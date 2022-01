El National Wear Red Day®, que se celebra el 4 de febrero del 2022, llama a las mujeres para "Recuperar su ritmo" en Philadelphia

PHILADELPHIA – 1 DE FEBRERO DEL 2022 - La American Heart Association, la organización mundial líder de voluntarios dedicados a combatir enfermedades cardíacas y ataques o derrames cerebrales, está reuniendo a las mujeres en Philadelphia para "Recuperar su ritmo" el viernes 4 de febrero como parte del National Wear Red Day® de Go Red For Women® de la Asociación.

Durante el mes de febrero, Go Red For Women ayudará a las mujeres a "Recuperar su ritmo" con la promoción de oportunidades sencillas para que las mujeres desarrollen hábitos saludables que funcionen mejor para su vida y les den la mejor oportunidad en esta. El viernes 4 de febrero, suba la música, muévase y vístase de rojo para crear conciencia sobre la prevalencia de las enfermedades cardíacas en las mujeres y donar para salvar la vida de estas.

De acuerdo con los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicados en diciembre del 2021, la enfermedad sigue siendo la mayor amenaza para la salud de las mujeres. Los expertos afirman que es probable que los efectos del COVID-19 influyan en las tasas de salud cardiovascular y mortalidad durante muchos años, directa e indirectamente, y física y emocionalmente. Es por esto que el movimiento Go Red For Women® de la American Heart Association, patrocinado a nivel nacional por CVS Health, junto con el patrocinador correspondiente Big Lots del National Wear Red Day, pide a las mujeres que se muevan hoy para tener un mañana más saludable.

A través del movimiento Go Red For Women, la American Heart Association anima a las personas a tomar medidas en febrero mediante las siguientes actividades:

Unirse a Research Goes Red , una colaboración conjunta entre Go Red For Women de la American Heart Association y Project Baseline de Verily para involucrar a más mujeres directamente en la investigación.

Para obtener más información, visite GoRedforWomen.org.

Acerca de Go Red For Women

La emblemática iniciativa de la American Heart Association, Go Red For Women®, es una plataforma completa diseñada para aumentar la concienciación sobre la salud cardíaca de las mujeres y servir como catalizador para el cambio a fin de mejorar la vida de las mujeres en todo el mundo. Si bien la mayoría de los episodios cardíacos puede evitarse, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las mujeres, estas cobran la vida de una de cada tres. Durante 18 años, Go Red For Women ha creado conciencia. El movimiento aprovecha la energía, la pasión y el poder de las mujeres para unirse y acabar colectivamente con las enfermedades cardíacas. Las desafía a conocer sus riesgos de tener enfermedades cardíacas y a tomar medidas para reducir los riesgos personales. También les proporciona las herramientas necesarias para llevar una vida más saludable para su corazón. El movimiento Go Red For Women está patrocinado a nivel nacional por CVS Health y cuenta con el apoyo adicional de defensores nacionales de la causa. Para obtener más información, visite GoRedforWomen.org o llame al 1-800-AHA-USA1 (242-8721).