Una nueva fuerza en Carolina del Norte

El representante Ricky Hurtado (NC-63) ve la esperanza en las implicaciones de tantas figuras históricas que irrumpen en las elecciones de 2020 y que juran su cargo, incluido él mismo.

Sin embargo, su optimismo viene acompañado de cautela, después de que la nación fuera testigo de lo impensable el 6 de enero.

“Realmente deja claro que estamos viviendo un momento histórico y que esta es una encrucijada, no sólo para Washington D.C. sino para la nación”, dijo Hurtado a AL DÍA.

En representación del condado de Alamance, en la zona rural y suburbana de Carolina del Norte, Hurtado comparó las tensiones en el Capitolio con los municipios de todo el país.

“Es gente que está luchando contra la desinformación, los supremacistas blancos que están encontrando consuelo en el extremismo de derecha, y es gente que realmente está lidiando con los cambios que están ocurriendo en todo nuestro país”, dijo, añadiendo que “es duro, porque uno tiene esperanzas”.

Especialmente como representante estatal recién elegido, tratando de conciliar todas esas cosas, Hurtado dijo que depende de él para asegurarse de que su comunidad local encuentre una manera de dialogar y avanzar.

Fuera de los libros de historia

Las implicaciones históricas de la elección de Hurtado estuvieron siempre muy presentes, pero no fueron la motivación que le llevó a presentarse al cargo.

Ya sea por ser la primera persona de su familia en ir a la universidad, o por ser la primera persona en obtener su título de maestría en una institución de la Ivy League, la vida de Hurtado ha consistido en superar las muchas “primeras” de su familia, y en sortear los contratiempos.

“Toda mi vida me han dicho ‘eres demasiado joven’, o ‘la gente como tú no llega a esos puestos’, o ‘es muy difícil y deberías plantearte otra cosa’, y por eso tiendo a no escuchar a la gente que dice cosas así”, dijo Hurtado.

Lo que resultó más importante para el joven político, teniendo en cuenta lo que significaría tener una voz de una comunidad de clase trabajadora para un lugar como Carolina del Norte.

“Y creo que eso es lo que me entusiasmó, que podamos ver a alguien que creció de forma similar a mucha gente en Carolina del Norte y que realmente pueda decirles: Hay más cosas que nos unen que las que nos dividen”, dijo.

Nunca se trató de hacer historia -convertirse en el primer latino en servir en la Cámara de Carolina del Norte- y Hurtado lo dejó claro.

“Claro que mi elección ‘histórica’ me convertirá en el primer demócrata latino en servir en la Asamblea General, pero al mismo tiempo, puedes ver muchas de tus propias experiencias de vida reflejadas en mi familia”, dijo.

Una Carolina del Norte que se diversifica

Según explicó Hurtado, su familia está profundamente conectada con la creciente población latina de Carolina del Norte, que constituye el 15% de la población del condado de Alamance.

“Creo que se ve la huella de la comunidad realmente amplia en toda la comunidad”, dijo Hurtado. “Cuando conduces por el corazón de mi distrito, ves negocios latinos, ya sabes, tiendas de comestibles y una comunidad realmente vibrante que es realmente de naturaleza empresarial”.

Explicó que durante los últimos 20-30 años, el condado de Alamance se ha transformado, con un pueblo que quiere dejar un legado.

Es en gran medida su hogar.

“Trabajo en el ámbito de la educación, y a menudo les digo [a mis alumnos] que ‘somos de aquí, y de allá’”, dijo Hurtado. “Mucha gente intenta decirnos, ‘no somos de aquí o de allá’, pero ambos somos sureños, pero también descendientes de latinoamericanos, hijos de inmigrantes o inmigrantes nosotros mismos. Pero yo les digo: ‘no, eso no es cierto’’’.

Los padres de Hurtado eran inmigrantes que huyeron de la guerra civil de El Salvador en los años 80.

Hurtado, nacido en Los Ángeles, se instaló en Carolina del Norte a una edad temprana.

“Hablo con un poco de acento sureño... Hablo en espanglish roto, porque así es como lo hacemos; así es como crecimos”, dijo. “Y creo que para mí esa es la parte que más me marca, porque significa que estamos creando y luchando por esa visión inclusiva y equitativa de lo que queremos en nuestra comunidad”.

Una fuerza movilizadora

La campaña de Hurtado, basada en el trabajo comunitario de base y en la gente, se destacó. No sólo porque acabó ganando, sino porque el enfoque que adoptó su campaña para llegar al voto en todas las comunidades podría servir de modelo para otros.

Con demasiada frecuencia, las campañas no consiguen movilizar a sus posibles votantes sin tener en cuenta un enfoque de base que, en el caso de Hurtado, resultó muy eficaz para comunicar su mensaje, y su humanidad.

Se trataba de ir a buscar a la gente allí donde se encuentre, y no esperar que los temas de la gente lleguen por otros medios.

“Creo que la política ha perdido mucho de eso, en cuanto a reconocer que hay una enorme brecha de confianza entre los funcionarios elegidos y la comunidad. Y las personas que realmente no están arraigadas a los desafíos que enfrentan las comunidades que están realmente desconectadas de la realidad de tantas familias trabajadoras”, dijo Hurtado.

Su campaña se aventuró en la comunidad, preguntando a la gente qué necesitaba. Hurtado explicó que estas necesidades varían desde recursos adicionales para el EPP, hasta ayuda a los bancos de alimentos y centros comunitarios.

Llamó a las puertas e incluso ayudó a recoger alimentos para llevarlos a los apartamentos de las personas necesitadas.

Fue un enfoque muy práctico, pero marcó la diferencia desde la perspectiva de la comunidad.

“Por fin, en un lugar que tenía tanta reputación como el condado de Alamance, donde hemos tenido problemas por las políticas antiinmigrantes, hemos visto cómo un movimiento por la justicia racial echaba realmente raíces en el corazón de nuestro distrito. La gente vio la esperanza de ver algo diferente, y a alguien que realmente estaba transmitiendo un mensaje de empujar a nuestra comunidad en una nueva dirección”, dijo.

Las luchas de la campaña

Pero por mucho que Hurtado se propusiera involucrar a la comunidad, no puede llegar a todo el mundo.

“Hay 77.000 personas en nuestro distrito, y por muchas llamadas telefónicas que hagas, y por mucho esfuerzo que inviertas en la implicación de la comunidad, hay muchos factores que escapan a tu control”, dijo.

Hay personas que ya tenían problemas económicos antes de la pandemia y que históricamente han tenido dificultades para acceder a recursos como los cheques de desempleo.

La pandemia no ha hecho más que intensificar estas circunstancias ya existentes. Una de las partes más difíciles, dijo Hurtado, fue escuchar los problemas de primera mano por teléfono, y darse cuenta de que una reforma real y equitativa es la única manera de ayudar a largo plazo.

“La gente que realmente está sufriendo cuando no puede pagar el alquiler o los servicios públicos a tiempo. Así que creo que escuchar el dolor al otro lado de esa llamada telefónica o de esa visita me creó un sentido de urgencia, porque sabía que una sola persona no puede resolver esto, ni siquiera con una sola elección”, dijo.

Impulsar la equidad

Incluso antes de ser candidato a las elecciones, la movilización de las bases y la participación de la comunidad estaban en el centro de todo lo que Hurtado se proponía hacer.

“Gran parte del trabajo que hago gira en torno a la educación, por lo que abogo por la equidad de la matrícula para los estudiantes de DACA, pensando en la financiación de la educación para las escuelas con pocos recursos en las zonas rurales de Carolina del Norte”, dijo Hurtado.

Abordar la diversidad del profesorado en la educación infantil puede hacerse de forma muy parecida a una campaña de base: concienciando, implicando a la comunidad y escuchando los relatos de primera mano sobre la falta de diversidad.

“Para mí, gran parte de eso fue reunir a nuestras comunidades para hablar de nuestros retos comunes y crear un plan sobre cómo avanzar juntos”, dijo.

Hurtado dijo que aportó a su campaña muchos de los métodos que aprendió tras años de defensa de la educación.

“Para asegurarse de que estamos conectando y la construcción de relaciones con la gente y realmente se centra en la parte de la confianza de todo para asegurarse de que estábamos creando los tipos de conexiones necesarias en la comunidad para tener éxito”, dijo.

El siguiente paso en la agenda

Además de su cargo legislativo, Hurtado seguirá enseñando en la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill, y dirigirá su organización educativa sin ánimo de lucro LatinxEd para ayudar a los estudiantes universitarios de primera generación a acceder a las oportunidades en Carolina del Norte, principalmente a los estudiantes latinos de primera generación como él.

Su organización sin ánimo de lucro trabaja principalmente con familias latinas o inmigrantes.

Entre ser representante estatal, instructor universitario, organizador de organizaciones sin ánimo de lucro y movilizador, es mucho para decir lo menos, pero es necesario. Los legisladores estatales de Carolina del Norte ganan sólo 14.000 dólares al año.

“Técnicamente es un trabajo a tiempo parcial, aunque lo hagamos a tiempo completo. Así que algunas personas tienen que ser ricas de forma independiente, o encontrar la manera de hacer que funcione. Y esa es una de las barreras para participar. La gente como yo no suele presentarse porque es caro, y la gente no puede sacrificar su medio de vida para hacerlo”. explicó Hurtado.

Pero sin tiempo para pensar en las desigualdades de su propio cargo, Hurtado está dispuesto a trabajar por sus electores.

Lo primero en su agenda es el alivio del COVID-19, la distribución de vacunas y asegurarse de que el proceso sea equitativo, especialmente debido a “las preocupaciones sobre las comunidades históricamente marginadas, como las comunidades negras y latinas”, dijo Hurtado.

El 4 de febrero, Hurtado dio su primer voto como miembro de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, votando a favor del alivio del COVID-19 para ayudar a sus electores, específicamente para financiar la ayuda al alquiler y las escuelas públicas.

“Queda mucho trabajo por hacer”, escribió Hurtado en Twitter, “pero este es un buen comienzo”.