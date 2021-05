Seminario sobre el poder sanador del arte en comunidades latinas

¿Pueden las palabras curarnos de los traumas? ¿Cómo retorna la sabiduría sanadora a la comunidad? Ese tipo de debates sobre valores del arte más allá de lo económico merecen de espacios para el diálogo transversal.

Nuestras palabras sanan es el segundo de una serie de tres seminarios web, Conversaciones sobre Nuestras Palabras Sanan: Latinx Creatives and The Art of Trauma Healing.

Los organizadores son la campaña We can heal from trauma iniciada en Filadelfia que comenzó con los doctores John Rich y Ted Corbin, ambos pioneros en la curación de las heridas del trauma de los jóvenes víctimas de la violencia en las comunidades oprimidas y desatendidas.

El seminario web contará con Candy González, Manuela Guillén, Karina Puente y Samuel Rodríguez, cuatro artistas latinos radicados en Filadelfia que conversarán sobre su experiencia con el trauma, la curación del trauma y la aceptación de su identidad mientras elevan a la comunidad a través de su trabajo.

Los cuatro panelistas se han establecido como miembros prominentes de la comunidad artística de Filadelfia, construyendo una fuerte comunidad de más de 10.000 seguidores. La conversación será moderada por José Ferrán, de Our Words Heal.

Su primera conversación de este ciclo, Asian Women Warriors: Racismo y misoginia, abordó el movimiento #StopAAPIHate y #StopAsianHate, que surgió tras una serie de ataques dirigidos a la comunidad AAPI en diferentes partes del país.

Nuestras palabras sanan tendrá lugar el 27 de mayo a las 3pm.

Ponentes

Candy González es una artista visual, poeta, educadora de arte informada por el trauma. Nacida y criada en la Pequeña Habana, con sede en Filadelfia, Candy utiliza su arte para explorar la política del cuerpo y promover la autocuración.

Samuel Rodríguez ha pasado innumerables años colaborando con otros artistas de Filadelfia para proporcionar soluciones creativas a los problemas de justicia social. Es fundador y director ejecutivo de Walls for Justice, artista docente y, empresario creativo.

Manuela Guillén es una pintora independiente, muralista e ilustradora digital que vive actualmente en el norte de Filadelfia. A través de su arte, Lazy Beam Arte pretende concienciar sobre la educación artística, los problemas sociopolíticos y medioambientales mientras acerca a las comunidades.