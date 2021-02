Nostalgia retro y bedroom pop en el anuncio del primer disco de Pilar Victoria

Pilar Victoria lleva desde los doce años en el radar de los algoritmos de los oyentes de bedroom pop. Hoy lanza el videoclip repleto de nostalgia vintage 80’s Movie con el que anuncia el lanzamiento de su primer disco dos años más tarde, que saldrá el 26 de febrero en la plataforma Platoon, un EP llamado HI, My Name is Pily.

Se ha venido llamando bedroom pop a una nueva variante del indie gobernada por adolescentes en que básicamente siguen la estela melódica de modo casero, contando con la promoción de los algoritmos de las plataformas, que se encuentra muy cercana también al derivado del rap llamado lo-fy. Por eso emplean filtros retro, beats lentos de fondo y sonidos del synth pop.

La verdad es que Pilar Victoria resume todo ello en el videoclip de adelanto de su EP. La nostalgia del lo-fy y los filtros pasan directamente al homenaje pasteloso ochentero.

La melodía y la armonía funcionan perfectamente, y remite a grandes del género como Your Arms Are My Cocoon o 志方あきこ, tal vez sin sonar tan darkwave porque sus letras siguen siendo muy adolescentes. Pero ciertamente su punto fuerte es el timbre, un arrullo que da todo lo que espera de discos así.

En las últimas semanas hemos informado de varias estrellas adolescentes, señalando como las estrellas se cuecen cada vez más temprano, y la verdad que, aunque en dicha línea, las calidades de producción musical y audiovisual de Victoria llaman poderosamente la atención.

Su primer tema que llamó la atención hace años, Space Song, en el que se desfogaba por una noche de insomio, venía acompañado por animaciones de anime como otros artistas clásicos e internacionales del lo-fy como eevee o Cooking Soul.

El disco a punto de salir incluirá los grandes éxitos de los pasados años y un repertorio bilingüe producido por Jacob Manson y John Carroll Kirby desde Houston, Texas, donde actualmente reside.

Seis pistas con las que la adolescente pretende darse a conocer entre las estrellas infantiles pero también hacerse un hueco propio en el género.