del boxeo durante muchos años.

Pero recientemente, en lugar de pelear con un oponente en el ring, tuvo que enfrentarse a su oponente más duro y mortal: el novedoso coronavirus.

En una entrevista con AL DÍA, Roche habló de cómo la experiencia cambió para siempre su visión de la pandemia.

"Esto sucedió a mediados de marzo, me dolía el estómago y no podía comer nada", dijo.

En ese momento, Roche decidió ir a la sala de emergencias, donde recibió la noticia de que había dado positivo en la prueba del virus.

Desde el Hospital Episcopal de Temple, fue trasladado al norte a su campus principal para recibir más cuidados.

"En este punto, decidí decirle a mi familia que di positivo en el test de coronavirus", dijo Roche.

Pasaría dos días en la UCI antes de recuperarse y, además de él, tanto su madre como su hija dieron posteriormente positivo.

Ambas también terminarían pasando tiempo en la UCI.

"Estaba preocupado por mi madre, tenía 68 años en ese momento y necesitaba que estuviera bien", dijo Roche.

Durante su propia experiencia en la UCI, Roche tuvo una conversación devastadora con su médico: sólo tenía un 20% de posibilidades de sobrevivir.

"Me dieron oxígeno porque mis pulmones se estaban cerrando, también me dieron medicamentos que me hicieron sentir como si me estuvieran usando como conejillo de indias", dijo. "Perdí más de 35 libras en 14 días. Estaba perdiendo la esperanza".

Los síntomas de Roche empeoraron progresivamente. Empezó a alucinar, a no comer, y finalmente pensó que iba a morir.

"Los médicos me hicieron tantas pruebas que perdí la cuenta, mi caso fue muy raro, cualquier cosa por debajo del 30% de posibilidades de sobrevivir nunca es buena", dijo.

En medio de la terrible situación, Roche no tuvo más remedio que pensar en positivo y, finalmente, los médicos le dijeron que sobreviviría al virus letal.

"Me alegré mucho cuando descubrí que podía volver a casa. Este virus definitivamente cambió mi vida para siempre", dijo.

Roche ahora tiene una visión diferente de la vida y está tratando de abrir puertas para los latinos en el boxeo ahora que tiene una segunda oportunidad en la vida.

Además de ser invitado a pelear en las Bahamas durante la primavera, también competirá en un torneo en abril.

"Estoy decidido a ser un buen modelo a seguir para los latinos, eso es lo que me hace seguir adelante", dijo Roche.

Además del boxeo, Roche también estará en una película llamada "Malos Negocios". La película está todavía en producción y Roche interpretará un personaje muy querido: un boxeador.

No es la primera vez que está en la pantalla grande. También ha sido extra en películas, y en programas de televisión como The Killer Closer, en el Discovery ID Channel.

Al pensar de nuevo en los consejos para hacer frente a COVID-19, Roche hizo hincapié en la comunicación con los amigos y seres queridos.

"Si te has hecho la prueba del virus, por favor asegúrate de informar a las personas con las que vives, para que puedan hacerse la prueba", dijo.

Roche también quiere que la gente se tome en serio este virus, y que no crea a la gente cuando diga que es una "teoría conspirativa".

"Antes de salir, piensa en tus padres, abuelos y en todos los demás que puedan tener dificultades para superar el virus", dijo. "Quédense en casa, cocinen, jueguen, usen una máscara".