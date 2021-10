La Dra. Anne Prisco de Holy Family está dispuesta a acoger la diversidad transformadora de Filadelfia

Cuando la Dra. Anne Prisco llegó como nueva presidenta de Holy Family University en Filadelfia el 12 de julio de 2021, la pandemia de COVID-19 parecía estar finalmente en descenso después de más de un año de mantener al mundo cautivo.

Se estaba llevando a cabo una fuerte campaña de vacunación, y la gente, que llevaba mucho tiempo encerrada en sus casas, empezaba a redescubrir el placer de estar al aire libre en verano y en presencia física de otras personas.

A la llegada de Prisco, los planes eran grandiosos.

"Hablamos de hacer una inauguración en otoño... todo el mundo necesita una gran fiesta y celebración, ¿no será maravilloso?", dijo sobre los planes de la primera semana.

"Sí, claro".

Una semana después de la llegada de Prisco, el COVID-19 había reaparecido en una nueva forma -la variante Delta- y los responsables de la educación, como ella, se vieron obligados a elaborar de nuevo un plan de acción teniendo en cuenta la pandemia.

La buena noticia es que esta vez no hubo tanta confusión. Había una vacuna y se había demostrado que el uso de mascarillas podía frenar una buena parte de la transmisión del virus.

"Sabíamos que la gente estaba vacunada y que, si llevaba mascarilla, era mucho más probable que pudiéramos estar juntos dentro", dijo Prisco.

Teniendo esto en cuenta, la universidad no tardó en imponer la vacunación a todos sus estudiantes, algo que, según Prisco, está en consonancia con la misión y los valores de la universidad.

"Somos Holy Family. Somos responsables unos de otros, nos preocupamos por nuestra comunidad. ¿Y cómo nos mantenemos unidos? Nos vacunamos y cuando estamos dentro nos ponemos una máscara", dijo.

Ese mensaje de comunidad y responsabilidad mutua es lo que atrajo a Prisco a Holy Family desde la Universidad Felician en el norte de Jersey. Más allá de la misión, los valores y la sólida posición académica, también les permitió a ella y a su marido permanecer cerca de sus raíces en el noreste.

Una generación

Prisco es hija de inmigrantes italianos nacidos en Brooklyn, Nueva York. Al describir su trayectoria vital desde esos inicios, ofreció una versión personalizada de un dicho popular.

"¿Qué diferencia hay entre un trabajador de la construcción inmigrante y un presidente de universidad?".

En el caso de Prisco, es una generación, ya que su padre fue apadrinado para venir a Estados Unidos por un primo lejano en la década de 1950. Vino a cumplir su sueño americano de conseguir trabajo y formar una familia.

Para sus hijos, la escuela se convirtió en la prioridad número uno, y una joven Anne desarrolló una temprana afición por el entorno a lo largo de su estancia en la escuela católica de gramática y luego cuando pasó a un instituto público mucho más grande.

"Aspiraba a ser profesora de secundaria", dice Prisco. "Ser profesora de secundaria en mi familia, era una aspiración".

Ese deseo de estar en el aula la acompañaría durante toda su carrera.

Sus padres también la apoyaron en ese sueño y acudió a la universidad local antes de conseguir algunas becas para dar el primer gran salto de Brooklyn a la Universidad de Arizona.

Prisco admite que el traslado no fue muy popular entre su padre, pero la dejó ir porque tenían familia en la cercana Phoenix.

"Fue un asunto muy grande", dijo.

Pero en muchos sentidos, el primer salto de Prisco a campo traviesa continuó con su abrazo a la diferencia a lo largo de su vida.

Comenzó con el primer salto de la escuela primaria a una gran escuela pública, y luego de un bastión demócrata diverso como la ciudad de Nueva York a una Arizona roja, pero aún diversa.

Siempre digo que es bueno porque te obliga a sentirte como el "otro" y a aprender a asimilarlo", dice Prisco.

Estudió Ciencias de la Familia y del Consumidor, a la vez que se involucraba como organizadora estudiantil y trabajaba en la oficina de ayuda financiera de la escuela.

Esto último sería la experiencia clave que obtuvo para llevar su carrera después de la licenciatura.

¿Una carrera en ayuda financiera?

Cuando Prisco se graduó en 1979 y regresó a Nueva York, la ciudad estaba en plena recesión y no pudo encontrar un trabajo como profesora. En su lugar, su primer puesto fue en la oficina de ayuda financiera de la Universidad de Fordham como consejera de ayuda financiera de nivel básico.

A medida que adquiría más experiencia, el mundo de la ayuda financiera le abrió los ojos a su capacidad para ayudar a la gente a ir a la escuela y a impulsar sus carreras y sus vidas. Prisco también se interesó por aprender más sobre las normas y los reglamentos relativos a la ayuda financiera.

Pero para seguir avanzando, también se dio cuenta de otra cosa.

"Abrí los ojos a la administración de la educación superior y me di cuenta de que tenía una especie de habilidad para ello. Me gustaba, pero era mejor que me hiciera un MBA porque no tenía experiencia en negocios", dijo Prisco.

Con esa idea, obtuvo un máster en Administración de Empresas en Fordham y luego volvió a trabajar en la universidad como subdirectora de la oficina de ayuda financiera.

Un MBA y el deseo de enseñar

"Eran los primeros años de la década de los 80, así que eran días de auténtico ra-ra en la ciudad de Nueva York. Podía haberme subido al metro e ir a Wall Street. Tenía un título en finanzas. Podía haber entrado en una empresa de Wall Street, pero, de nuevo, mi corazón estaba en la educación", dice Prisco.

De Fordham, a los 25 años, Prisco pasó a la Universidad Saint Francis de Brooklyn como director de su oficina de ayuda financiera.

"Todo el mundo en la oficina era mayor que yo, todos mis compañeros en la institución eran mayores que yo", dijo.

En lugar de exigir respeto por su antigüedad, se apoyó en un desarrollo profesional intuitivo y perfeccionó las normas y reglamentos de la ayuda financiera para liderar.

En seis años, Prisco era directora ejecutiva y "se topó con un muro", como describió el momento de su vida.

"Realmente quiero enseñar. Echo de menos el aula. Para eso me metí en esto", pensaba.

Por suerte, pronto consiguió un puesto de profesora adjunta en la Universidad de St. Johns para impartir cursos de gestión y economía. Johns, que se convirtió en un puesto de profesora a tiempo completo que ocupó durante 10 años.

Lo único que hizo que Prisco lo dejara fue cursar un doctorado en economía y educación en la Universidad de Columbia, al tiempo que intentaba formar una familia.

"No soy una supermujer", dijo. "No conseguí enseñar y hacer un doctorado en la Universidad de Columbia y criar a mis hijos yo sola. Tengo un marido que me apoya. Tenemos dos pares de abuelos que adoran a mis hijos y no quieren otra cosa que ayudarnos a criarlos."

Cuando se volvió a graduar a los 43 años, tampoco estaba ya en condiciones de aceptar un trabajo de nivel inicial. Después de un año de investigación, Prisco se enteró por sus colegas del sector de un puesto de decano asociado en el Lehman College. Lo solicitó, lo obtuvo y así comenzó su introducción al liderazgo en la educación superior en 2001.

Un viaje en el liderazgo de la educación superior

Al igual que su introducción a la ayuda financiera, esto despertó el interés de Prisco.

"Me gustó mucho tratar de ayudar a resolver las cosas, hacerlas mejor para los estudiantes, el profesorado y el personal", dijo. "¿Cómo avanzamos juntos?".

Llevaría esa actitud de Lehman al cercano Hunter College antes de hacer su siguiente traslado a la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles (California), donde fue vicepresidenta de gestión de inscripciones.

Prisco permaneció en Los Ángeles durante seis años antes de volver a la Costa Este para asumir su primera presidencia en la Felician University en 2012, donde fue la primera persona laica en dirigir la institución.

Para superar la división, ha aprendido con el tiempo a centrarse en la misión y los valores de la institución, y a llevarlos a cabo.

"Creo que hay que ser muy intencionado para tener claro lo que se entiende", dijo Prisco. "¿Qué significa eso en los tiempos que corren y cómo proporcionamos el programa adecuado y las oportunidades educativas adecuadas para los estudiantes a los que estamos llamados a servir ahora?".

Construyendo sobre los cimientos de Holy Family

En Filadelfia, en Holy Family, donde también es la primera presidenta laica en la historia de la escuela, eso significa interactuar con muchas poblaciones diferentes.

Lo primero en la lista de Prisco es posicionar el colegio lo mejor posible para servir a la cambiante demografía de la ciudad. Según los últimos datos del censo, eso significa poner más énfasis en las poblaciones latina, asiática y negra, que se están convirtiendo en mayorías en Filadelfia a medida que pasan las décadas.

"Para mí, la idea de la diversidad y la inclusión es una oportunidad maravillosa porque hay mucha gente diferente en Filadelfia", dijo Prisco. "¿Cómo podemos aprender todos juntos y ser educados, y estar juntos en las aulas? Así es como aprendemos unos de otros".

Más allá de abrazar la diversidad, los objetivos de Prisco incluyen hacer que la universidad se integre más con sus comunidades en el condado de Bucks, Newtown, el noreste de Filadelfia y el centro de la ciudad, renovando sus requisitos de prácticas para la graduación y asegurándose de que el creciente y diverso cuerpo de estudiantes se gradúe con una base sólida para construir una carrera.

Todas estas cosas tienen a Prisco entusiasmado con el futuro de Holy Family.