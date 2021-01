El horror de la búsqueda en el thriller “Sin señas particulares”

Puede que todos nos parezcamos de espaldas y que al afecto de una madre sea una fuerza tan maleable que pueda expandirse pero lo cierto es que quienes acaban desapareciendo cumplen con un perfil muy concreto. Desaparecer de verdad, cuando ni tan siquiera la policía escucha razones. Ese es el drama que en varias direcciones explora “Sin señas particulares” en forma de intenso thriller y drama social.

El estreno es el 22 de enero y totalmente multiplataformas. Podrá verse en streaming en Kino Marquee y presencialmente en cines por todo el país, incluyendo el Lincoln Center de Nueva York o los Laemmle theaters de Los Angeles.

La historia sigue a Magdalena (Mercedes Hernández) siguiendo la desaparición de su hijo en la frontera con Estados Unidos mientras se enfrenta a ruinas y vestigios, destellos de horror con una intensa fotografía, de los centenares de casos similares.

En otra dirección opera Miguel (David Illescas) que justo acaba de ser deportado. Ambas direcciones confluyen en una historia de la frontera como ente político y social que, casi como un monstruo de una película de fantasía, devora y transforma vidas.

El film es propuesta de la productora Kino Lorber que cuenta con la dirección de la consolidada directora mexicana Fernanda Valadez (1981), reconocida por el corto De este mundo y numerosos premios internacionales. Por el momento es la ganadora del Gotham Award for Best International Feature.

El guion fue escrito gracias a una beca de Young Artist of the Mexican Fund for the Arts (FONCA) junto a Astrid Rondero, también productora y directora mexicana con importante trayectoria (Los días más oscuros de nosotras, 400 maletas). Ambas con una filmografía que apuesta por la ficción social presentada en intensos géneros que así puedan competir con el acelerado ritmo de las corrientes internacionales.

Esta misma semana informábamos también del estreno de una serie que buscaba reinventar el imaginario de la frontera haciendo énfasis en que ésta se ha convertido ya en un símbolo y tropo narrativo, metáfora de la paranoia y la dermis de los estados.

En este caso enfrontada la metáfora también como un vacío abrumador, una fuente de preguntas sin respuestas al que puede caerse desde muchas direcciones, de ahí las notas de horror y thriller que aportan a su propuesta.