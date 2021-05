La comisionada de policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, dijo a AL DÍA que cada vez que elige un puesto de trabajo, lo hace con intenciones claras.

Al ser una de las pocas mujeres negras que ocupa un puesto de liderazgo policial en los EE. UU., Outlaw se las sabe todas en lo que se refiere a los “procesos” que utilizan las ciudades para seleccionar a su próximo líder policial.

Y estos procesos a menudo no son honestos.

Outlaw calcula que fue hace unos 10 años cuando palabras como “diversidad” empezaron a sonar en las altas esferas policiales del país. En ese momento, ella trabajaba para el Departamento de Policía de Oakland, su ciudad natal, e iba subiendo de rango.

Gracias a eso consiguió que su nombre estuviera entre los favoritos a diversos puestos de alto rango que faltaban por cubrir en el país, pero enseguida se dio cuenta de que, a la hora de la verdad, muchos de esos puestos ya estaban ocupados y que los procesos de selección no eran más que farsas para nombrar a quienes ya habían sido elegidos.

“Cuando no me presentaba para un puesto lo hacía de forma intencional, no quería que se aprovecharan de mí solo para decir que había una mujer negra calificada en su proceso de selección”, dijo Outlaw.

Eligió Philly

Cuando fue seleccionada para el puesto de jefa de policía de Portland, Outlaw se convirtió en la primera mujer negra en dirigir el departamento de policía de la ciudad. La misma historia volvió a repetirse cuando el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, anunció su nombramiento como comisionada de policía de la ciudad, el 30 de diciembre de 2020.

Para Outlaw, no obstante, su historia es lo de menos.

“Habrá muchas otras primeras después de mí”, dijo a AL DÍA.

En realidad, su decisión de convertirse en la próxima comisionada de policía de Filadelfia llegó con un simple “¿Por qué no?”

“¿Por qué no yo?”, se preguntó Outlaw.

Según la actual comisariada de policía de la ciudad, la situación de Filadelfia era única. Filadelfia es la ciudad más pobre de los Estados Unidos y eso la hace diferente “de muchas maneras”. Era una situación que le permitía profundizar en su pasión por la psicología de las personas, los colectivos y el impacto de los sistemas en esa psicología.

“Pensé que era un fantástico lugar para aterrizar y no me arrepiento”, explicó a AL DÍA un año y dos meses después de asumir el cargo.

Pero, considerando el difícil año en que Outlaw asumía su cargo, “por qué no yo” sonaba más bien a que serían sus últimas palabras.

“Al principio fue como el Día de la Marmota”, comentó, recordando su primer año en el cargo.

Outlaw se estrenó en Filadelfia el 10 de febrero de 2020. Ese día, Outlaw juró oficialmente su cargo de comisionada de policía de la ciudad.

Esa misma semana, Filadelfia alcanzaba los 50 homicidios desde el inicio del año, superando el preocupante ritmo del año anterior, que terminó con 499 homicidios.

Recordando al cabo James O’Connor

Poco después de cumplir un mes en su nuevo trabajo, Outlaw se topó con la primera de muchas tragedias. A las 6 a.m. del viernes 14 de marzo de 2020, un equipo de oficiales SWAT fue recibido con disparos mientras se encargaba de cumplir una orden judicial en una vivienda en el barrio de Frankford, en el noreste de la ciudad.

En el incidente, el cabo James O’Connor recibió un disparo en el hombro. Fue trasladado al Hospital de la Universidad de Temple, donde falleció 20 minutos después a causa de la herida.

“Eso es algo que cualquier comisionado de policía espera no tener que experimentar nunca”, comentó Outlaw.

Lidiar con la muerte de un oficial en acto de servicio era algo a lo que Outlaw solo se había enfrentado una vez, en Portland, donde tuvo que convocar su primera ceremonia de bandera por un oficial caído.

Y lo recuerda como uno de los pocos momentos en que perdió la compostura.

Se trataba de una madre que había perdido a su hija y Outlaw sintió el deber de homenajearla con la bandera.

La madre se mantuvo entera hasta el momento en que le entregaron la bandera.

“Cuando ella flaqueó, yo también lo hice”, recuerda Outlaw.

En su primer año como comisionada de policía de Filadelfia, terminó oficiando seis ceremonias de bandera para seis oficiales caídos, incluyendo O’Connor.

Los otros cinco fueron víctimas de la siguiente gran tragedia que le deparaba el 2020: la pandemia de COVID-19.

Para el cuerpo de policía, la pandemia de COVID-19 supone lidiar con una realidad de una forma totalmente contraria a la que están habituados.

Outlaw lo explicó mejor: ser policía implica interacción social, práctica, comunicación cercana y, a veces, física. En ocasiones, también requiere que los oficiales irrumpan en terreno desconocido, como casas ajenas.

“Todo lo que hacemos va en contra de las restricciones o pautas de COVID-19”, aclaró.

En otras palabras, todos los protocolos seguidos por la policía de Filadelfia en su día a día tuvieron que ser reconfigurados.

“Literalmente estábamos construyendo un avión mientras lo pilotábamos”, aclaró Outlaw.

También se acuerda de que al principio el departamento de policía luchó, igual que el resto del país, para suministrar los equipos de protección (EPI) adecuados para sus oficiales y el resto de personal.

Mientras tanto, a medida que la sociedad se confinaba en sus casas, la tasa de homicidios aumentaba lentamente en toda la ciudad hasta alcanzar niveles inauditos. Estudios posteriores mostrarían que las circunstancias de Filadelfia eran las mismas que las de muchas otras grandes ciudades del país, pero en sus primeras etapas, muchas de ellas se limitaron simplemente a intentar comprender la gravedad de la pandemia.

“En ese momento nadie estaba dispuesto a salir y decir que entre delincuencia y pandemia podía existir una relación de causalidad o interseccionalidad”, observó Outlaw.

Para ella, el repentino confinamiento de la sociedad fue especialmente difícil dada su novedad, no solo en el puesto, sino también en la ciudad de Filadelfia. No solo no pudo visitar y conocer los restaurantes y lugares turísticos más famosos de la ciudad, sino que la pandemia obstaculizó su capacidad para hacer contactos en los diferentes vecindarios de Filadelfia de forma presencial.

Hasta el día de hoy, la mayoría de sus reuniones todavía siguen siendo en formato virtual, explicó a AL DÍA.

En lo que respecta a los lugares turísticos, hay uno en particular, el primero en la lista de tareas pendientes de Outlaw, que tendrá que ser olvidado para siempre debido a otra tragedia.

El epicentro de los disturbios

El 25 de mayo de 2020, el oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin fue capturado en un video arrodillado sobre el cuello de George Floyd durante más de nueve minutos. Floyd, un hombre negro, murió como resultado de las acciones de Chauvin, y Minneapolis, Filadelfia y el mundo entero estallaron por lo que habían presenciado.

“Es ese tipo de videos que sólo puedes ver una vez”, dijo Outlaw.

Después explicó que al ver el video de Floyd tuvo dos reacciones, y la primera no fue como oficial de policía.

“Reaccioné primero como madre”, dijo Outlaw, que tiene dos hijos, de 22 y 21 años respectivamente.

“¿Y si hubiera sido mi hijo? ¿Y si hubiera sido uno de mis hijos?” dijo Outlaw.

Como policía, pensó que el caso contra Chauvin iba a ser pan comido.

“Eso no es lo que hacemos, ni para lo que nos entrenamos”, añadió.

El jurado en el juicio de Chauvin estuvo de acuerdo con ella y condenó al ex oficial por todos los cargos de los que se le acusaba, incluidos homicidio en segundo y tercer grado, y homicidio involuntario.

No obstante, en los días que siguieron al asesinato de Floyd, Filadelfia se convirtió en uno de los muchos epicentros de las protestas. Y el cuerpo de policía, bajo el mando de Outlaw, apareció en los titulares de todos los medios de comunicación por razones equivocadas.

En su entrevista con AL DÍA, la comisionada de policía confesó que cuando estallaron las protestas, el fin de semana del 30 mayo, no disponía de personal suficiente.

“No es ningún secreto”, admitió.

Las protestas se desarrollaron sin problemas durante el día, pero el saqueo generalizado y los daños a la propiedad que ocurrieron después y durante la noche sobrepasaron a la fuerza policial.

El 1 de junio, la policía de Filadelfia volvió a convertirse en el foco de atención del país cuando los oficiales lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes que intentaban salir de la I-676, pero quedaron atrapados por una cerca alta que muchos comenzaron a escalar.

Una investigación visual del incidente llevada a cabo por The New York Times provocó la respuesta tanto del alcalde Kenney como de Outlaw, además de un informe del Regulador de la ciudad publicado a principios de 2021 que reveló que el comisionado había dado la orden de usar gas lacrimógeno.

El informe también analizaba el uso de las mismas tácticas en las protestas que se produjeron al oeste de Filadelfia, y que fueron divulgadas en un video del Philadelphia Inquirer.

Disturbios similares tuvieron lugar en Filadelfia en los días posteriores al 26 de octubre de 2020, fecha en que unos oficiales dispararon y mataron a Walter Wallace Jr. en Cobbs Creek.

En respuesta a los levantamientos y las muchas críticas recibidas por sus decisiones, Outlaw admitió que había tenido que lidiar con una situación similar a la pandemia:

“No teníamos ningún plan para esto”, dijo. “Los disturbios que vimos en Filadelfia y otras partes del país no fueron como los disturbios habituales que habíamos visto antes”.

A pesar de la situación, Outlaw asegura que gracias a la experiencia ha aprendido a responder mejor a los disturbios y otras circunstancias similares.

La crisis de la violencia con armas

La actual crisis de la violencia armada que sufre Filadelfia merece una atención especial.

El principal objetivo de Outlaw en este ámbito es trabajar en colaboración con otras oficinas y agencias para ser lo más eficaz posible a la hora de lograr combatir el problema, desde resolver casos a eliminar las armas ilegales de las calles.

“Todos queremos lo mismo, pero para lograrlo, todavía hay trabajo por hacer”, dijo Outlaw.

Una de las áreas de mejora que señaló es aplicar más castigos contra las personas que sean capturadas portando armas ilegales en violación de la Ley Uniforme de Armas de Fuego (VUFA). La comisionada elogió el trabajo que se está realizando para confiscar armas y realizar arrestos bajo la VUFA, y expresó su frustración porque muchos de los detenidos ya tienen uno o varios casos de armas abiertos.

“Tal vez, solo tal vez, si se produce antes una intercepción … entonces tal vez esa persona no será la que lleva hoy a cabo un tiroteo”, dijo Outlaw.

Poner solución a la violencia con armas de fuego es solo un problema en una plétora sin resolver, pero Outlaw siempre se ha presentado a sí misma como una agente de cambio. Y a pesar de un año difícil, en eso no ha cambiado.

“No toda la esperanza está perdida”, concluyó.