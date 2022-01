El cronista chileno Cristian Alarcón gana el premio Alfaguara 2022 con la novela ‘El tercer paraíso’

El escritor chileno Cristian Alarcón ha sido galardonado con el Premio Alfaguara de novela 2022, uno de los galardones literarios más importantes otorgados a una obra inédita escrita en español, dotado con 175.000 dólares y una escultura de Manuel Chirino.

Alarcón se alzó con el prestigioso premio, que este año cumple su 25 aniversario, gracias a El tercer paraíso, una "hermosa novela con estructura dual ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina y en la que el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal", declaró el presidente del jurado, Fernando Aramburu.

El tercer paraíso refleja también hechos históricos reconocibles de la historia de Argentina y particularmente de Chile: desde el terremoto de 1960 hasta la llegada de Salvador Allende al poder o el golpe de Estado y la posterior represión.

“La historia no elude tragedias personales y colectivas pero es una admirable historia de esperanza sobre la belleza, el placer de los sentidos y la posibilidad de encontrar un refugio personal en forma de espacio ajardinado", añadió Aramburu.

Alarcón (La Unión, Chile, 1970), cuya familia se exilió a Argentina cuando era niño huyendo de Pinochet, se definió durante el anuncio de la entrega del premio como "un cronista del sur global al que pertenezco" y que su novela trata de "contar la historia de América Latina desde una perspectiva feminista consciente".

Dedicado al periodismo de investigación desde los 90, Alarcón ha colaborado regularmente en diarios como Clarín o Página 12 y revistas como TXT y Rolling Stone.

El autor también explicó que El tercer paraíso, que saldrá a la venta el próximo 24 de marzo, fue escrita durante el aislamiento de la pandemia y que se trata de una "novela familiar latinoamericana donde honro a quien considero mis maestros, como Ryszard Kapuscinski".

Entre sus libros anteriores destaca Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003), ambientada en un grupo de jóvenes ladrones a las afueras de Buenos Aires, y Si me querés, quereme transa (2010), donde relata las disputas entre cinco de narcotraficantes en la capital argentina, mezclando hábilmente ficción con no ficción.

En el año 2012 fundó la revista Anfibia, reflejo de la transformación de la crónica latinoamericana, y en 2013 publicó Un mar de castillos peronistas, donde reúne una serie de crónicas de viaje y perfiles de personajes disidentes y marginales de Argentina .Actualmente es profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, Argentina.