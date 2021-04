El alcalde de North Miami Beach se retracta y desincentiva a los turistas a viajar para vacunarse

Las declaraciones del alcalde de la pequeña localidad de North Miami Beach, Anthony DeFillipo, ha generado confusiones entre extranjeros y locales acerca de cuáles son las reglas de vacunación en el estado sureño. El pasado viernes en una entrevista afirmó que su ciudad está vacunando a los turistas, y aseguró que se había puesto en contacto con los consulados de Perú, Colombia y Honduras en el sur de la Florida para ofrecer vacunas a sus residentes que visiten Miami.

Este lunes el alcalde y la oficina del estado han desmentido en un comunicado estas declaraciones, pero la confusión entre usuarios de redes sociales locales y extranjeros sigue en aumento. El sistema de vacunas en Estados Unidos está determinado por los estados, pero es el gobierno federal el encargado de comprar las vacunas. Si bien cada estado puede determinar cuáles son las reglas de vacunación en su región, y distribuir las dosis recibidas entre las diversas municipalidades y condados, estas deben acatar las reglas estatales.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha firmado una norma que expande el criterio de aplicabilidad de quienes pueden recibir la vacuna. Toda persona mayor de 18 años, o mayor de 16 años acompañados por un tutor encargado puede ser vacunado demostrando su residencia en el estado de Florida. “Todas las municipalidades debemos seguir la regla impuesta por el gobernador, no tenemos autoridad para cambiarlo por nuestra cuenta”, explicaba el director de manejo de emergencias de la ciudad de Miami, Robert Hevia.

No es un secreto que muchos turistas latinoamericanos están yendo a vacunarse a Florida. A pesar de que hay una enorme cantidad de centros de vacunación, controlados por todo tipo de entidades -públicas y privadas- algunas personas han logrado burlar el sistema. Esto demuestra que en la práctica es difícil controlar las medidas y las pruebas de residencia en cada estado. Aún no queda claro si habrá algún tipo de consecuencia para los municipios que no cumplen con estas reglas.

Al comenzar el proceso de vacunación, cuando las dosis eran muy limitadas, generó indignación entre los locales que varios turistas publicaran en sus redes sociales que habían conseguido inocularse en Miami. Inclusive, el propio DeSantis y el alcalde de Miami, Francis Suarez, salieron a condenar los hechos asegurando que la prioridad eran los residentes de Florida. El pedido de residencia para recibir una vacuna puede ser contraproducente para la comunidad indocumentada que vive en el Florida, pero hasta ahora no ha habido respuesta concreta al respecto desde la oficina del gobernador.