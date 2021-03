Scott Stringer, candidato a la alcaldía de NY, tiene una agenda latina. ¿Qué tiene que ver con el resto?

El candidato a la alcaldía de Nueva York, Scott Stringer, lanzó el domingo una campaña dirigida a los latinos, Estamos Con Stringer. Es el primer candidato que lanza un plan de este tipo para sus primeros 100 días en el cargo, meses antes de las elecciones primarias de junio.

Stringer estuvo acompañado por destacados funcionarios latinos, como el representante Adriano Espaillat (demócrata de Nueva York), la asambleísta de Nueva York Carmen De La Rosa (NY-72), la senadora estatal Jessica Ramos, el senador estatal Gustavo Rivera, la senadora estatal Julia Salazar, el senador estatal José Serrano, la asambleísta Catalina Cruz, y otros, junto con miembros de su familia.

Carlos Cuevas, padrastro de Stringer, el primer secretario latino de la ciudad de Nueva York, y ex vicepresidente del distrito del Bronx, también estuvo presente en el evento sirviendo para presentar la agenda de Stringer para sacar a las comunidades latinas de la ciudad de Nueva York adelante de la pandemia de COVID-19.

"Esto es personal para mí: no sería quien soy hoy sin los valores y las lecciones que mi padrastro, Carlos, y toda la familia Cuevas me enseñaron a mantener", dijo Stringer.

El representante Espaillat moderó el evento el domingo por la mañana. Él apoyó por primera vez a Springer en octubre de 2020.

"El día que me endosó, literalmente aquí en la calle, todo el mundo me llamó y me dijo, 'bueno, ya está hecho, eres alcalde'. Porque él no sólo respalda, ya sabes lo que hace, gana", recordó Stringer en el evento.

De La Rosa subió al podio para destacar la conexión de Stringer con las comunidades latinas de Nueva York, incluso durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos de los que tenían recursos para irse, lo hicieron.

"Ha habido una cosa que ha faltado en esta comunidad. Y ha sido el acceso y el respeto a las personas que han construido esta ciudad. Los neoyorquinos inmigrantes, como yo, como muchas de las personas que están aquí. Esta comunidad es el corazón de la comunidad dominicana", dijo De La Rosa.

Los principales puntos del plan de Stringer incluyen una revisión de la respuesta a la pandemia de la ciudad de Nueva York mediante el lanzamiento de la mayor campaña de divulgación de la historia de la ciudad para asegurar que más latinos se inscriban en un seguro asequible y tengan acceso a la atención médica.

También quiere ampliar el acceso a las subvenciones y los créditos fiscales a las pequeñas empresas independientes y locales de propiedad latina que se recuperan de la pandemia, y conseguir que los aspirantes a empresarios inicien un negocio en zonas de alta densidad de población.

El plan incluye la ampliación de las oportunidades para los estudiantes del Community College of New York (CUNY), haciéndolo gratuito para todos, incluso para más de 38.000 estudiantes latinos "independientemente de su estatus migratorio", y garantizando una vía de empleo para los latinos en la mano de obra verde a través de un Green New Deal para NYC.

Otras iniciativas son "garantizar los trabajos de verano para todos, "llevar alimentos saludables a todos los barrios" para combatir los desiertos alimentarios, "acabar con la discriminación lingüística" y "proteger a los neoyorquinos del ICE".

Además, la agenda está separada en cinco secciones que van desde abordar las disparidades, y hacer justicia a las comunidades de inmigrantes.

El plan de Stringer es similar a los esfuerzos y esquemas realizados por la campaña de Biden en los últimos meses antes de las elecciones. La diferencia es que hay una conexión de primera mano a través de la familia, y ahora, a mediados de marzo, las elecciones primarias a la alcaldía están a meses de distancia.

En 2018, los votantes latinos en la ciudad de Nueva York aumentaron al 20% del total del electorado de la ciudad.

Siempre que se apela a las distintas comunidades latinas, se corre el peligro de agruparlas a todas en afirmaciones generales e ignorar los matices.

"Desde la comunidad mexicana del sur de Brooklyn, pasando por las comunidades puertorriqueña y dominicana de Uptown Manhattan y el Bronx, hasta la comunidad colombiana de Jackson Heights, desde el icono de la liberación trans y los derechos civiles Silvia Rivera, hasta la jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, pasando por la aclamada escritora Julia Álvarez, no hay ciudad de Nueva York, ni en el pasado ni en el futuro, sin los latinos, las latinas y los neoyorquinos latinx, y es responsabilidad del próximo alcalde cumplir con los latinos de toda la ciudad."

Todavía está por ver si se enfrentará al escollo del monolito en el futuro, pero sí hace la distinción, al referirse a las distintas "comunidades latinas" de Nueva York. En el acto, Espaillat también hizo una especie de pase de lista a todos los diferentes países de origen presentes en la rueda de prensa.

Pero en cualquier caso, lo que más llama la atención de la iniciativa de Stringer es que es el único que ha puesto tanto empeño, tan pronto, en apelar directamente a la población latina votante de Nueva York.

Stringer incluso mencionó que sabe lo que es una bodega, en referencia al vídeo de campaña de su compañero de candidatura a la alcaldía, Andrew Yang.

"Quizá sea hora de tener un alcalde que lo entienda, ¿no?", dijo.

Horas después del anuncio de la Agenda Latina de Stringer, Yang acudió a Telemundo Nueva York para informar a la comunidad hispanohablante -que no sólo ve Telemundo o Univisión, por cierto- sobre sus propuestas como alcalde.

"Sé lo importantes que son las pequeñas empresas", dijo. "Uno de mis principales objetivos como alcalde es ayudar a las pequeñas empresas a superar esta crisis para que la gente tenga los recursos para que los propietarios de pequeñas empresas aquí en nuestra área y nuestras comunidades puedan tener los trabajos que necesitan".

Yang se centró en la economía, el empleo y la vivienda, puntos clave para los votantes latinos. También se refirió al aumento de los índices de criminalidad y mencionó el problema de la falta de denuncias de delitos tanto en las comunidades asiático-americanas como en las latinas.

Yang terminó confirmando que mantendría el estatus de Nueva York como ciudad santuario, y tocó el tema de las disparidades en la aplicación de las vacunas.

Propuso reducir el límite de edad en las comunidades con mayor población negra y latina para aumentar la tasa de vacunación en los barrios con menor participación

El coordinador de su campaña es Ritchie Torres, que representa al Bronx, mencionó, también se aseguró de mencionar que su otro coordinador de campaña es latino también.

