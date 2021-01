¿Podría el AOC desafiar a Chuck Schumer en el 2022?

La representante Alexandria Ocasio-Cortez ha insinuado un desafío primario para el 2022 al líder de la minoría del Senado Chuck Schumer. El potencial desafío primario se ha rumoreado durante años.

En febrero pasado, incluso el presidente Donald Trump insistió en que si se presentaba contra Schumer, ganaría.

Sin embargo, Jay Jacobs, el presidente del Comité Demócrata del Estado de Nueva York, expresó una opinión muy diferente a la del New York Post en diciembre pasado. Instó a Ocasio-Cortez a no presentarse, prediciendo una pérdida absoluta.

Jacobs también defendió a Schumer, afirmando que ha sido una fuerza progresista durante décadas e insistió en que la comunidad de Ocasio-Cortez quedaría devastada si perdía. También sintió que ella sólo correría basada en la ambición en lugar de la necesidad.

Por el contrario, Ocasio-Cortez inicialmente no quería participar a menos que ella lo considerara necesario para hacer las cosas más efectivas. "No quiero aspirar a un puesto más alto sólo por el título o por tener una posición diferente o más alta", dijo a Vanity Fair.

En una entrevista exclusiva con la recién fundada publicación Punchbowl, Ocasio-Cortez reveló que todavía está decidiendo cuál sería la mejor medida que tomaría para asegurar que se aborden realmente las cuestiones del cambio climático, la atención de la salud y la desigualdad.

A Ocasio-Cortez se le ha preguntado en numerosas ocasiones si finalmente desafiaría a Schumer pero hasta ahora no ha expresado directamente su deseo de hacerlo.

La congresista de 30 años y potencia de los medios sociales explicó que está pensando en esta decisión desde una perspectiva a largo plazo.

"Si quiero tener un hijo, me gustaría que mi hijo - o mis sobrinos - tuviera garantizada la atención sanitaria para cuando tenga mi edad" explicó.

La representante de Nueva York también dijo que tiene una relación fluida con Schumer y que hablan con regularidad. Cuando se le preguntó si creía que él estaba haciendo un buen trabajo, se negó a dar una respuesta en términos de sí o no. En cambio, Ocasio-Cortez explicó que las reglas del Senado han cambiado y que hay algunas cosas que no se pueden hacer en la minoría.

"Me gusta pensar que soy un actor de buena fe y no hacer críticas injustas. Pero me pregunto", continuó.

Actualmente, ya hay un candidato para las primarias del Senado de 2022 del activista de derechos humanos Khaled Salem. Si Ocasio-Cortez se presenta, será definitivamente una carrera más competitiva.

Pese a ello Schumer todavía se siente confiado en su puesto. Cuando la CNN le preguntó en abril sobre un posible desafío de Ocasio-Cortez, respondió sobre los temas actuales en lugar de responder directamente a la pregunta: "Mira, a lo largo de mi carrera, he hecho mi trabajo. Estoy totalmente centrado en COVID, somos el epicentro. Y he descubierto que, a lo largo de mi carrera, haces bien tu trabajo, todo lo demás funciona bien."