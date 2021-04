Cataratas de Patchwork para unir el arte nativo y el latinoamericano en el sur de Florida

En las leyendas de la cosmología Miccosukee, tribu de la región del Lower Creek, cuenta que sus ancestros “cayeron” del cielo en un lago al norte de Florida.

En el siglo XVII, los españoles convencieron a algunos de sus habitantes a trasladarse a la Florida española y ocupar tierras en las que antes habían vivido otras tribus -en 1500 había habido una lucha por la supremacía colonial en la frontera sur que tuvo a los Creek como protagonista.

Los Miccosukee, que habían realizado ya expediciones de caza y pesca y conocían la zona, fueron moviéndose para escapar de la invasión de los blancos y se crearon nuevos asentamientos, donde se dedicaban al comercio, la artesanía y la medicina.

Sin embargo, a través de los siglos tuvieron que seguir luchando contra colonos y traficantes de esclavos y uniéndose a otros clanes Creek para combatir en sucesivas Guerras Seminolas hasta que, finalmente, se establecieron en los Everglades a mitad del siglo XIX.

Con el transcurrir de los años y haciendo frente a una dura asimilación, se creó el Miccosukee Indian Village en el sur de Florida, en el corazón de los Everglades, donde los Miccosukee mantienen sus propias leyes, medicina y cultura.

Todo ello es una larga introducción para referirnos a la larga historia de esta antiquísima tribu cuyos orígenes se pierden en el mito pero que tiene una existencia y una capacidad de supervivencia y lucha por la autodeterminación reales.

Algo que el artista chileno Felipe Mujica supo captar en El movimiento oscilante en la orilla de las cataratas (Felipe Mujica: The Swaying Motion on the Bank of the River Falls), la primera gran exposición del artista latinoamericano en Estados Unidos que inaugurará el Pérez Art Museum Miami el próximo 20 de mayo.

Una instalación de más de 20 paneles de tela o “cortinas” que interactúan con el espacio y dialogan con la tradición del Patchwork de la tribu Miccosukee, con la que Mujica lleva años colaborando, y especialmente con la artesana nativa Khadijah Cypress.

La exposición está inspirada en la rica diversidad ecológica y cultural del sur de Florida y sobre todo en el trabajo de Cypress, fundadora del Centro de Creatividad Miccosukee, un centro comunitario que fomenta la artesanía tradicional y ofrece un espacio para que sus miembros aprendan a hacer patchwork, abalorios o cestería.

Asimismo, los diseños creados por Cypress para los paneles de tela de Mujica incorporan motivos, símbolos y patrones del mundo natural del sur de Florida y de las tradiciones miccosukee.

"Estamos encantados de presentar la obra de Felipe Mujica, en particular la forma en que sus colaboraciones establecen relaciones y diálogo con otras comunidades", dijo la conservadora asociada del PAMM, Jennifer Inacio. "Esta instalación específica para el lugar no sólo muestra el interés de Mujica por la abstracción geométrica y los diseños abstractos de los Miccosukee de su entorno, sino que también tiende un puente entre el arte contemporáneo y las tradiciones. Espero que esto proporcione una oportunidad para que nuestro público reflexione y se eduque sobre las tradiciones y la cultura de la tribu Miccosukee, nuestros respetados vecinos, mientras navegan por las abstracciones de Mujica".

Una de las particularidades de la instalación es la colocación de las obras, que hace que los visitantes se tengan que desplazar por el espacio al tiempo que aire mece lentamente las cortinas produciendo un movimiento global en la obra del que el espectador se convierte también en coparticipante. También habrá elementos interactivos, apunta el museo.

En suma, una exposición que remite tanto a la adaptación como la exploración y la transformación y que pretende fomentar la conexión con las comunidades indígenas del sur de Florida.

"Este grupo de cortinas en el PAMM añade una nueva dimensión a mi trabajo, además de servir como plataforma para el estudio y la promoción de la cultura nativa americana. Me emociona ver esta combinación, porque aunque esté hecha de forma mínima y abstracta, la técnica del Miccosukee Patchwork se sitúa en un contexto completamente nuevo, en una escala diferente, en diálogo con la arquitectura, el espacio, el espectador, los elementos, y también en diálogo con las formas y los colores manteniendo simultáneamente su carácter tradicional", declaró Felipe Mujica.

El chileno también apuntó que cada cortina tendrá su propio nombre: Gran Tormenta, Fuego, Piel de Serpiente, Pasos, Gusano, Tortuga, Rana, Pájaro, Diamante, Hombre a Caballo, Pirámide, Iluminación, etc.

El PAMM realizará también un conjunto eventos sobre la cultura y las tradiciones Miccosukee que arrojarán luz sobre estos primeros habitantes de Florida y también sobre el agua y el ecosistema de los Everglades, muy presente en la cosmogonía de la tribu.



Sobre el artista

Felipe Mujica (1974, Santiago, Chile) estudió arte en la Universidad Católica de Chile. Después de la escuela de arte cofundó el espacio gestionado por artistas Galería Chilena (con Joe Villablanca y Diego Fernández), que funcionó desde 1997 hasta 2005, primero como una galería de arte nómada y comercial y después como un proyecto de arte colaborativo, un "experimento" curatorial.

A principios de 2000, Mujica se trasladó a Nueva York, donde actualmente vive y trabaja.

Paralelamente a su propio trabajo, Mujica ha organizado y producido numerosos proyectos de colaboración, incluyendo libros y exposiciones.