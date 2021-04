Esto es lo que debes saber de la audiencia legislativa insular sobre el estatus político de Puerto Rico

"Estamos en 2021 y Puerto Rico sigue siendo una colonia, la más antigua del mundo", dijo el representante Chuy García (D-IL) en una audiencia legislativa sobre el futuro del estatus de Puerto Rico.

Su declaración es el punto central del debate que tuvo lugar el 14 de abril.

"Desde la anexión de la isla hasta un siglo de ciudadanía limitada, la imposición de Promesa y nuestros fracasos en la respuesta a los desastres, sabemos que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos está arraigada en una historia de racismo, explotación y opresión", continuó García.

Las dos partes presentes en la audiencia sobre el estatus político, aunque no están de acuerdo, están en el proceso de averiguar la mejor manera de que el pueblo de Puerto Rico tome la decisión. Sea cual sea la elección del pueblo, es una oportunidad para rectificar el antiguo estatus colonial y territorial de Puerto Rico, que ha dado lugar a un trato de segunda clase para sus ciudadanos.

Pero antes, los legisladores, tanto en el continente como en la isla, siguen deliberando sobre el camino a seguir.

"Los recientes acontecimientos refuerzan nuestra responsabilidad de reexaminar el estatus territorial de la isla", dijo el representante Grijalva en la reunión. Como presidente del Comité de Recursos Naturales, presidió la audiencia. Los legisladores y los testigos se reunieron para examinar dos proyectos de ley presentados recientemente en el Congreso:

La Ley de Admisión de la Estadidad de Puerto Rico, presentada por el representante Darren Soto (D-FL), y la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico, presentada por la representante Nydia Velázquez (D-NY).

"A pesar de los diferentes puntos de vista de nuestros testigos de hoy, espero que todos estemos de acuerdo en que el Congreso tiene la responsabilidad de desempeñar un papel constructivo en la resolución del estatus político de Puerto Rico. Debemos trabajar juntos de forma ejecutiva a través del poder ejecutivo y los funcionarios de la isla para trabajar en este proceso respetando la voluntad de los residentes de Puerto Rico", dijo Grijalva en su discurso de apertura.

El caso de la estadidad

"El mito del Estado Libre Asociado no territorial ha impedido durante mucho tiempo que los puertorriqueños se enfrenten a la realidad constitucional de que las únicas alternativas a ser un territorio son la estadidad y la independencia. Lo último que necesitan los puertorriqueños es debatir opciones que ya no son debatibles", dijo Kraus.

"No está claro por qué es necesario o se consigue algo con la elección de delegados para que definan las opciones de estatus disponibles. Además, los delegados tendrían que proponer opciones de estatus para que el pueblo de Puerto Rico las votara. Sin embargo, el proyecto de ley no especifica cómo y si estas opciones se reducirán antes de la selección, o si se votará, o por unanimidad", dijo Westerman.

El caso de la autodeterminación

La Ley de Autodeterminación no favorece ningún resultado sobre el otro, sólo que debe ser el pueblo de Puerto Rico el que tome la decisión sobre el futuro de su isla.

"Algunos han tratado de confundir la autodeterminación de Puerto Rico con un proceso de admisión de la isla como el estado número 51. Esto no sólo es demasiado simplista, sino que también es un error. La conversación no debería ser sobre un proceso - debería ser sobre un proceso que respete la voluntad del pueblo y no sobre cómo apilar la baraja hacia una opción de estatus particular", dijo Velázquez.

Llamó la atención de algunos defensores de la estadidad, que, según comentó, se aprovechan de la posibilidad de obtener beneficios personales. Luego aclaró las comparaciones con la estadidad del Distrito de Columbia.

A continuación, defendió su proyecto de ley, afirmando que establece un "proceso justo e inclusivo" por el que se crea una convención de estatus, elegida por los puertorriqueños y ratificada por los puertorriqueños.

"Los puertorriqueños nunca han tenido el beneficio de tener esta información por adelantado", dijo.

Pero Pierluisi, de forma similar a la diputada González, defendió su postura.

Citó el más reciente referéndum sobre el estatus en el que los puertorriqueños -a través de una pequeña porción de la población total de votantes- votaron a favor de la estadidad para indicar cómo las cosas son diferentes que antes.

"Se merecen una respuesta a su petición de estadidad", añadió Pierluisi, que más tarde también calificó el proyecto de ley de Velázquez de "proceso enrevesado".

Más tarde subió al estrado Aníbal Acevedo Vila, ex gobernador de Puerto Rico y miembro del Partido Popular Democrático.

"Permítanme ser claro, me opongo firmemente a la estadidad. Como muchos en Puerto Rico y muchos miembros del Congreso, reconocemos que la estadidad no es buena para Puerto Rico, ni será buena para los Estados Unidos. Nuestra oposición se basa en realidades históricas, culturales, de identidad nacional y económicas", dijo.

Vila repasó el último ciclo electoral en la isla, donde sus habitantes votaron por la estadidad, pero que fue un referéndum no vinculante rechazado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por cuatro de los cinco partidos políticos de Puerto Rico.

"El día de las elecciones, los puertorriqueños eligieron una nueva mayoría antiestatal en la Cámara y el Senado, y la mayoría de los alcaldes elegidos ese día también eran antiestatales", añadió.

Ahora, en 2021, el partido estadista carece de mayoría legislativa.

"La verdad: seguimos profundamente divididos. Cualquier intento de adelantar una petición para hacer de Puerto Rico un estado dividirá aún más a nuestro pueblo sin resolver el problema de fondo de nuestra relación colonial", dijo Vila.

La primera vez que testificó en una comisión sobre el mismo tema fue en 1997.

"Todos los intentos del Congreso han fracasado precisamente porque no tenían consenso en Puerto Rico y se basaban en la agenda del partido estadista de Puerto Rico para inclinar el proceso a su favor", dijo.

Al final de la audiencia, el representante Grijalva indicó que la división sobre los dos temas es clara, tanto en el Congreso como en Puerto Rico. Por ahora, no está claro qué proyecto de ley tiene la ventaja, o si alguno avanzará.