Te presentamos a Yartzi: El rapero de batalla de Ponce, Puerto Rico, saldrá a defender su título en la final de la Red Bull Batalla de Estados Unidos a finales de este mes

El rapero de batalla Yartzi maneja el arte del estilo libre con matiz y gracia. Maneja la competición con mordacidad y garra, sin sacrificar nunca un sentido particular de la cautela ni el respeto mutuo por su oponente.

Yartzi es un deportista admirable, que nunca deja que el resultado de una competición -ya sea una victoria o una derrota- le distraiga de las lecciones que ofrece cada batalla:

"Siempre te sirve para crecer, porque aprendes, estudias... estudias las circunstancias", dijo respecto a la competición.

A finales de este mes, Yartzi competirá en la final estadounidense de la Red Bull Batalla, que tendrá lugar el 18 de septiembre en Los Ángeles. El ganador pasará a competir en la final mundial.

La Red Bull Batalla es la mayor competición de rap freestyle en español del mundo, y ha superado los 1.200 millones de visitas en YouTube. La competición celebra este año su 15º aniversario.

La Red Bull Batalla proporciona una plataforma para los improvisadores de hip-hop más inventivos del mundo de habla hispana, y ofrece un lugar para que estos artistas se conecten y se desarrollen a través de la competición.

La final del evento en Estados Unidos se decidió a través de una batalla clasificatoria denominada Red Bull Batalla Qualifier Day. Esta última batalla clasificatoria puede verse en los canales de Twitch y YouTube de Red Bull Batalla.

La final de Estados Unidos contará con 16 raperos de batalla que competirán uno a uno. Estos 16 raperos fueron elegidos de un grupo de 36 después de la vigorosa batalla clasificatoria.

Entre los 16 se encuentra Yartzi.

Su mencionada comprensión del respeto mutuo distingue el enfoque rápido y reflexivo de este rapero de batalla.

Cuando se le preguntó cómo un rapero de batalla aceptaba la pérdida con humildad, Yartzi explicó su creencia de que cada batalla -independientemente del resultado- es una experiencia de la que hay que aprender:

"Al final, en el rap de batalla, si... pierdes, es porque los jueces de ese día no te vieron ganar. Es una perspectiva muy relativa que no hay que tomarse como algo personal... No es que no tengas talento", explica Yartzi a AL DÍA. "Para mí no es nada personal, y creo que todo el mundo debería tomárselo a la ligera también".

A pesar de su modestia, la próxima final de Estados Unidos no es ni mucho menos la primera inmersión del rapero en el mundo de la competición y el rap de batalla. Yartzi es el campeón defensor de los nacionales de Batalla de Estados Unidos, tras ganar la competición el año pasado.

El rapero de batalla también tiene los títulos de campeón internacional de "7 to Punch" y de segundo clasificado de "Double AA", dos competiciones distintas.

Antes de tener edad para competir, Yartzi asistía a batallas de rap, a menudo observando a competidores que habían hecho freestyle en la Red Bull Batalla antes de que el propio Yartzi estuviera activo en la subcultura.

Incluso antes de dedicarse a la música y a las batallas de rap, a Yartzi le gustaba la competición:

"Cuando era un niño -11 o 12 años- me gustaban muchos videojuegos diferentes: Kingdom Hearts, Grand Theft Auto y Gran Turismo, pero el que se me daba muy bien era Tekken", dice. "Era muy bueno. Iba a torneos cuando era un niño y le daba una paliza a todo el mundo".

Yartzi es originario de Ponce, Puerto Rico. Su nombre artístico se asemeja a una ligera reorganización de la palabra "artsy", una cualidad que la madre del músico solía utilizar para describirlo.

Su hermano mayor le introdujo en el hip-hop, mientras que su madre tenía su propia experiencia tocando música. Estos factores le aseguraron una arraigada conexión con la práctica.

El rapero de batalla sigue en contacto con sus raíces puertorriqueñas. La mayoría de las veces, lleva la bandera de Puerto Rico sobre los hombros durante las batallas. Yartzi asegura que su apoyo a Puerto Rico nunca cambiará.

Cuando se trata de influencias más directas detrás de sus propias actividades musicales, Yartzi encuentra la inspiración simplemente en la cultura:

"Todos los artistas de reggaetón [y] todos los artistas de rap que surgieron de Puerto Rico cuando era joven, cuando empezaba a interesarme por la música... me influyeron... Desde Tempo hasta Vico C, pasando por Joelle & Randy y Daddy Yankee", dijo Yartzi.

El impacto cultural del reggaetón y el rap en Puerto Rico marcó la influencia de la música en la isla.

A pesar de las diferencias que existen entre el reggaetón y el rap, Yartzi cree que ambos no deben separarse. Sin embargo, después de que su hermano le presentara el hip-hop a los 13 años, Yartzi se enamoró del rap.

La conexión de Yartzi con la música rap le llevó al battle rap, que Yartzi aprecia como una "disciplina" que une dos cosas que le gustan: competir y rapear.

"El battle rap es más un reto personal... Hay mucha gente que ataca a su oponente utilizando golpes bajos, cosas que no tienen que ver con el enfoque principal de la batalla", dijo Yartzi. "Para mí es más bien algo personal, cuando combato... es un reto para tu propia mente, es un reto para tu propio juego de palabras... te da adrenalina, y me encanta".

La adrenalina que el rap de batalla proporciona a Yartzi es evidente cuando está en el escenario. Actúa con valentía y un flujo implacable.

En el escenario de la competición, la fanfarronería y el espectáculo de Yartzi nunca están fuera de lugar, ni son un medio para anular el respeto mutuo.

Esta mentalidad mantiene al freestyler centrado y le permite atacar a sus oponentes con precisión, sin dejar lugar a la palabrería ni a los golpes bajos sin fundamento.

El enfoque de la batalla del rapero se basa en el trabajo duro. Esto se refleja en la agenda de Yartzi, que está planeando grandes cosas para el futuro:

"El 18 de septiembre es la Batalla Nacional de Estados Unidos... Ahora mismo, ése es mi objetivo más inmediato. Estoy intentando conseguir ese tercer campeonato", dijo Yartzi.

Además de centrarse en la próxima final de la Batalla de Estados Unidos, Yartzi también está planeando un EP de debut para el próximo año. El EP incluirá una canción con el legendario Randy Ortiz, del grupo de reggaetón puertorriqueño Joelle & Randy.

La final de la Red Bull Batalla U.S. se celebrará el 18 de septiembre en Los Ángeles. Muchos ojos estarán puestos en Yartzi cuando defienda su título.

La información sobre la final y las transmisiones en directo se pueden encontrar aquí.