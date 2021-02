La Dr. Ala Stanford y el CCP inician el Mes de la Historia Negra educando sobre la vacuna contra la COVID-19

El lunes 1 de febrero el Community College de Filadelfia celebró sus primeras sesiones virtuales de enseñanza "Enough Is Enough" del semestre de primavera de 2021.

La serie, iniciada en junio de 2020 tras la muerte de George Floyd, es un esfuerzo del colegio comunitario por educar a sus estudiantes, al profesorado y a la comunidad circundante sobre cómo pueden unirse para superar el racismo que todavía afecta a muchas facetas de nuestra sociedad.

Mientras que en las discusiones anteriores se educó sobre todo, desde el estado de las pequeñas empresas negras y el racismo ambiental hasta la violencia en la comunidad transgénero y el aliarse con las comunidades negras y marrones, la charla del 1 de febrero trató de discernir los mitos y los hechos de la vacuna COVID-19.

El evento contó con una charla entre la Dra. Tamika Curry, profesora del CCP, y la Dra. Ala Stanford, fundadora del Consorcio de Médicos Negros de Filadelfia, líder tanto en la realización de pruebas de COVID-19 en las comunidades de color de Filadelfia como en la difusión del virus.

Stanford habló de varios temas, entre ellos la fundación de su Consorcio de Médicos Negros de Filadelfia, el trasfondo de la desconfianza entre las comunidades de color y los sistemas de salud en los Estados Unidos, y la debacle de Philly Fighting COVID.

El debate completo puede encontrarse aquí.

En cuanto a los mitos y los hechos que rodean a la vacuna COVID-19 la charla abordó muchos de ellos.

¿Cómo ha llegado tan rápido?

La primera fue la preocupación por la velocidad de desarrollo de las vacunas. El plazo de 10 meses les pareció a muchos del público en general demasiado rápido al principio para que fuera eficaz.

Especialmente en las comunidades de color, la velocidad hizo que muchos se sintieran como si fueran a ser los verdaderos "conejillos de indias" de la vacuna a medida que se extendía.

Stanford se apresuró a atribuir la velocidad de la vacuna tanto a las circunstancias como al apoyo.

"La razón y el modo en que se ha impulsado tan rápidamente es porque estamos en una pandemia y se ha invertido mucho dinero en ella", dijo.

Según las cifras, Moderna obtuvo un contrato de 1.970 millones de dólares del Departamento de Defensa de EE.UU. para la producción de la vacuna, mientras que el de Pfizer fue de 1.950 millones de dólares por dosis.

En cuanto a la mentalidad de "conejillo de indias", Stanford señaló los datos de que aproximadamente 35.000 personas tomaron la vacuna COVID-19 como parte de los ensayos clínicos antes de que el público en general viera alguna de ellas.

"Hubo 20.000 personas en Pfizer, 15.000 personas en Moderna en la fase tres que recibieron la vacuna", dijo Stanford.

En ambos ensayos de vacunas tampoco murió nadie.

Continuó relacionando la desconfianza general en los sistemas de salud dentro de las comunidades de color con la actual desconfianza en las vacunas, pero espera que sus esfuerzos en el Consorcio de Médicos Negros de Filadelfia puedan ayudar a reparar algunas de esas desconexiones.

"¿En qué se diferencia de nosotros? Llevamos desde marzo y abril en las comunidades", dijo Stanford. "No es que hayamos montado una tienda y hayamos dicho: 'Vale, si nos necesitáis, venid a nosotros', sino que hemos ido a la gente y creo que nos hemos ganado esa confianza".

Contó que, al principio, los residentes de más edad acudían a las clínicas que dirigían sólo para ver si eran reales.

Con la implosión de Philly Fighting COVID, el Consorcio de Médicos Negros de Stanford es ahora el líder legítimo del esfuerzo de vacunación en la ciudad y espera conseguir más vacunas y más financiación para ampliar sus operaciones.

Ventajas e inconvenientes de la vacuna

Los beneficios de vacunarse son tanto la prevención de la infección por COVID-19 como el hecho de no sufrir un episodio más grave del virus en caso de exposición.

"Uno es el que se vacuna, así que es el que recibe el beneficio", dijo Stanford, "así que mucha gente se pregunta: '¿Por qué tengo que seguir llevando una mascarilla?'".

La respuesta es que, aunque una persona sea inmune a cualquier síntoma del coronavirus, éste puede seguir residiendo en su boca, nariz y vías respiratorias, lo que significa que puede seguir transmitiéndose por el aire.

"Y cuando uno tose o estornuda o respira, si no lleva una mascarilla... ese virus puede contagiar a alguien que no esté vacunado", dijo Stanford.

Puso como ejemplo a su propia familia: mientras que ella y su marido se han vacunado, los hijos de Stanford son demasiado pequeños para recibir una.

"Así que, aunque estoy vacunada, actúo como si no lo estuviera", dijo.

En cuanto a las desventajas asociadas a la vacuna, Stanford dijo que las mujeres embarazadas no pueden recibir la vacuna Moderna. Para aquellos que ya han superado el virus, deben esperar entre 14 días y un mes antes de vacunarse.

Los que hayan recibido otras vacunas, como la de la gripe u otras, también deben esperar dos semanas antes de vacunarse contra la COVID-19.

En cuanto a los efectos secundarios de las vacunas, existen los inmediatos, intermedios y a largo plazo.

Los inmediatos e intermedios pueden ser desde fatiga, dolores de cabeza, dolor de brazo y malestar estomacal, y los intermedios duran algo más de un par de días.

Los efectos a largo plazo aún no se conocen.

El desglose de la vacuna

Hay muchas vacunas que se siguen desarrollando a escala mundial, pero las únicas dos disponibles para uso de emergencia en EE.UU. son la de Moderna y la de Pfizer, y una de Johnson & Johnson se dirige a las audiencias antes de su aprobación.

Stanford dijo que los pacientes no pueden elegir qué vacuna recibir.