La banda mexicana Los Rumberos y su “ensalada de ritmos latinos”

Los Rumberos es un proyecto musical de los mexicanos Paul Sefchovich y Lito de la Isla, una banda que nació de momentos de diversión, sin otra pretensión que hacer música para que ellos y sus admiradores la pasen bien. El guión era el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio.

“Nos divertimos mucho con la música, nos gusta hacerla, experimentar y cotorrear (divertirnos) no somos gente seria, pero nos gusta clavarnos (meternos) en la música”, dijo Paul.

A pesar de que ambos músicos vienen de diferentes géneros, Lito se dedicaba a tocar metal y Paul rock progresivo, Los Rumberos empezaron a apreciar de una forma distinta los sonidos latinos en su paso por la escuela de música de Berklee. “Cuando nos fuimos a estudiar a Boston nos dimos cuenta de la riqueza cultural que hay en nuestro país y en Latinoamérica”, menciona Lito. “Según yo conocía bien el mambo, la salsa y la bachata y me di cuenta que no sabía nada y me clavé en eso”, recuerda Paul.

La banda tiene claro que fueron parte de los artistas precursores del país que rescataron, fusionaron y modernizaron algunos géneros más tradicionales latinoamericanos. Define su música como “una ensalada de ritmos latinos”.

En el camino de divertirse con su música, Los Rumberos han tenido momentos de mucha interacción con sus seguidores en redes sociales, han hecho canciones improvisadas y al momento, a partir de las experiencias cotidianas que los usuarios han compartido con ellos.

“Eso es un reto padre, siempre hemos payaseado (jugado), nos gusta echar el chiste y hacer estas canciones es como un clavado al vacío que la gente lo recibe bien. Hemos visto que a los seguidores les emociona que cantemos sus respuestas”, cuenta Paul.

Los Rumberos esperan terminar su cuarto disco para finales de este año y tienen muchas ganas de volver a pisar un escenario tras la pausa obligada por la pandemia.