Cuando Beyonce conoció a Selena

Esta semana salió el trailer de la nueva temporada de la serie de Netflix Selena, y tiene una pequeña sorpresa que no ha pasado desapercibida. Queen B y su madre, Tina Knowles, hacen una aparición en la pantalla. El avance de la segunda temporada nos revela que la trama se centrará en los años en los que la reina del Tex-Mex se convierte en una estrella internacional, mientras atraviesa momentos difíciles en su vida personal, y se ve abrumada por la fama.

Las bioseries suelen tener algún punto de ficción, pero en esta temporada de la serie, el encuentro entre una muy joven Beyoncé y Selena es un hecho que ocurrió en la vida real. La propia Beyonce ha hablado de este encuentro en una entrevista de hace algunos años para MTV, en la que confesó la gran influencia que ha sido Selena para ella a lo largo de su carrera. "Conocí a Selena en el Galleria Mall, en Houston. Pero no le dije mucho porque yo no era famosa en ese entonces", recordó Queen B.

Ambas ganadoras de los premios Grammy nacieron y crecieron en Texas, por lo que no sorprende que sus caminos se cruzaran en algún momento. Beyonce ha reconocido la forma en la que Selena la inspiró a querer ser cantante y cómo la ayudó a construir su carrera. "Definitivamente por crecer en Houston la escuchaba en la radio, Y escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que cantaba, me ayudó mucho en el estudio. Pienso que era una leyenda y la admiro", contó Bey.

En la escena del trailer se muestra el encuentro en el centro comercial, al ver a la cantante de inmediato Beyoncé le pregunta a su madre: “¿Quién es ella?”, a lo que responde con el rostro lleno de ilusión Selena. "Sólo la vi, la saludé y continué mi camino", agregó Beyonce.

La cantante además de ser famosa por su música, ya era todo un ícono de la moda e incluso tenía sus propias boutiques de ropa. Por aquel entonces Quintanilla habría dado un giro importante en su carrera al cantar baladas en inglés e incluso ganar un Grammy.

En esta temporada también veremos como el personaje de Yolanda Saldívar hace su aparición por primera vez. A pesar de que Saldívar entró al círculo cercano y personal de Selena, la cantante falleció a manos de Saldívar en 1995.