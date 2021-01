Shakira vende todo su catálogo musical a Hipgnosis Songs Fund

La famosa cantante colombiana Shakira se suma al fin a una incipiente pero fuerte tendencia de los negocios musicales internacionales. Hizo oficial ayer miércoles la venta de la totalidad de los derechos de publicación musical de sus 145 canciones a la firma británica Hipgnosis Song Fund por una cantidad que no ha sido confirmado pero que se supone de varios cientos de millones y que permite que la discográfica Sony siga teniendo el control los próximos siete años.

Hipgnosis fue fundada como compañía de inversión musical en 2018 por el músico Nile Rodgers y el representante Merck Mercuriadis, quien ya había llevado la cartera de artistas como Beyoncé, Iron Maiden o Elthon John. Se calcula que desde entonces han logrado superar el billón en inversiones y que tienen ya más de 5.000 canciones en su catálogo.

Mercuriadis ha alabado la trayectoria de Shakira como “reina de la música latina” y su exitosa labor como compositora. La cantante ha manifestado entonces su confianza en que “será un gran hogar para mi catálogo” y su intención de que así sigan siendo bien representados sus éxitos vitalicios.

La barranquillera era una de las últimas en sumarse al carro de esta mutación de la industria que se espera que sea confirmada durante el presente año. Unos día antes era Ryan Tedder, líder de One Republic, quien vendía el catálogo de la banda por $200 millones a KKR; Neil Young se deshacía del 50% de más de mil canciones conservando cierto poder de decisión; Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac, Blondie, Eurythmcs…

La primera operación que hizo saltar la liebre fue hace unos meses cuando el músico y ganador del Nobel Bob Dylan vendía a Universal sus 600 canciones por 250 millones de euros, seguido por Taylor Swift que despachaba el suyo por $300 millones a Shamrock Capital.

Welcome to the Hipgnosis family @shakira.



“What no one should ever take for granted is that Shakira is one of the most serious and successful songwriters of the last 25 years, having written or co-written virtually every song she has ever recorded.” - @MMercuriadis pic.twitter.com/IZyv7PDBpx

— Hipgnosis Songs (@HipgnosisSongs) January 13, 2021