¿Por qué falleció Colin Powell estando vacunado contra el coronavirus?

A pesar de contar con su esquema completo de vacunación contra el Covid-19, Colin Powell, el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos, falleció este lunes a los 84 años de edad por complicaciones relacionadas al virus.

El diario The New York Times explicó que el General Powell sufría de un mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas que inhibe la respuesta inmunitaria del cuerpo.Y que esto sumado al Covid agravó su situación. El periódico advierte que en este tipo de pacientes adquirir el virus es grave ya que se compromete fuertemente el sistema inmune.

¿Por qué mueren las personas con esquema de vacunación completo?

El esquema completo de vacunación contra el Covid-19 no es una garantía de que la persona no se va a contagiar del virus. Estas dosis, de cualquiera de los laboratorios, lo que no permite es que alrededor del 70% de las personas desarrollen la enfermedad en su nivel grave, una hospitalización o incluso la muerte, según la OMS.

Sin embargo, muchas personas, como Colin Powell, que tienen otras afectaciones en su sistema de salud no logran superar la batalla contra el coronavirus. Entonces, estas personas no mueren en sí por contraer el virus sino porque este se complica ante la presencia de otras enfermedades ya presentes en el paciente.

A pesar del riesgo sigue siendo importante que la población se vacune con las dosis completas (segunda y tercera, según corresponda para cada laboratorio), para elevar su nivel de inmunización ante el virus.

¿Qué ocurre con los no vacunados?

Los adultos no vacunados en Estados Unidos enfrentan un riesgo 11 veces mayor de morir por Covid-19 que las personas completamente vacunadas. También tienen un riesgo seis veces mayor de dar positivo por Covid-19 que los que ya tienen su esquema de vacunación completo, según datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Agosto.

Además, este estudio de los CDC arrojó que la tasa de hospitalizaciones por Covid-19 entre adultos menores de 50 años es aproximadamente 15 veces mayor para las personas no vacunadas que para los completamente vacunados.