La artista pop Ambar Lucid lanza una nueva sesión de Spotify Singles de dos canciones

Ambar Lucid lanzó su nuevo EP, Get Lost in the Music, el 18 de junio de 2021. El EP de cinco canciones incluía el single "Lizard".

Get Lost in the Music ha sido lanzado al vórtice, y a su regreso, "Lizard" ha emprendido un viaje a un universo alternativo.

Es una de las dos canciones que aparecen en el último lanzamiento de Spotify Singles de Lucid. Esta vez, se trata de "Lizard (Alternate Universe)".

El single de Spotify es una versión más optimista del original de Lucid.

Con letras como "I was starin' at my old tattoo then I thought of you / I think I saw you blinkin'", "Lizard" ya contaba con una fuerte imaginería.

Ahora, la canción ha regresado más soñadora, más reverberada y con un ritmo general más contundente.

Si la perspectiva de Lucid en "Lizard" se ha visto alterada, durante el viaje a este "universo alternativo", es un cambio a mejor, ya que la cantante parece ahora más segura de sí misma en las proclamas que hace en el single.

Hablando desde un lugar de nostalgia y retrospección, Lucid parece volver al single con la cabeza más despejada que la primera vez, lo que significa un mayor crecimiento.

Otro cambio en el single es la nueva letra bilingüe de Lucid. Ambos singles de la sesión de dos canciones vienen ahora equipados con nuevas secciones en español junto al inglés original.

La otra canción en el lanzamiento es la interpretación de Lucid de una de las canciones recientes de Billie Eilish, "Billie Bossa Nova".

"Billie Bossa Nova" es una canción del segundo álbum de Eilish, Happier Than Ever, que se publicó el 30 de julio de 2021.

La canción original de Eilish hace referencia directa al estilo de música desarrollado a finales de los años 50 y principios de los 60 en Río de Janeiro, Brasil. Lucid versionó el tema, retitulándolo apropiadamente "Ambar Bossa Nova".

Lucid explicó su decisión de versionar la canción en un comunicado: "Me encanta la música de Billie, así que añadir mi propio toque lírico a 'Billie Bossa Nova' fue muy divertido".

"Ambar Bossa Nova" muestra a Lucid tomando el tema de Eilish en una dirección más clara, añadiendo su letra bilingüe y un ritmo más rápido.

Lucid es un músico mexicano-dominicano originario de Little Ferry, Nueva Jersey. Guitarrista, pianista y ukelelista autodidacta, Lucid escribe y canta en inglés y español.

Su nueva sesión de dos canciones aporta nuevos puntos de vista sobre los temas preexistentes.