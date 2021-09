The Marías interpretan "Un Millón" en Press Play At Home para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

En una reciente entrega de la serie de vídeos Press Play At Home de GRAMMY.com, The Marías interpretaron "Un Millón" de su álbum de debut CINEMA.

Press Play At Home es una serie de vídeos creada por GRAMMY.com que sitúa a los artistas en el escenario para que interpreten en directo canciones recientes y originales, ofreciendo una experiencia de concierto virtual y cinematográfica.

Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, actuó el grupo de pop de Los Ángeles The Marías.

La actuación se complementa con diversas curiosidades sobre el tema, que aparecen y desaparecen de la pantalla durante el vídeo.

Algunos datos reveladores incluyen la inspiración de María para escribir la canción como una carta de amor a Puerto Rico, y que el título es una referencia a un dicho de cariño que el padre de María solía soltar, expresando que ella "vale un millón".

Esta actuación del grupo pone de manifiesto su constante capacidad de actuación en directo, especialmente con la presencia de músicos de acompañamiento adicionales.

Envueltos en el color de un escenario enrojecido, los visuales reflejan el arte del álbum de CINEMA.

"Un Millón", un tema en español concebido como un experimento para ver cómo sonaría una canción de reggaetón de Marías.

El pasado mes de junio, cuando se lanzó CINEMA, María habló con GRAMMY.com y comentó el tema:

"Al ser de Puerto Rico, crecí escuchando reggaetón. La letra [de "Un Millón"] está inspirada en los lugares a los que iba cuando era pequeña en Puerto Rico", dijo María.

Esta actuación también parece tener lugar en el mismo escenario que una reciente actuación en directo de "All I Really Want Is You" del mismo álbum.

Para seguir celebrando el Mes de la Herencia Hispana, GRAMMY.com presentará las próximas actuaciones de artistas latinos cada semana de este mes en GRAMMY.com y en su canal de YouTube.