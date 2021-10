¿Quién es Joann Diaz? La primera teniente de bomberos latina del FDNY

El miércoles 20 de octubre, Joann Díaz se convirtió en la primera teniente de bomberos latina de la historia del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York.

Díaz es una mujer de 43 años, madre de tres hijos, que dividió su infancia entre Puerto Rico y el Bronx. Ha sido bombero durante 18 años, y se unió al FDNY en 2003, después de notar que había poca o ninguna representación femenina.

Joann Diaz is the first Latina fire lieutenant in the FDNY’s 156-year history.



She’s excited by the challenge of her new job and the increased diversity in the department.



“I was the only one when I came on the job, the only Hispanic woman.” https://t.co/MyK4yTZ7nz — New York Daily News (@NYDailyNews) October 19, 2021

"Me uní al FDNY porque quería demostrar a mis compañeros que las mujeres pueden servir aquí y quería inspirar a otras mujeres a unirse al FDNY", dijo en una declaración a joinFDNY.com

Cuando Díaz comenzó su carrera de bombera, era una de las pocas mujeres en el parque de bomberos del Bronx, y la única latina.

"Cuando llegué al trabajo era la única, la única mujer hispana", dijo al NY Daily News.

"Y una de las únicas 27 mujeres. Es muy emocionante y angustioso, y estoy dispuesta a demostrar a mis compañeros que las mujeres son capaces de trabajar como tenientes y a inspirar a otras para que avancen en el departamento", continuó.

Ella forma parte del 13,4% de hispanos que actualmente trabajan para el FDNY en la parte de operaciones de extinción de incendios. En los Servicios Médicos de Emergencia (EMS), la cifra es del 25% de la plantilla.

La teniente Díaz dice que fue un musical de Broadway el que le hizo darse cuenta de que era tan capaz como cualquier hombre.

"De niña, recuerdo haber visto la obra 'Annie Get Your Gun' en Broadway y la canción 'Anything You Can Do (I Can Do Better)', de Irving Berlin, siempre se me quedó grabada", dijo a JoinFDNY.com.

Sus tres hijos, junto con su familia y sus colegas, aclamaron a Díaz cuando cruzó el escenario en la Ceremonia de Ascensos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York el 20 de octubre.

En la ceremonia, Díaz elogió las amistades que ha hecho a lo largo de su carrera.

"He sido bombero durante 18 años y he estado asignada al Motor 79 durante toda mi carrera. La camaradería que he experimentado como miembro del departamento y ser la primera mujer hispana en ser promovida a Teniente es un sueño hecho realidad", dijo.

A milestone for @FDNY, as Joann Diaz became the department’s first Latina Lieutenant. The 43yr old became emotional speaking about the pride she feels. @wcbs880 pic.twitter.com/IbcZYmTNeV — Peter Haskell (@peterhaskell880) October 20, 2021

El Comisionado de Bomberos Daniel Nigro aprovechó la ceremonia de promoción no sólo para celebrar a Díaz y a sus colegas, sino también para abordar la falta de inclusión del pasado y su creencia de que las mujeres son igual de capaces y necesarias en esta industria.

"Sé que estamos avanzando lentamente en lo que respecta a las mujeres en el departamento, pero todas y cada una de las que han trabajado antes de Joann, o nuestro grupo actual de mujeres en el departamento, han demostrado que este no es un trabajo sólo para hombres. Este es un trabajo que las mujeres pueden hacer y lo hacen muy bien", dijo el Sr. Nigro.

"Estamos todos muy contentos. Creo que las mujeres de este departamento han estado demostrando su valía durante muchos, muchos, años y ahora tenemos una teniente latina en el departamento que lleva ya 17 años apagando incendios, con mucha experiencia y muy querida", continuó.