Helado Negro promociona su próximo disco con su nuevo single, "La Naranja"

"La Naranja" es un tema pop que incorpora violín, voces alegres pero reflexivas, sintetizadores y una línea de bajo del multiinstrumentista L'Rain.

Helado Negro, cuyo nombre real es Roberto Carlos Lange, es un músico nacido de padres inmigrantes en el sur de Florida. El 22 de octubre publicará su nuevo álbum, Far In.

"La Naranja" es el tercer sencillo de Far In, tras "Outside the Outside" y "Gemini and Leo".

Mientras Lange se prepara para el lanzamiento del álbum, y espera abrazar la noción de un futuro brillante, "La Naranja" se refiere al final.

"La Naranja" trata de enfrentarse a las ansiedades", dijo Helado Negro, "hablar del final, nos permite empezar a saber cómo afrontar el final".

En otras palabras, la canción trata de sobrevivir al final de los tiempos en lugar de perecer.

Junto con el single se ha publicado un vídeo musical para la canción, dirigido por Andrew Anderson y Helado Negro.

En la línea del vídeo musical "Outside the Outside" -que muestra las fiestas en casa de la familia Lange en el sur de Florida en los años 80, que se celebraban para crear comunidad- "La Naranja" cuenta una historia.

"La Naranja" es un vídeo que muestra los placeres simples y naturales de la Tierra, como las naranjas recogidas de un árbol, y cómo estos recursos son abundantes, pero limitados.

Se ve a Helado Negro pelando y comiendo naranjas, vertiendo incesantemente zumo de naranja en un vaso, como si la jarra no se fuera a vaciar nunca.

"Esta canción trata del mundo y de pensar en cómo podemos salvarlo. ¿Cuánto tiempo tendremos estas cosas naturales tan abundantes?". reflexiona Helado Negro.

"Al crecer en Florida, estas naranjas estaban por todas partes y era fácil para nosotros no preocuparnos por las que se desperdiciaban en el suelo. Ahora vemos el fin de muchas cosas", continuó.

Far In será el séptimo álbum de larga duración de Lange. Muchas de las canciones fueron escritas durante el encierro y otros acontecimientos del año pasado.

Far In estará disponible el 22 de octubre de 2021 a través de 4AD Records. Este será el primer álbum de Helado Negro editado por el sello.