Recapitulando el año 2020 y mirando al futuro con los cuatro novatos del Ayuntamiento de Filadelfia

Cuando los cuatro novatos del Ayuntamiento de Filadelfia tomaron posesión de su cargo en enero de 2020, estaban llenos de ambiciosos planes para impulsar la ciudad de una manera que ningún municipio del país había hecho hasta la fecha.

Nunca pensaron que una pandemia sería la circunstancia en la que se produciría ese cambio.

"Apenas llevábamos dos meses en el Ayuntamiento antes de que el coronavirus llegara a Filadelfia", dijo la concejala Katherine Gilmore Richardson.

El 10 de marzo de 2020, el primer caso de coronavirus en Filadelfia fue anunciado por el Comisionado de Salud Thomas Farley, a quien acompañaron en el podio el alcalde Jim Kenney, todo el Consejo Municipal y otros líderes del gobierno de la ciudad.

Justo antes del anuncio, Gilmore Richardson había recibido a Farley en su primera reunión con el Comisionado de Salud como miembro del Consejo Municipal. Tuvo que marcharse antes para dar la noticia.

"Estamos tratando con COVID en Filadelfia", dijo al salir de la reunión.

Lo primero que pensó Gilmore Richardson fue en hacer correr la voz al público sobre cómo mantenerse a salvo.

"Recuerdo que sentí que teníamos que educar", dijo.

La propia Gilmore Richardson llevaba un "enorme bote de Lysol" a todas partes.

La concejala Kendra Brooks recuerda que, además de Lysol, Gilmore Richardson tenía "toda una cartera llena de toallitas y desinfectante de manos".

"Estaba en modo de pánico", dijo Brooks sobre sus pensamientos iniciales el 10 de marzo.

En ese momento, ella misma estaba amamantando una enfermedad de dos semanas y también había consultado al Dr. Farley y a su propio médico sobre sus síntomas. Como matriarca de su familia, no estaba acostumbrada a estar enferma.

No era la COVID-19, y el siguiente pensamiento de Brooks fue lo que supondría para su personal trabajar desde casa. Había visto cómo afectaba a Nueva York y a otros estados, pero no podía imaginar en ese momento que los acontecimientos del 10 de marzo en Filadelfia eran sólo una parte de una serie en todo el mundo que cambiaría la vida tal como la conocía la humanidad.

"Toda esta idea de una pandemia era desconocida para todos", dijo Brooks.

Como concejala de Filadelfia por primera vez, lo describió "como tener tu primer día de clase en otro país".

Así comenzó una mesa redonda celebrada por AL DÍA el 25 de marzo de 2021.

La charla, protagonizada por los cuatro concejales novatos del Ayuntamiento de Filadelfia, Kendra Brooks, Jamie Gauthier, Katherine Gilmore Richardson e Isaiah Thomas, fue en gran medida una mirada al año 2020.

Para los cuatro concejales, ya se estaba preparando un año ajetreado, ya que todos se lanzaron de cabeza a su primer año como funcionarios públicos. Lo que siguió fue una prueba de fuego de proporciones de incineradora industrial.

Desde la pandemia del COVID-19 y las revueltas que se produjeron tras el asesinato de George Floyd a manos del agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin, hasta el gran aumento de la violencia armada en Filadelfia, 2020 fue un año que cambió la vida de todos en la Ciudad del Amor Fraterno y en todo el mundo.

Sin embargo, a través de la suciedad del año pasado, cuatro de las figuras políticas más brillantes de Filadelfia vieron la esperanza. Por separado, abordan cuestiones que les son muy cercanas, pero juntos tienen la capacidad de cambiar el futuro de toda la ciudad, y se mantienen firmes en esa misión.

El miedo a lo desconocido

Un año y 15 días antes de la mesa redonda, la concejala Jamie Gauthier recuerda que el miedo persistía en la sala de prensa del alcalde.

"Había cierto temor por no saber realmente lo que estaba pasando", dijo.

Era un momento, recordó Gauthier, en el que nadie conocía el potencial devastador del coronavirus que acababa de infectar a su primer filadelfiano. Su temor se dirigía específicamente a sus electores del oeste de Filadelfia, que se verían privados de recursos.

Aun así, se pensó que el calvario no duraría más de las dos semanas iniciales de cierre que se anunciaron.

Para el concejal Isaiah Thomas, fue un caso de "te lo dije" en las conversaciones con su padre.

"Él era realmente inflexible en cuanto a que no estábamos preparados", dijo.

En esos debates, Thomas siempre salía pensando que el gobierno federal intervendría si las cosas se ponían feas. Luego pensaba en quién dirigía el gobierno federal en ese momento y dudaba.

Antes del 10 de marzo, Thomas recordaba pocos debates en el Ayuntamiento sobre el coronavirus. Fue una de las primeras cosas que los electores les preguntaron a él y a sus colegas cuando la realidad de la pandemia se instaló en la ciudad.

"Para ser sinceros, no teníamos muchas", dijo.

Al igual que sus concejales, los electores tenían el mismo miedo a lo desconocido. Además de necesitar recursos, llegaron preguntas sobre la escuela, sobre la duración de la cuarentena, y se extendieron a todas las facetas de la vida en Filadelfia.

"No se trataba sólo de un virus, sino de todos los demás efectos secundarios que estamos viendo", dijo Thomas.

Brooks recuerda que el momento más alarmante fue cuando empezó a recibir llamadas de personas que experimentaban la pobreza por primera vez en sus vidas.

Se trataba de personas de clase media que nunca habían tenido que solicitar cupones de alimentos o hacer cola en una despensa para alimentar a sus familias.

En un caso, una trabajadora del sector de la hostelería pidió ayuda después de que sus tres centros de trabajo cerraran poco después de haber comprado una casa.

"¿Qué le dices a esa persona?", dijo Brooks. "No tenía ninguna respuesta".

"Traumatizante" y "desgarrador" fueron dos descriptores que se lanzaron mucho en la discusión al pensar en los primeros días de la pandemia. Pero en esos momentos oscuros también hubo llamadas a la acción para los concejales novatos.

Ampliar la red de seguridad social como necesidad

Muchos llegaron al cargo con mensajes de ampliar las redes de seguridad social de la ciudad y de la sociedad para incluir a más personas. Ahora, esa ampliación era necesaria para evitar una catástrofe total.

"Esto es lo que hemos estado hablando todo el tiempo", dijo Brooks.

Cuando los concejales hicieron el cambio a la operación virtual, entraron en acción en una serie de proyectos de ley y esfuerzos de ayuda.

El primer objetivo de Gilmore Richardson fue encabezar el fondo de ayuda a las pequeñas empresas de la ciudad. El primer fondo de 9,25 millones de dólares fue una asociación entre la ciudad, PIDC y la Fundación Daniel B. y Florence E. Green.

Recibió más de 2.000 solicitudes de financiación apenas unos días después de su puesta en marcha y fue concebido como un puente para las pequeñas empresas en dificultades antes de que los gobiernos estatal y federal pusieran a su disposición mayores cantidades de dinero.

Un fondo posterior para pequeñas empresas se destinó específicamente a gimnasios y restaurantes.

Gilmore Richardson también copresidió, junto con Thomas, el Grupo de Trabajo de Comunidades Desfavorecidas del Ayuntamiento, que escuchó los testimonios de lucha y las peticiones de ayuda de los habitantes de Filadelfia de todos los sectores.

A partir de ahí, ambos se asociaron para crear, presentar y aprobar la subvención Illuminate the Arts para ayudar a los artistas individuales y a las organizaciones artísticas de la ciudad a recuperarse.

Thomas también se puso a trabajar en su legislación "Black Workers Matter" (Los trabajadores negros importan), que incluía tres proyectos de ley para contratar a los trabajadores despedidos del sector de la hostelería, mayoritariamente negros y marrones, durante la pandemia, y también para reducir su impacto económico general en la mano de obra.

También miró al futuro al considerar su proyecto de ley Keep it Local, que no sólo ampliaba el acceso a los contratos públicos para las empresas de propiedad negra y marrón, sino que también exigía más transparencia a la ciudad en su proceso de contratación.

"Cuando volvamos a abrir, no podemos pedir a otros que inviertan en Filadelfia si nosotros mismos no tomamos la iniciativa en esa conversación e invertimos en Filadelfia", dijo Thomas.

Para Gauthier y Brooks, la mayor lucha legislativa a lo largo de la primavera y el verano de 2020 giró en torno a la Ley de Protección de la Vivienda de Emergencia (EHPA, por sus siglas en inglés), que llevaron a cabo junto a la concejala Helen Gym.

La legislación de cinco partes se enfrentó a la que posiblemente sea la amenaza más oculta del cierre: el desalojo. El hecho de que el gobierno obligara a la gente a quedarse en casa y de que cada semana cerraran más negocios, dejó a muchos sin medios para pagar el alquiler.

Cada mes que pasaba, más y más personas se retrasaban en los pagos de la vivienda, corriendo el riesgo de ser expulsados de sus casas en medio de una pandemia.

La vivienda había adquirido otro significado que el de simple refugio.

"La vivienda era el cuidado de la salud, y si no tenías una vivienda segura, eras mucho más susceptible a este virus mortal y también lo eran todos los que te rodeaban", dijo Gauthier.

A pesar de las terribles circunstancias, calificó el trabajo de conseguir que se aprobara la EHPA como "un empujón".

"Incluso en una pandemia, algunas personas no veían con buenos ojos esas protecciones para los inquilinos", dijo Gauthier.

Su proyecto de ley, que forma parte de la EHPA, ofrecía a los inquilinos la posibilidad de reclamar a los propietarios una indemnización por daños y perjuicios en caso de cierres ilegales, y permitía que el reembolso de los alquileres se realizara durante un periodo de tiempo prolongado para aquellos que tuvieran dificultades económicas.

El proyecto de ley de Brooks que formaba parte de la EHPA aprobada eximía de los cargos por retraso en el pago del alquiler a quienes tuvieran dificultades COVID-19. Tenía otra propuesta de congelación de los alquileres, pero no fue aprobada por el comité.

En cualquier caso, el esfuerzo legislativo salvó a miles de habitantes de Filadelfia del desahucio, y el Programa de Desvío de Desahucios creado por Gym se ha ampliado hasta 2021, y podría convertirse en permanente.

Después de la lucha que supuso la EHPA, Brooks centró su atención en la cuestión de las bajas por enfermedad pagadas, a medida que la economía de Filadelfia se reabría lentamente tras el COVID-19.

"Estábamos en un punto en el que, si la gente está enferma, tiene que quedarse en casa", dijo.

De ahí surgió su proyecto de ley de baja por emergencia sanitaria, que obligaba a las empresas a conceder dos semanas de baja por enfermedad pagada a los trabajadores que tuvieran que acudir físicamente al trabajo y, en concreto, a los que realizaran trabajos en el ámbito de la salud y que estuvieran excluidos de la ley federal Families First Coronavirus Response Act.

La legislación expiró el 31 de diciembre de 2021, pero como Filadelfia sigue su lento camino de regreso en 2021, el proyecto de ley de Brooks fue reintroducido y restablecido por la duración de la actual emergencia de salud pública declarada.

La tormenta perfecta

Pero mientras los concejales desarrollaban soluciones para una pandemia que cambia la vida tal y como la conocemos, otra tragedia que cambia la vida se produjo a poco más de 1.100 millas al oeste de Filadelfia.

Se produjo tres meses y 15 días después del anuncio del primer caso de coronavirus en Filadelfia. El 25 de mayo de 2020, la policía de Minneapolis, Minnesota, respondió a una llamada en una tienda de conveniencia sobre un hombre que pasaba un billete falso de 20 dólares al dependiente.

Los agentes encontraron a George Floyd fuera de la tienda. Durante el consiguiente arresto, el oficial Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de un Floyd esposado durante nueve minutos y 29 segundos, asesinándolo.

"No podía imaginar que alguien pusiera su rodilla en el cuello de un hombre hasta que muriera", dijo Gauthier.

En medio de una pandemia que ya se había llevado mucho de las comunidades negras y marrones, el asesinato de Floyd a manos de un agente de policía completó lo que ella llamó "la tormenta perfecta" para la rabia que siguió a nivel mundial, incluso en Filadelfia.

"La gente fue golpeada por la inhumanidad de lo que sucedió, la desigualdad de ese momento, pero también por décadas y décadas, cientos de años de estar en este país", dijo Gauthier. "George Floyd fue el partido".

Especialmente afectada fue su casa de West Philly. En los últimos días de mayo y principios de junio, fue el epicentro de levantamientos masivos, saqueos y enfrentamientos violentos con la policía en equipo antidisturbios.

El 31 de mayo en particular, Gauthier recuerda los tanques que bajaron por la calle 52, y en un momento dado, se encontró entre un tenso enfrentamiento de policías antidisturbios y manifestantes.

Pero no estaba sola. Todos sus compañeros de los Cuatro Primeros Años se encontraban en su zona inmediatamente después del asesinato de George Floyd.

El 31 de mayo por la noche, Thomas se encontraba en la zona intentando mantener una conversación con la policía que había puesto barricadas en la calle 52.

"Realmente no querían saber nada de mí", dijo.

Cuando él y su grupo se marcharon durante 10 minutos a por gasolina, la policía avanzó sobre los manifestantes y los detuvo. Fue entonces cuando Thomas se dio cuenta de que empezaban los saqueos. Llamó al 9-11, pero nadie lo cogió.

"Ahora es cuando pasas de concejal a padre, tengo que ir a casa", dijo.

Cuando él y su equipo volvieron al noroeste de la ciudad, un paseo por la calle Broad les trajo más de lo que habían visto antes de salir de West Philly.

"Vimos saqueos de una manera que nunca habíamos visto en mi vida", dijo Thomas.

De nuevo, antes de volver a casa, él y su equipo intentaron ponerse en contacto con la policía, pero esta vez acudiendo a la comisaría del distrito 35.

"El policía me miró tranquilamente, como diciendo: 'No podemos hacer nada, estamos desbordados en este momento'", dijo Thomas.

Pasaría la mayor parte del día siguiente limpiando las zonas dañadas o saqueadas la noche anterior.

Gilmore Richardson recordaba su barrio de Wynnefield, habitualmente tranquilo y predominantemente de edad avanzada, en las calles protestando con el resto de la ciudad.

"Como mujer negra, como esposa de un hombre negro, como madre de un niño negro, ver ese vídeo me puso enferma", dijo.

Además, le tocó de cerca porque durante los dos embarazos anteriores de Gilmore Richardson, también fueron momentos de grandes enfrentamientos entre las comunidades negras del país y la policía.

En 2014, fue el verano de Eric Garner, Michael Brown y Tamir Rice. Dos años después, Alton Sterling y Philando Castile eran nombres que se coreaban en las calles de Estados Unidos.

En el hogar de Brooks, la concejala se encontró en guerra con su hija de 16 años, que quería ir al oeste de Filadelfia y unirse a las protestas que allí se producían.

Brooks admitió que fue una conversación difícil de mantener, tratando de explicar por qué ir allí sin respaldo no era la mejor idea.

"Estábamos tratando de planificar nuestra estrategia de activismo", dijo.

En la mente de Brooks estaba también el estado de Gauthier, que había hecho saber a sus compañeros a través de un chat de grupo que iba a salir para ver qué podía hacer para calmar la situación.

"Sin su presencia, lo que vimos podría haber sido mucho peor", dijo Brooks.

Lo sucedido sigue siendo una mancha en la ciudad y deja al alcalde y al departamento de policía a merced de su población. La situación empeoró aún más cinco meses después, cuando Walter Wallace Jr. fue abatido por la policía de Filadelfia el 26 de octubre. 2020, y la ciudad volvió a estallar de rabia.

Al ver el vídeo antes de tiempo junto con el resto del Ayuntamiento, los cuatro novatos recuerdan haber sentido la misma rabia.

"Nunca olvidaré ese día", dijo Thomas, antes de relatar cómo él y Gauthier se enzarzaron en una discusión "por nada".

En general, el Ayuntamiento respondió a las revueltas en toda la ciudad recortando el presupuesto policial de cara al verano de 2020.

Gilmore Richardson presentó y aprobó un proyecto de ley que hacía públicas las negociaciones de los contratos de la ciudad con el sindicato de la policía, algo contra lo que sigue luchando en los tribunales. Thomas también introdujo un proyecto de ley que prohibía algunas paradas de tráfico en la ciudad debido a que la práctica se dirige desproporcionadamente a los individuos negros.

A pesar de los cambios que se produjeron en Filadelfia y de las tres sentencias condenatorias contra Derek Chauvin, todavía queda mucho trabajo por hacer para reformar realmente las fuerzas del orden de Filadelfia y del país.

Era uno de los temas principales para todos los cuatro novatos al llegar al cargo, y sigue siéndolo un año después.

La lucha contra la violencia armada

Otro de los temas principales que se debatieron en la mesa redonda del 25 de marzo fue la continua lucha de la ciudad contra la violencia armada. Hasta el 29 de abril de 2021, los homicidios en Filadelfia habían aumentado un 33% en comparación con el año anterior. También aumentaron el año pasado, cuando la pandemia afectó a la ciudad.

Es algo que Gauthier notó temprano en el oeste de Filadelfia, y ha tomado la delantera en el tema para sus colegas de los cuatro primeros años y todo el Consejo de la Ciudad.

"Los barrios a los que represento no sólo estaban siendo asolados por el COVID, sino que estaban siendo asediados", dijo.

Su mensaje hacia el final de 2020 y ahora en 2021, es tratar la epidemia de violencia armada de la ciudad de la misma manera que COVID-19 - como una emergencia de salud pública.

"Es un hecho que la violencia armada es una crisis sanitaria prevenible", dijo Gauthier.

Desde el año pasado, Gauthier ha luchado con el alcalde para que se declare una emergencia en toda la ciudad y, aunque no lo ha conseguido, ahora la ciudad celebra audiencias semanales sobre la violencia con armas de fuego del mismo modo que sus actualizaciones diarias sobre el coronavirus.

Esta es sólo una de las medidas que Gauthier expuso en la mesa redonda. Más allá de eso, hay una serie de enfoques basados en la evidencia que implican rodear a los más expuestos a ser víctimas o autores de la violencia armada con apoyo, asesoramiento y oportunidades de empleo.

Comienza con el acercamiento a la calle, algo que ya se hace en cierta medida en Filadelfia con programas piloto de intervención grupal contra la violencia o de intervención comunitaria en crisis.

La clave es una inversión mayor y constante en esos programas y más para que se produzca el cambio.

Ahora que el Ayuntamiento entra en el debate en torno al presupuesto para 2022 recientemente propuesto por el alcalde Jim Kenney, Gauthier considera que es el momento perfecto "para mostrar a Filadelfia la seriedad con la que tratamos este tema."

"Tenemos que poner el dinero donde está nuestra boca", dijo Brooks.

Gilmore Richardson es partidaria de recuperar los centros de toque de queda para los jóvenes de la ciudad, y celebró audiencias para que la resolución de conflictos sea obligatoria en el Distrito Escolar de Filadelfia.

Thomas participó en las audiencias sobre la violencia con armas de fuego con el concejal Kenyatta Johnson, y planteó la necesidad de un mejor registro de detenciones por parte de la policía en los casos de violencia con armas de fuego.

"Eso tiene que ser una conversación", dijo. "Es más probable que alguien sea asesinado por matar a alguien que arrestado por matar a alguien".

Thomas también mencionó la importancia de quien vaya a tomar el timón en el Distrito Este de Pensilvania, y mencionó cómo algunos casos de armas tanto en la oficina del Fiscal General como en la del Fiscal de Distrito no están siendo acusados adecuadamente.

Fuera del fuego: Esperanza

Al igual que la violencia armada en Filadelfia, los problemas de la ciudad ahora y en el futuro no se resolverán con balas de plata. Sin embargo, los cuatro novatos desempeñarán un papel fundamental en las soluciones que se propongan.

Tras un año de trabajo y después de la última prueba de fuego, se sintieron exasperados por la experiencia de que todo fuera su problema y tuvieron que admitir que no podían resolver todo lo que se les planteaba.

Pero no se rindieron, y salieron del otro lado mejor para ellos y para sus electores.

"A pesar de lo duro que ha sido este primer año como funcionario electo, ha sido probablemente la mejor experiencia que podría haber tenido para el resto de mi carrera", dijo Brooks. "En tiempos difíciles, aprendimos a legislar, aprendimos a gobernar. 2021 puede ser el punto culminante de lo que está por venir".

Vea la mesa redonda completa a continuación.