The Red Pears se pierden en una "House of Mirrors"

El trío de indie garage rock de El Monte, California, The Red Pears, ha vuelto con un nuevo single, "House of Mirrors".

"House of Mirrors" se basa en la característica guitarra lavada del grupo, una línea de base que hace cabecear y una percusión precisa.

El motivo de la casa de los espejos representa la autoconversión, tal vez debido a la falta de compañía: una soledad en la que uno se pierde o se reconforta.

Dirigido por Justin La Turno, el video musical fue filmado con la ayuda de los antiguos terrenos del grupo: Mountain View High School en El Monte.

Basándose en el motivo del título, el vídeo musical muestra una transición entre épocas, un crecimiento construido a partir de la auto-introspección, contado a través de un cambio de atuendo.

El nuevo disco también incluirá los singles "Not In The Cards" y "Twisted Colours". El álbum se publicará en Cosmica Artists / ADA Latin.

Escrito, grabado y publicado en un momento en el que la banda está recibiendo más atención, tocando sus mayores espectáculos hasta ahora, este tercer LP marcará una nueva era para el trío.

Además, el álbum será un testamento de la amistad del grupo, que comenzó la banda después de conocerse en un evento de la Batalla de las Bandas. El álbum canalizará las influencias de la infancia y los orígenes del garage rock en un momento en el que la banda asciende en el mundo.

Originalmente un dúo, 'The Red Pears' es un juego de palabras, una representación del dúo o pareja.

Ahora son un trío, pero el nombre de la banda sigue siendo una llamada a algunos de los dúos favoritos del grupo, The White Stripes y The Black Keys.

Poco después del lanzamiento de su tercer álbum, The Red Pears estará de gira con Beach Fossils y Wild Nothing este noviembre. Las entradas son limitadas.

El tercer álbum de estudio del grupo, You Thought We Left Because The Door Was Open But We Were Waiting Outside, llegará el 15 de octubre de 2021. "House of Mirrors" ya está disponible.