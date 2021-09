Encontrar familias para los niños de acogida

La versión original en inglés de este artículo fue publicada por el Philadelphia Citizen el 25 de agosto de 2021. Para leer esa versión, haga clic aquí.

A Mirela Huber no le gustó mucho la joven que se ofreció a ayudarla.

"Me pareció una especie de "b"", dice hoy Huber. "Me hablaba como si me conociera, y yo decía: "Mujer, tú no me conoces".

La joven por la que Huber se sintió tan despreciada, Elizabeth Wendel, trabajaba entonces como gestora de casos para Turning Points for Children, en la unidad de búsqueda de familias de la organización de servicios sociales y sanitarios. Los jóvenes acogidos en los sistemas estatales de acogida, desvinculados de su vida anterior, se enfrentan a una profunda sensación de desconexión y tristeza al cuidado de extraños. El trabajo de Wendel consistía en ayudar a poner en contacto a jóvenes como Huber con quienes les habían conocido y querido durante toda su vida.

Huber, por su parte, pensó que no podía ayudar. Su madre, en Rumanía, la dio en adopción a través de una agencia internacional cuando tenía tres años. Una pareja estadounidense la acogió antes de cambiar de opinión tres años después y volver a darla en adopción, lo que supuso un segundo y profundo trastorno en una odisea de toda la vida que finalmente la puso bajo la custodia del sistema de acogida de Filadelfia.

Mirando hacia atrás, Huber dice que vivió en más lugares de los que puede contar, y que pocos de ellos le sirvieron realmente de hogar. "Estaba en un lugar que se sentía sólido, y luego hacía algo que causaba un problema, o [la familia de acogida] hacía algo y me mudaba de nuevo", dice. "Sé que tenía problemas de ira. Había pasado por muchos traumas".

Se sentaba, periódicamente, en un doloroso diálogo interno: ¿Por qué me hizo esto mi madre? Ella no me quería.

Los asistentes sociales de Filadelfia ya le habían hablado de Family Finding. Pero ella lo rechazó. Finalmente aceptó intentarlo en 2013, cuando tenía unos 20 años y estaba a punto de salir del sistema de acogida. Pero no era optimista.

Sin embargo, unos 18 meses después, estaba al teléfono, escuchando a su madre gritar: "¡Mirela! Mirela!" A través del acento de su madre, oyó su propio nombre -la forma en que su madre hacía rodar la "r" en el corazón- de una forma totalmente nueva. "Fue hermoso", dice.

Ella y su madre establecieron una relación a distancia. Hablaban por teléfono, con frecuencia, a través de traductores. "Todo", dice Huber, "se calmó. ...Se disculpó. Me dijo que me quería todo el tiempo. Me había dado en adopción porque no tenía dinero... y quería que tuviera una vida exitosa".

Los problemas de ira de Huber se disiparon. Se centró en las cosas que quería de la vida. Hoy está cursando un máster en Psicología Clínica en la Universidad de Phoenix, y su historia es emblemática, ya que capta el tipo de curación que puede aportar el programa Family Finding.

Sin embargo, su historia funciona más como un símbolo de lo que podría ser que de lo que es, porque la mayoría de los jóvenes del sistema de acogida de Filadelfia, a diferencia de Los Ángeles y el condado de Lackawanna (Pensilvania), no reciben el mismo esfuerzo.

Lo mejor para los niños

Entre los profesionales de los servicios sociales, Family Finding está representado sobre todo por Kevin Campbell, un consultor de bienestar infantil que había observado que los jóvenes en régimen de acogida necesitaban una ayuda que no estaban recibiendo.

"Estos jóvenes están separados de sus padres, hermanos, primos, amigos, vecinos, profesores, a veces de todos los que conocían antes", dice Campbell. "Ahora sabemos que eso es traumático, y que tiene efectos graves para la salud a largo plazo".

Campbell y sus colegas del estado de Washington iniciaron su trabajo a finales de los años 90, justo cuando el campo del bienestar infantil había empezado a cuantificar los daños. En 1998, Mark Courtney, hoy profesor de trabajo social de la Universidad de Chicago, publicó el primero de una serie de estudios históricos que documentaban los problemas a los que se enfrentaban muchos alumnos de los centros de acogida: altas tasas de desempleo, abuso de drogas y alcohol, periodos sin hogar, depresión y otros.

Desde entonces, las investigaciones se han acumulado, lo que ha llevado a la Academia Americana de Pediatría a formular recomendaciones políticas que declaran a los jóvenes en régimen de acogida como un subgrupo especial con sus propias necesidades sanitarias, incluidas las afecciones físicas relacionadas con el estrés, como el asma.

Sin embargo, el hecho de estar con los familiares reduce significativamente esos riesgos. El año pasado, un estudio longitudinal realizado en el Reino Unido determinó que las personas que pasaban un tiempo fuera de casa, o en régimen de acogida, sufrían importantes efectos sobre la salud 10 años después y hasta la mediana edad. La colocación en casa de familiares reducía esos efectos a la mitad.

Más allá de estos malos resultados, ha surgido una nueva conciencia de que el sistema de bienestar infantil se ha transformado en una función adyacente a la policía que está perjudicando tanto a los niños como a las familias. Los medios de comunicación suelen referirse a los jóvenes que son acogidos por razones de "abuso y negligencia", pero un examen más detallado de las estadísticas revela que sólo un 15% de las expulsiones de niños del país se deben a abusos. "Negligencia", además, es a menudo sólo una palabra condenatoria de la pobreza, con familias negras, indígenas y, en muchas ciudades, latinas, separadas de forma desproporcionada por un sistema que castiga a la gente por tener demasiado poco dinero para mantener un estilo de vida de clase media.

El resultado es que los llamamientos para "enderezar" el sistema suenan en toda la nación, con objetivos fijados para reducir la población de niños en régimen de acogida en un 50% o más, y Campbell tiene grandes vientos científicos y políticos a su favor. "Los datos están ahí y son claros", dice. "Lo mejor para los niños es permanecer con sus familias. Si eso no es posible, lo siguiente mejor es colocarlos con familiares". La colocación fuera del hogar es una amenaza para el bienestar mental, emocional y físico del niño".

El concepto de búsqueda de familias fue ordenado por primera vez por la legislación federal en 2008, y un proyecto de ley aprobado por primera vez en Pensilvania en 2013 "para garantizar que la búsqueda de familias se produzca de forma continua para todos los niños que entran en el sistema de bienestar infantil" y "para promover el uso de la atención de parientes cuando sea necesario retirar a un niño" de su hogar. Con el tiempo, Finding también se ha convertido en la marca personal de Campbell.

Como defensor, es formidable, hablando con un carismático equilibrio de calma y fuego, sin levantar nunca la voz, incluso cuando hace declaraciones que estallan como bombas en el anquilosado mundo de la academia. "Este sistema está roto", dice, "y aunque no sea la intención de los profesionales del sistema, está perjudicando a la gente".

Las investigaciones sobre la eficacia del modelo de Campbell han sido, de hecho, contradictorias, y algunos trabajos concluyen que los servicios adicionales no producen ningún resultado perceptible. Un resumen fundamental realizado por Child Trends, una importante organización de investigación no partidista, determinó que el principal impedimento para el éxito del programa es la fidelidad con la que se aplica.

En otras palabras, algunos lugares asumen los servicios de Family Finding sin hacer realmente el trabajo. La razón de esto podría describirse como costumbre: las agencias de bienestar infantil simplemente no están acostumbradas a hacerlo, un hecho que en sí mismo sugiere una especie de fracaso en la forma en que se ha establecido el campo.

"Filosóficamente, estoy absolutamente de acuerdo con Family Finding", dice Mark Courtney, el autor de esos estudios históricos sobre los alumnos de acogida. "Creo que es un trabajo que todas las agencias de bienestar infantil deberían estar haciendo, de todos modos".

En Filadelfia, los niños del sistema de bienestar infantil pueden ser atendidos en reuniones de equipos familiares, que pueden incluir un círculo más amplio que el de la madre y el padre del niño. Pero en todo el sector del bienestar infantil, el esfuerzo profundo y persistente que pide Campbell no se ha realizado tradicionalmente porque los trabajadores sociales suelen estar abrumados por la gran cantidad de casos y los arduos trabajos. Las horas extras son una constante, y los trabajadores pasan largas horas en la carretera, a menudo viajando a las casas de las familias cuando la mayoría de los empleados de la ciudad están en casa cenando.

Y, por supuesto, las decisiones que toman equivalen a funciones casi policiales: ¿está este niño siendo maltratado o corre el riesgo de serlo? En este contexto, toda decisión posterior parece menos importante. Y, con leyes o sin ellas, la naturaleza del trabajo no ha cambiado: la creación de conexiones con la familia de sangre o los seres queridos del niño está muy abajo en la lista.

En el modelo de Campbell, la "familia" incluye a los parientes de sangre, los amigos de la familia y cualquier otra persona, como entrenadores, profesores o vecinos, que haya conocido al niño anteriormente. El objetivo era encontrar a 40 de estas personas (ahora se ha fijado en 65), utilizando herramientas de búsqueda de personas que no han hecho más que aumentar su sofisticación al ritmo de la tecnología. Cambell ha ampliado su modelo de búsqueda a siete pasos, que incluyen el contacto con cada persona, la participación del mayor número posible de ellas en la planificación, la evaluación y la toma de decisiones en relación con el niño, y la prestación de apoyo de seguimiento para ayudar a que estas relaciones crezcan y persistan.

En el mejor de los casos, dice Campbell, Family Finding ayudará a los niños del sistema a salir, rápidamente, y a ir a hogares seguros con personas que ya conocen, quizá reuniéndolos con sus padres. Si se utiliza desde el principio del caso, su modelo puede evitar que los jóvenes entren en custodia estatal. Pero incluso sin estos resultados espectaculares, los jóvenes en régimen de acogida pueden mantener relaciones afectuosas con una o más personas que les conocieron antes, quizás disfrutando de una serie de llamadas telefónicas o visitas regulares. Un adulto afectuoso puede parecer un resultado exiguo, pero el Center on the Developing Child de Harvard ha descubierto que las personas que gozan de buena salud tras un traumatismo infantil disfrutaron al menos de una relación de este tipo.

"La búsqueda de la familia consiste en crear una permanencia", dice Campbell, "y eso puede ser una permanencia legal en términos de dónde vive el niño, o una permanencia relacional y emocional, en términos de quién tiene el niño disponible para apoyarlo."

De los casi 5.000 jóvenes en régimen de acogida en la ciudad, la mayoría recibe servicios de búsqueda de su gestor de casos permanentes. Sin embargo, más de 1.000 de esos jóvenes son remitidos a Turning Points, que lleva unos 10 años realizando la búsqueda de familias, o a A Second Chance, que se ha incorporado recientemente como proveedor de búsqueda.

Pensilvania, a través de la Oficina Administrativa de los Tribunales de Pensilvania (AOPC), también está promoviendo Finding como un pilar clave de su Iniciativa de Participación Familiar, un intento de incorporar mejor a las familias existentes en el trabajo de bienestar infantil. Iniciada en mayo de 2017, la FEI se ha extendido a 15 de los 67 condados del estado, siendo Filadelfia uno de los últimos en adherirse.

Kathleen Creamer, abogada gerente de la unidad de defensa de la familia en los Servicios Legales de la Comunidad, habla muy bien de Campbell, y dice que "ha visto grandes cosas hasta ahora" de la FEI, que se espera que esté en funcionamiento en todos los tribunales de familia de Pensilvania en los próximos meses, creando un entorno en el que cada capa del sistema, incluidos los jueces, se supone que se centran en las estrategias para participar y preservar las familias.

Sin embargo, no es posible ir más allá de las anécdotas y calibrar si alguno de estos esfuerzos está funcionando realmente.

El AOPC estatal, a través de un portavoz, se ha negado a comentar los resultados que puedan estar viendo, en términos de aumento de las reunificaciones o de las colocaciones de jóvenes con familiares. Y Filadelfia admitió que, a pesar de gastar más de 1,4 millones de dólares en el año fiscal 2021 en el programa, no tiene ningún dato relacionado con Family Finding en absoluto.

"No tenemos números sobre eso", respondió un portavoz del DHS, cuando se le pidieron datos. "No hemos hecho un seguimiento".

La falta de seguimiento sugiere que Filadelfia podría estar entre las agencias que están llevando a cabo una especie de Family Finding light -siguiendo la ley que ordena que los servicios de Finding se proporcionen sin siquiera molestarse en llevar un registro de si el programa está funcionando, y mucho menos en entusiasmarse con lo que el programa puede hacer.

"Es chocante", dice el concejal David Oh, que ha copresidido un comité especial que estudia las políticas de expulsión de niños del DHS. "Debería haber -porque se trata de fondos públicos- una contabilidad y un nivel de transparencia. Estamos gastando una buena cantidad de dinero para un programa y no sabemos cómo está funcionando. Es inaceptable".

"Como ciudad, tenemos que hacer un mejor trabajo cuando se trata de nuestros jóvenes", dice el concejal Isaiah Thomas. "Sin estos datos cruciales, no estamos utilizando todas las herramientas posibles para llevar felicidad y comodidad a estos jóvenes vulnerables".

El enfoque defectuoso de Filadelfia

Anthony entró en el sistema de acogida a los 16 años, junto con seis hermanos y hermanas, y se reunió con un trabajador de Family Finding después de estar en una colocación de acogida durante uno o dos meses. Entusiasmado, compartió los nombres de unas ocho personas, entre ellas una tía materna de Orlando (Florida) y una vecina mayor, con las que su familia se sentía cercana.

Su asistente social de búsqueda escuchó y dijo que se pondría a trabajar en ello. Anthony, que pidió que sólo se utilizara su nombre de pila para preservar su anonimato, sintió una gran esperanza. Luego, no pasó nada. No se hizo ninguna conexión para él.

Anthony estaba disgustado, preguntándose por qué no se le ponía en contacto con sus interlocutores. Pero más tarde, cuando estaba en una casa de acogida con su propio teléfono, llamó a su vecino y a su tía. Ambas le informaron de que habían recibido una llamada de Family Finding. Ambas habían indicado que querían participar. La vecina incluso dijo que estaba dispuesta a acoger a toda la familia. Pero ninguna de las dos recibió respuesta.

"Mi tía me proporciona ahora apoyo económico y emocional", dice Anthony, de 24 años. "Así que sé que ella habría ayudado".

El fracaso en la ayuda a Anthony podría iluminar un defecto de implementación encontrado por los analistas de Child Trends. El Departamento de Servicios Humanos de Filadelfia contrata a agencias externas para que presten servicios de Búsqueda de Familias a un subconjunto de casos. Los asistentes sociales especializados en la búsqueda realizan una intensa investigación de antecedentes para recopilar posibles conexiones familiares y vitales, se reúnen con el joven para obtener orientación adicional y se esfuerzan por ponerse en contacto con el mayor número posible de personas en la vida del joven.

Campbell denomina al modelo de Filadelfia un "diseño delegado", en el que estos trabajadores de agencias externas entregan el expediente del caso al gestor permanente del niño, normalmente a los 60 días, que se supone que debe examinar las conexiones y hacer que se produzcan y persistan. Este cambio, según Child Trends, puede obstaculizar el progreso, ya que las otras responsabilidades del gestor principal del caso pueden tener prioridad, o simplemente pueden no estar tan involucrados en el programa.

En todo el país, Los Ángeles parece estar llevando a cabo todo el proceso de implementación de manera más eficaz, haciendo un seguimiento de los resultados para asegurarse de que el programa está funcionando para jóvenes como Anthony, y montando los esfuerzos de búsqueda desde la misma oficina que supervisa los casos de los jóvenes.

Michael Nash, director de la oficina de protección de menores de Los Ángeles, ha estado a la vanguardia de la incorporación de los servicios de Family Finding allí. Como ex juez presidente del Tribunal de Menores del condado de Los Ángeles, Nash atribuye al modelo de Family Finding el haber aportado un cambio muy necesario a Los Ángeles.

Inicialmente, Los Ángeles desplegó lo que Nash denominó "concepto de caso frío". Los jóvenes de más edad, con tiempo en el sistema, recibían esta capa adicional de servicio. El programa de casos fríos tuvo éxito a su manera, encontrando personas de apoyo para los jóvenes en aproximadamente el 50% de los casos. Sin embargo, Nash y Campbell no estaban satisfechos. "Yo seguía diciendo: Tenemos que trasladar esto a la parte delantera del sistema", dice Nash, colocando a los niños con su familia o amigos, o poniéndolos en contacto con ellos, tan rápido como sea posible.

Entre los beneficios que vio Nash se encuentra el de evitar el trauma de la separación y la soledad de los jóvenes y las "enormes batallas legales", en las que los familiares se presentan tarde en el proceso y luchan por la custodia. Los Ángeles añadió estos servicios iniciales adicionales, atendiendo a la mitad del condado con ellos en un programa piloto que costó 14 millones de dólares. Los datos federales revelan que las colocaciones por familiares sólo se producen en un tercio de los casos de dependencia. Los Ángeles ya superaba esas cifras, pero la agencia de investigación Child Trends descubrió que la búsqueda de familiares "por adelantado" produjo una notable mejora. Las oficinas que cuentan con servicios de búsqueda anticipada colocan a casi el 70% de los niños recién colocados con familiares entre 12 y 15 meses después del traslado, lo que demuestra lo que puede lograrse con un esfuerzo prolongado e intensivo.

"En el ámbito de la protección de la infancia es difícil mostrar mejoras visibles", dice Karin Malm, una de las autoras del estudio. "Así que esta mejora en Los Ángeles es, para mí, impresionante".

Los Ángeles, dice Campbell, está a la vanguardia del trabajo de Finding porque utilizan lo que él denomina un "diseño incrustado", en el que la unidad que lleva a cabo las etapas iniciales del trabajo de Finding forma parte de la misma agencia que realiza el seguimiento. Esta relación continua y orgánica entre la persona que realiza el trabajo de búsqueda y la que gestiona el caso del niño da lugar a un mayor compromiso y seguimiento, ya que los dos trabajadores se ven con naturalidad, se identifican como el mismo equipo y se reúnen fácilmente para hablar de los progresos.

Nash, en Los Ángeles, admite que el trabajo de búsqueda requiere "una atención constante. Preguntar: ¿Quién ha sido encontrado? ¿Quién quería el contacto? ¿Lo han conseguido? ¿Por qué no?".

Pero el éxito de Los Ángeles sugiere que puede hacerse. Y, más cerca de casa, el pequeño condado de Lackawanna, en el centro de Pensilvania, también ha logrado un resultado espectacular, empleando de nuevo Family Finding en su forma integrada. "Llevamos muchos, muchos años empleando el servicio de Family Finding aquí", dice William Browning, director ejecutivo del Departamento de Servicios Humanos de Lackawanna. "Hemos experimentado un gran cambio cultural, desde el tipo de papel casi policial que muchas agencias de protección de la infancia empezaron a desempeñar en todo el país, hasta volver a hacer un verdadero trabajo de servicio social".

Browning afirma que sólo pueden prestar el servicio completo a cerca del 20% de sus casos, pero de esos jóvenes, el 60% permanece con sus familias, y del resto que se somete a la expulsión, el 80% es colocado con familiares. El trabajo también ha ayudado a marcar la pauta de toda la oficina, y en los últimos 10 años el número total de jóvenes de Lackawanna en régimen de acogida se ha reducido en un 56 por ciento, pasando de más de 400 jóvenes a 177 en el último recuento.

"Cuando está verdaderamente integrado", dice Campbell, "una agencia no lo ve como una intervención o un extra. En cambio, trabajar con las familias es simplemente lo que hacemos. Es un cambio de cultura, y se produce en todos los niveles del sistema, incluidos los organismos de bienestar infantil y los tribunales y jueces."

En el caso de Anthony, es evidente que no hubo ningún tipo de seguimiento. Ni siquiera se le dijo, dice, que su gestor de casos habitual sería en última instancia el responsable de que se produjeran sus conexiones con la familia.

"Creo que la idea de Family Finding es genial", dice. "Pero a mí no me ha funcionado".

Tendiendo en la dirección correcta

Las reuniones de la Junta Consultiva de Bienestar Infantil aquí en Filadelfia, que se formó para fomentar la cooperación y recoger el asesoramiento de las partes interesadas, tienen una nota reformista en estos días, con la Comisionada del DHS Kimberly Ali hablando con entusiasmo sobre los esfuerzos de la agencia para "dimensionar correctamente" el sistema y reducir de forma segura el número de jóvenes en hogares de acogida.

En una entrevista realizada este mes de julio, la Directora de Operaciones de Servicios para Niños y Familias del DHS, Staci Morgan Boyd, ensalzó las virtudes de la Iniciativa de Participación Familiar del tribunal estatal, que estará activa en todos los tribunales de familia para diciembre, aunque reconoció que la búsqueda se centrará sobre todo en los jóvenes mayores en acogida, un esfuerzo que se quedará corto con respecto a los servicios prestados en Los Ángeles.

"La participación de la familia es el nombre del juego", dijo en una entrevista con Zoom. "Lo bien que interactuamos con la familia y con todas las personas que la familia identifica como su círculo de afecto, su pueblo, su sistema de apoyo".

En términos estadísticos generales, Filadelfia tiende en la dirección correcta, ya que los datos del DHS indican en su presentación presupuestaria más reciente que el número total de jóvenes en régimen de acogida se redujo entre junio de 2017 y este verano en aproximadamente un 29% sin comprometer la seguridad. La ciudad también ha aumentado su uso de la atención de parentesco, ubicando más de la mitad de las colocaciones de cuidado de crianza de Filadelfia con parientes.

Campbell cita estas estadísticas como motivo de optimismo, aunque, por supuesto, sin el seguimiento de los datos es imposible decir lo que Finding ha logrado aquí.

El personal de Turning Points pudo arrojar un poco más de luz sobre el funcionamiento del programa que la ciudad. Por ejemplo, encontraron una media de 35 miembros de la familia por caso, y el 10% de los identificados aceptaron desempeñar alguna función de apoyo al niño. A Second Chance no respondió a las solicitudes de entrevistas. Así que las estadísticas terminan más o menos ahí.

¿Los jóvenes de Philly en Family Finding obtienen mejores resultados en cuanto a la acogida por familiares o a las reunificaciones? Turning Points no proporcionó cifras sobre los resultados a largo plazo, indicando en un correo electrónico que después de la entrega, los dos seguimientos que están programados para llevar a cabo con los trabajadores sociales habituales de los jóvenes a los tres meses y al año no ofrecen información suficiente para proporcionar una imagen precisa.

David Fair, director general adjunto de Turning Points, afirma que hablaron con el DHS en numerosas ocasiones para que les permitiera una participación más profunda y prolongada en los casos y la posibilidad de hacer un seguimiento de los resultados a largo plazo. Pero el DHS nunca les aceptó.

También cabe señalar que la emblemática conexión de Huber con su madre en Rumanía sólo se produjo porque el trabajador de Turning Points se negó a dejar el caso después de 60 días.

El personal de Turning Points tiene numerosas anécdotas de historias de éxito, incluyendo jóvenes que fueron adoptados por familiares o simplemente, como dice Lou GrowMiller, director senior de Servicios Familiares de Turning Points, "florecieron" ante sus ojos porque se les devolvió el contacto con las personas que conocían y amaban antes. "Incluso los pequeños contactos en la vida de un niño son realmente importantes", dice GrowMiller, "y puedes ver el efecto que tiene en ellos cuando saben que las personas a las que querían, todavía les quieren".

Lizmarlene Lugo, una gestora de casos de Turning Points, cuenta una historia sobre un encuentro con un niño muy pequeño que no recordaba nada más de una señora concreta a la que se sentía cercano que las albóndigas que cocinaba. La madre del niño había fallecido. Pero a partir de esa única pista, Lugo se puso a trabajar, utilizando las redes sociales para encontrar a familiares y antiguos vecinos y hacer preguntas hasta que se identificó a la señora, se la localizó y acabó adoptando al niño y a su hermano.

"Este tipo de milagros ocurren", dice Lugo.

AL DÍA es una de las más de 20 organizaciones de noticias que producen Broke in Philly, un proyecto de colaboración informativa sobre la movilidad económica. Para más información, visite brokeinphilly.org o sígalo en Twitter en @BrokeInPhilly. Our Kids es un proyecto de colaboración informativa de Broke in Philly que examina los retos y las oportunidades del sistema de acogida de Filadelfia. Steve Volk es un reportero de soluciones de investigación de Resolve Philly.