Fallece Vitín Paz: adiós al panameño que se convirtió en la Trompeta de las Américas

Víctor Nicolás Paz, más conocido como Vítin Paz o "Trompeta de las Américas", fallecía el pasado 3 de Abril en el país que le viera nacer por motivos desconocidos hasta el momento, según informan varios medios locales.

Su trayectoria cuenta con innumerables colaboraciones con Frank Sinatra, The Jackson Five, Stevie Winder, Diana Ross, Ray Charles, Tonny Bennet y otras incontables estrellas latinas como Pedro Vargas, Celia Cruz, Ismael Rivera, Tito Rodríguez, Lucho Gatica o Julio Iglesias.

La lista es inmensa y transita por el rock, el jazz, el mambo, la salsa, el latin jazz o el folclore latino, mostrando que el apodo de la "Trompeta de las Américas" se lo ganó con décadas de trabajo.

Las reacciones institucionales y de sus seguidores han replicado el luto estos días por el fallecimiento de una leyenda musical cuyo deceso acaba de marcar el final de una época o escuela artística que ya se desvanece o, más bien, se disuelve físicamente para perseverar analógicamente entre discos y vinilos.

El ministro de Cultura de Panamá, Carlos Aguilar, dijo que “nuevamente el sector cultural está de luto. El maestro Vitín Paz ha partido, dejándonos todo su legado musical. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y al país”.

La cantante Idania Dowman, con quien compartió escenario con la Big Band, hacía hincapié en sus recuerdos juntos y en el cambio de relevos: “Los jóvenes que pudieron aprender y convivir con él tuvieron un honor y ojalá hayan podido valorar y sopesar toda esa sabiduría y conocimiento que compartió. Era muy estricto porque era de la vieja escuela, pero siempre incitaba a la educación y a que la juventud aprendiera e innovara”.

No lo enseñan en las escuelas

Víctor Nicolás nació en Panamá en Agosto de 1932 en una familia de músicos. Su padre era trompetista también y director de la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Su madre era profesora que le enseñó solfeo.

Desde pequeño tanto él como su hermano crecieron rodeados por la música, espoleados por un padre que decidió convertir al pequeño Víctor en un alumno avanzado: “Esto lo he comprobado a través de los años. Lo que él me enseñó a mí no lo enseñan en las escuelas. Siempre recuerdo su primera y su última lección y tengo muchas cosas guardadas en la cabeza que ni siquiera las he puesto en uso”.

A los 19 años empezó a viajar al extranjero e inició su periplo músico por numerosos países y continentes que también le valdrían su apodo. Tras más de seis décadas de trayectoria, en los últimos años presentó el romántico disco La Trompeta de América en 2003 con temas completamente panameños y al año siguiente una segunda parte con doce temas más.

También contribuyó a la recuperación en DVD de la histórica grabación de 1973 en La Fania y fue homenajeado por toda esa carrera por el gobierno de su país en 2016, convertido ya en un inmortal trompetista para América.

En el cielo ya tienen al trompetista ideal para una jam eterna.