El valor del reggaeton en la industria de la música

Tras la discusión generada entre J Balvin y Residente luego de conocerse los nominado a los Latin Grammy de este año, varios otros artistas del género urbano se han pronunciado sobre el valor de la industria del reggaeton dentro del mundo musical.

"No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto", esa fue la dura crítica de J Balvin contra los Latin Grammy, horas después que se anunciaran los nominados a la edición 22 de los premios.

Tras la polémica por el comentario de Balvin y la respuesta de René, otros artistas como Don Omar comenzaron a opinar sobre la situación.

“Entonces el que menos le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, dijo el cantante puertorriqueño refiriéndose a los comentarios de J Balvin sobre los premios.

Yotuel Romero, integrante del legendario grupo cubano Orishas, también se unió a la discusión y le llamó la atención al colombiano sobre las cosas que debería tener en cuenta antes de hacer ese tipo de insinuaciones.

“Te voy a decir algo J Balvin, el movimiento urbano no empezó contigo, empezó hace años con Orishas, con el disco A lo cubano, en el 99 nos nominaron a Best Alternative Album porque no existía la categoría de rap”, dijo Yotuel a través de un video en sus redes sociales. “Yo te voy a decir mi humilde opinión, no me gustó eso que dices que ‘los artistas urbanos, grandes y poderosos no vayan a los Grammy’. ¿Qué es el artista urbano poderoso? ¿Tener views? Para mí el artista urbano poderoso es el que logra sacar al pueblo a la calle con una canción, cuando tu logras que un pueblo con una canción tuya te responda y salgan. El día que tú le hables al pueblo colombiano y te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción y no estés pensando en los números, ni en visitas ni en Spotify; entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano”.

Muchos seguidores del cantante estuvieron de acuerdo con su posición, señalando que las letras de J Balvin son vacías y sin mucho sentimiento, por eso, dice el público, no son merecedoras de los premios.

Estos comentarios siguieron alimentando el debate sobre el reggaeton como un género musical que transporta la cultura de los latinos al nivel de la salsa, el merengue o la bachata.

El presidente y CEO de los Latin Grammy, Manuel Abud, dijo a Zona Pop CNN que siempre se ha buscado la inclusión de los diferentes géneros musicales dentro de los premios, por ello el reggaeton si es importante para la academia.

"Siempre hay espacio para mejorar. Iniciamos un proceso de clara inclusión por parte de la organización. Ellos han respondido muy favorablemente. Son mucho más activos. Insisto, todavía se puede mejorar, porque además participar en el mundo de la academia no es fácil. Tienen un trabajo diario", dijo Abud.