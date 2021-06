Una estudiante salutatorian de Florida que desafió al racismo en su discurso de graduación, blanco de los acosadores racistas

Rachel Cheng, una joven asiático-estadounidense de Davie, Florida, se ha convertido en blanco de acoso cibernético racista después de su discurso de graduación de la escuela secundaria.

Cheng, graduada salutatorian del instituto Western High School de este año, decidió aprovechar su discurso de graduación para llamar la atención sobre el racismo anti-asiático que experimentó durante la pandemia, así como para expresar solidaridad con sus compañeros de color y compañeros de otros países y grupos marginados.

El martes 8 de junio, Cheng se plantó frente a su clase, maestros, profesores y miembros de su familia, y evocó temas que a menudo se evitan.

Habló a la multitud del momento humillante y aterrador que vivió al ser expulsada de una farmacia Walgreens por alguien que no quería "gente con el virus de China" en la tienda. Cheng se refirió a esta vivencia como "la primera de innumerables interacciones de perfil racial" que experimentó en el último año y medio.

Además de sus compañeros asiático-americanos, Cheng aprovechó la oportunidad para expresar solidaridad y elogiar a otros graduados de minorías, incluidos los estudiantes afroamericanos, nativos americanos e indígenas, latinos e hispanos, isleños del Pacífico y del Medio Oriente.

Durante la mayor parte de su discurso de cinco minutos, Cheng recibió vítores y aplausos de la multitud. El problema comenzó cuando se dirigió a sus pares del Medio Oriente, a quienes describió como gente "que teme constantemente que sus familias y amigos sean destruidos por un gobierno belicoso que les robó y abusó de sus tierras".

Esta declaración provocó los abucheos de algunos estudiantes y padres entre la multitud, pero Cheng no se desanimó. Terminó su discurso y la mayoría estalló en aplausos aún más largos y fuertes.

En una entrevista con NextShark, Cheng dijo que no se refería a ninguna nación específica cuando se dirigió a sus "pares del Medio Oriente" y que nunca mencionó a Israel.

Aún así, un grupo de estudiantes de su escuela, a quienes describió como judíos, sintieron sus palabras como un "ataque personal" contra ellos y comenzaron a publicar comentarios racistas cargados de odio y "mentiras" sobre ella en Instagram.

Rachel Cheng gave an amazing graduation speech and spoke up about discrimination. Then what happened? She’s being bombarded by racist sinophobic comments and mass reported that IG deleted her account... pic.twitter.com/F9bB7wJykn — HANA (@ju_uhua) June 14, 2021

Los agresores de Cheng, que también la llamaron "ch * nk" (un despectivo para referirse a la población de origen chino), supuestamente la acusaron de ser antisemita, a pesar de que ella reconoció la existencia del antisemitismo hacia el final de su discurso.

Supuestamente, un estudiante se puso en contacto con un hombre llamado Joe Zevuloni, un empresario basado en Miami que ha aparecido en los medios de comunicación de Israel para apoyar al expresidente Donald Trump.

Cheng dijo a NextShark que Zevuloni envió a sus "70.000 seguidores adultos" tras ella. En sus propias publicaciones en redes, el popular influencer sionista acusó a la joven salutatorian de escupir un "discurso de odio hipócrita", llamándola una "estudiante china antisemita".

También afirmó que Cheng dijo: “Estoy con los palestinos que robaron sus tierras [sic] Israel es un estado de apartheid”, algo que la estudiante no dijo en el video.

Montones de seguidores de Zevuloni acosaron a Cheng en Instagram y Facebook, denunciando su hipocresía al no criticar al gobierno chino por su propio maltrato a la población musulmana uigur.

Muchos de ellos también culparon a China de traer la pandemia al mundo.

La indignación llevó a Instagram a cerrar permanentemente su cuenta. Desde entonces, Cheng ha seguido recibiendo numerosos comentarios racistas de "sionistas y supremacistas blancos", tanto estudiantes como adultos, que ahora supuestamente amenazan con revocar su aceptación en la universidad. Everyone pls hear me out i beg you. Read the caption under the post. Rachel Cheng’s instagram account has been suspended after being mass reported. Rachel gave a speech in her graduation dedicating to applaud the minorities who have gone through so much in those 4 years+ pic.twitter.com/zgEuPBKxFO

Se ha creado una petición online exigiendo a Instagram que restaure su cuenta, con más de 2.000 firmas hasta la fecha.

Cheng dijo que también ha recibido miles de mensajes positivos elogiando y agradeciendo su discurso, pero los ataques persisten. "Muchos de mis compañeros de clase me defienden, pero como POCs (personas de color), tenemos poco o ningún poder en comparación con el grupo de supremacistas blancos y sionistas que me están atacando", dijo Cheng a NextShark.