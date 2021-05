Los ganadores de los Premios Billboard 2021

Este domingo 23 de mayo se llevó a cabo una edición más de los Billboard Music Awards en el Microsoft Theater en Los Ángeles. Para esta edición los premios Billboard contaron con seis categorías dedicadas exclusivamente a la música latina, en las que destacaron nombres como Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Ozuna y Becky G, entre otros grandes.

El gran ganador de la noche fue The Weeknd quien estaba nominado a 16 Premios Billboard y arrasó con 10 galardones. “Me gustaría agradecer a mis compañeros nominados. Ha sido un año oscuro y ustedes proporcionaron luz y un escape con su música”, dijo The Weeknd en el escenario el domingo al recoger el primer premio televisado de la noche.

El ganador latino de la ceremonia fue Bad Bunny, quien recibió tres galardones, incluyendo artista latino favorito, premio que aceptó en español en la gala televisada. Además, el conejo se llevó el galardón a mejor canción latina por “Dákiti” con Jhay Cortez, y mejor álbum latino por “YHLQMDLG”, ambos anunciados antes de la ceremonia.

“Muchas gracias primero que todo a todos los fanáticos alrededor del mundo, en especial mi gente latina que siempre me ha querido y me ha apoyado”, dijo Bad Bunny, quien compartió el galardón con sus colegas nominados “que están haciendo cosas buenas para seguir representando. Quiéranse, ámense más. No gasten energía odiando a nadie. Hay que aprender a ser más comprensivo y empático con los demás porque uno nunca sabe por lo que alguien está pasando”, dijo el rapero.

A pesar de que la lista de ganadores ha sido abrumadoramente masculina, la cantante latina Karol G ganó fuera de cámara el premio a la mejor artista femenina latina, acompañando así a Doja Cat, Megan Thee Stallion, a Taylor Swift y Lady Gaga, las dos últimas cantantes se convirtieron en las únicas mujeres que ganaron en categorías que no eran exclusivamente femeninas.

A continuación te dejamos la lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música 2021: