El camionero condenado como asesino en masa en Colorado

El juez de la Corte de Distrito de Denver, Bruce Jones, dijo que si tuviera la discreción bajo la ley estatal de Colorado, no habría sentenciado a Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, de 26 años, a la sentencia obligatoria de 110 años por su participación en un choque del 25 de abril de 2019 que mató a cuatro personas e hirió a otras seis.

La sentencia se produjo el lunes 13 de diciembre, después de que Aguilera-Mederos fuera condenado en octubre por 27 cargos en total, incluyendo cuatro por homicidio vehicular y seis por agresión en primer grado.

El día del accidente, el conductor del camión declaró que le fallaron los frenos cuando bajaba de las Montañas Rocosas en un tramo de la Interestatal 70 al oeste de Denver.

Un vídeo tomado antes del accidente muestra al camión de Aguilera-Mederos conduciendo de forma errática, perdiendo líquido y saltándose una pista de emergencia en la autopista. Poco después de que terminara el vídeo, el camión, que al parecer circulaba a 85 millas por hora, se estrelló contra el tráfico detenido y provocó un amontonamiento de 28 coches.

Tras la conmoción inmediata por la tragedia, empezaron a salir a la luz más informes de que la empresa para la que trabajaba Aguilera-Mederos -Castellano 003 Trucking LLC, con sede en Houston- había sido objeto de 30 infracciones de seguridad en los últimos dos años.

Esas infracciones incluían problemas con los frenos y el empleo de conductores que no entendían bien el inglés para conducir por las carreteras de Estados Unidos.

Castellano 003 Trucking es una pequeña empresa que emplea a cinco conductores y posee cinco semirremolques y remolques.

La normativa de la Federal Motor Carrier Administration establece que los conductores deben saber leer y escribir en inglés lo suficiente como para comunicarse con el público en general y entender las señales de tráfico.

Según un informe de Denver7, se dictaminó que uno o varios conductores de uno de los camiones no cumplían los requisitos de dominio del inglés en Kansas en agosto, y de nuevo en Indiana en diciembre.

Tras el accidente, el Denver Post también informó de que Aguilera-Mederos tenía la tarjeta de residencia de Cuba y que habló con los investigadores a través de un intérprete.

En su juicio, Aguilera-Mederos expresó su dolor por lo ocurrido tras su serie de malas decisiones, diciendo que nunca quiso matar a nadie.

"Es difícil vivir con este trauma. No puedo dormir, estoy pensando todo el tiempo en las víctimas", dijo. "Fue un accidente terrible, lo sé. Asumo la responsabilidad. Pero no fue intencionado".

Algunas de las familias de las víctimas han perdonado a Aguilera-Mederos, pero siguen expresando la necesidad de que rinda cuentas.

Según la ley de Colorado, ciertas categorías de delitos requieren que los individuos que los cometen sean condenados a un período mínimo obligatorio de encarcelamiento. Este es el quid de la cuestión por el que Aguilera-Menderos fue condenado a 110 años. La ley estatal obligó a Jones a condenarle a penas consecutivas por sus cargos.

Desde entonces, se han hecho grandes llamamientos para que se cambie la ley en el estado, y una petición en Change.com que ha reunido más de 3 millones de firmas para que el gobernador de Colorado, Jared Polis, conceda clemencia a Aguilera-Mederos.

Es la mayor petición que ha existido en el sitio en 2021, y también apela a que se responsabilice a la empresa de camiones -dado su maltrecho historial reciente- y no a Aguilera-Mederos.

"Este accidente no fue intencionado, ni fue un acto criminal por parte del conductor. Nadie más que la empresa de camiones para la que trabaja o trabajaba debería ser responsable de este accidente", escribió Heather Gilbee, organizadora de la petición. "No, no estamos intentando que parezca un accidente menos trágico de lo que es, porque sí, se perdieron vidas. Estamos tratando de responsabilizar a la persona que debe ser responsabilizada".