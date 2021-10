Tres vídeos musicales a tener en cuenta hoy: Ricky Mendoza, Jenny69 y Las Marías

En las últimas semanas se han publicado algunos vídeos musicales notables de una colección de artistas.

Uno de un antorchista del folk-punk, otro de una personalidad única y de rápida aparición y, por último, un nuevo vídeo de una banda que no se puede frenar.

Ricky Mendoza - “Move”

El artista de folk-punk Ricky Mendoza publicó su último álbum, The New Hurt, el pasado mes de agosto, e incluía singles como "Lauve" y el anuncio "I Just Died".

The New Hurt es el regreso de Mendoza a la música tras un paréntesis de cinco años. "Muévete" se erige como una declaración de fuerza y perseverancia del artista mexicano-americano.

"De niños nos creíamos capaces de todo y luego el miedo nos va envenenando. Mi filosofía es que cada día es una nueva vida. Un día para empezar de nuevo, un día para perdonarnos a nosotros mismos y vivir plenamente", dijo Mendoza.

"Para mí, este vídeo dice: 'al diablo con esa voz interior y vive la vida que quieres vivir, ahora mismo. Muévete'".

El vídeo musical de Mendoza presenta una representación visual del bien contra el mal, pero también muestra un constante ir y venir, y un anhelo de enfrentarse a lo que te duele.

La dinámica del bien contra el mal que plantea Mendoza está simbolizada por dos personajes, ambos interpretados por Ricky: uno con una camisa blanca y otro con una sudadera negra.

El comienzo del álbum de Mendoza es una cálida llamada a las cualidades folk-punk preexistentes. El tema de rock de Mendoza, cantado con descaro y con mucho gancho, es una escucha motivadora y pegadiza.

Jenny69 - “La 69”

A juzgar por la proporción de "me gusta" y "no me gusta" de este vídeo musical, este single de debut de la influencer de belleza Jenny69 es problemático para algunos, pero independientemente de ello, la historia que hay detrás es distinta.

Jenny69 -cuyo nombre real es Jennifer Ruiz- anunció por primera vez su primer single, un corrido, en Instagram. Atrayendo vistas desde este punto en adelante, la canción ganó algo de tracción antes de su lanzamiento.

Lanzado para disgusto de muchos, el single empezó a circular por TikTok y otras plataformas online.

El vídeo musical de Jenny reúne a una pareja dispareja. Las decisiones creativas tomadas acaban pareciendo poco tradicionales para el primer single de una estrella emergente.

Los visuales están en consonancia con el lirismo, mientras que las propiedades sonoras de "La 69" son las de un corrido clásico, y se mantienen algo deprimidas en todo momento.

El vídeo musical se ha visto muy mal en YouTube, pero al menos ofrece un sonido único y una combinación de letras con visuales que favorecen lo segundo.

Merece la pena ver esta canción para los oyentes que creen que un corrido memético -o "korrido kitsch"- es de su agrado.

The Marías - “Un Millón”

"Un Millón" de la banda de pop de Los Ángeles The Marías es una canción especial.

Un Millón" es un homenaje de la cantante María a su infancia en Puerto Rico, y se enmarca en unas palabras específicas de cariño que su padre le ofrecía a una María más joven, un recordatorio de su valía.

Sonoramente, este single fue concebido como un experimento para ver cómo sonaría una canción de reggaetón de Las Marías.

La canción tuvo una actuación especial en directo el mes pasado para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Ahora el single tiene su propio vídeo musical.

Después de un año de intensa actividad de la banda, esta nueva música no hace más que añadirse a la magia que The Marías sigue difundiendo tras el lanzamiento de CINEMA.