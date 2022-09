Premios de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa 2023: abren convocatoria

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) anunció recientemente la apertura de una nueva convocatoria de nominaciones para los Premios de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa (NSBW) 2023.

Los Premios NSBW reconocen los logros inspiradores y las contribuciones de las pequeñas empresas asistidas por la SBA a sus comunidades y a la economía de nuestra nación.

“Los empresarios de nuestra nación han superado desafíos increíbles a lo largo de la pandemia, y nuestro enfoque ahora radica en hacer crecer sus negocios para que sean resistentes. Gracias al Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden y a los programas de ayuda para el COVID de la SBA, las pequeñas empresas tienen el apoyo que necesitaban para reconstruir y sobrevivir. De hecho, el año pasado más estadounidenses solicitaron iniciar un negocio que en cualquier otro año registrado. La Semana Nacional de la Pequeña Empresa es nuestro momento para celebrar a los emprendedores, innovadores, tiendas familiares y todos estos constructores de ecosistemas que han levantado sus comunidades e impulsado la economía de los Estados Unidos. Y durante la NSBW, honramos nuestro motor económico de pequeñas empresas con nuestro prestigioso Premio Nacional de Pequeñas Empresas, que incluye a la Persona de Pequeña Empresa del Año”, dijo Isabel Casillas Guzmán, administradora de la SBA, a través de un video en su cuenta de Twitter.

Are you the next Small Business Person of the Year?



SBA is now accepting nominations for the 2023 #SmallBusinessWeek awards!



Submit your nominations by December 8: https://t.co/jVJqNTydJv pic.twitter.com/QGXrVrV0PG